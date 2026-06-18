Localizan cadáver al interior de un vehículo en Guadalajara previo al partido México vs Corea del Sur

Oficiales de policía investigan la escena donde se localizó un cadáver dentro de un vehículo en Guadalajara, Jalisco, previo a un partido de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado al interior de un vehículo estacionado en la colonia Chapalita de Guadalajara, la misma ciudad que esta noche recibe el partido del Mundial 2026 entre México y Corea del Sur. Las causas de la muerte permanecen sin determinar.

El hallazgo en Chapalita

El descubrimiento ocurrió la noche del martes sobre la calle San Miguel, entre avenida Guadalupe y avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Chapalita del municipio de Guadalajara. Los vecinos de la zona fueron los primeros en alertar a las autoridades al notar que un hombre permanecía inmóvil dentro de un vehículo estacionado.

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Los agentes tapatíos llegaron al lugar y constataron que el hombre no reaccionaba a ningún estímulo. Ante esa situación, solicitaron de inmediato la presencia de paramédicos para evaluar su estado.

El personal médico de emergencias revisó al hombre y certificó su fallecimiento en el sitio. No lograron establecer la causa de la muerte durante esa primera revisión, aunque precisaron que el cuerpo no presentaba huellas aparentes de violencia.

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Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes aseguraron tanto el vehículo como el perímetro de la zona para preservar cualquier indicio. El personal de la Fiscalía del Estado acudió al lugar y abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

La determinación oficial de las causas de muerte quedó en manos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Ese organismo también asumió la tarea de aportar los datos necesarios para establecer la identidad de la víctima.

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¿Cómo reclamar un cuerpo en el Semefo de Jalisco?

La estrategia Jalisco Estamos Buscando puso en marcha un procedimiento para que los familiares puedan localizar a sus seres queridos fallecidos. El primer paso consiste en ingresar al portal estamosbuscando.jalisco.gob.mx y acceder al apartado de Personas Fallecidas Identificadas y No Reclamadas.

En esa base de datos hay fotografías, nombres y, en algunos casos, la CURP de las personas registradas. Es importante tener en cuenta que los restos listados en el sistema ya fueron inhumados al momento de su publicación.

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Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma funciona como un punto de encuentro entre las autoridades y los familiares que buscan a un ser querido desaparecido. Cualquier persona puede consultarla de forma gratuita y en cualquier momento desde un dispositivo con acceso a internet.

Si un familiar reconoce a alguna de las personas registradas, debe acudir físicamente al área de atención a familiares de Personas Fallecidas sin Identificar del IJCF. Allí el personal especializado inicia el proceso formal de restitución de los restos.

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Durante ese proceso, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses solicita las actas de nacimiento tanto de la persona fallecida como de quien realiza la identificación. Además, se requiere una descripción detallada de la ropa y las señas particulares del difunto, junto con documentos personales que respalden el vínculo familiar.

El partido México vs. Corea del Sur, esta noche en Guadalajara

El mismo Estadio Guadalajara que fue testigo del hallazgo en sus alrededores recibe esta noche uno de los partidos de mayor expectativa de la Jornada 2 del Mundial 2026. El encuentro entre México y Corea del Sur arranca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes estén en Estados Unidos pueden seguirlo a las 21:00 horas del Este, a las 20:00 del Centro y a las 18:00 del Pacífico. En México, la transmisión estará disponible en Canal 5, el Nu9ve, TUDN y ViX.

El Tricolor llega al juego tras vencer a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México en la primera fecha. Corea del Sur, por su parte, remontó a Chequia en Guadalajara en esa misma jornada inicial.

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El ganador del duelo de esta noche clasifica directamente a los Dieciseisavos de Final del torneo. El historial entre ambas selecciones favorece a México, con victorias en los dos únicos antecedentes mundialistas: Francia 1998 (3-1) y Rusia 2018 (2-1).