México

Localizan cadáver al interior de un vehículo en Guadalajara previo al partido México vs Corea del Sur

El cuerpo fue hallado sobre la calle San Miguel, entre avenida Guadalupe y avenida Lázaro Cárdenas. El IJCF asumió la identificación de la víctima y la determinación de las causas de muerte

Guardar
Google icon
Varios oficiales de policía examinan un coche oscuro estacionado en una calle con cinta amarilla de escena del crimen, rodeado de árboles y edificios.
Oficiales de policía investigan la escena donde se localizó un cadáver dentro de un vehículo en Guadalajara, Jalisco, previo a un partido de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado al interior de un vehículo estacionado en la colonia Chapalita de Guadalajara, la misma ciudad que esta noche recibe el partido del Mundial 2026 entre México y Corea del Sur. Las causas de la muerte permanecen sin determinar.

El hallazgo en Chapalita

El descubrimiento ocurrió la noche del martes sobre la calle San Miguel, entre avenida Guadalupe y avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Chapalita del municipio de Guadalajara. Los vecinos de la zona fueron los primeros en alertar a las autoridades al notar que un hombre permanecía inmóvil dentro de un vehículo estacionado.

PUBLICIDAD

Los agentes tapatíos llegaron al lugar y constataron que el hombre no reaccionaba a ningún estímulo. Ante esa situación, solicitaron de inmediato la presencia de paramédicos para evaluar su estado.

El personal médico de emergencias revisó al hombre y certificó su fallecimiento en el sitio. No lograron establecer la causa de la muerte durante esa primera revisión, aunque precisaron que el cuerpo no presentaba huellas aparentes de violencia.

PUBLICIDAD

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes aseguraron tanto el vehículo como el perímetro de la zona para preservar cualquier indicio. El personal de la Fiscalía del Estado acudió al lugar y abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

La determinación oficial de las causas de muerte quedó en manos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Ese organismo también asumió la tarea de aportar los datos necesarios para establecer la identidad de la víctima.

¿Cómo reclamar un cuerpo en el Semefo de Jalisco?

La estrategia Jalisco Estamos Buscando puso en marcha un procedimiento para que los familiares puedan localizar a sus seres queridos fallecidos. El primer paso consiste en ingresar al portal estamosbuscando.jalisco.gob.mx y acceder al apartado de Personas Fallecidas Identificadas y No Reclamadas.

En esa base de datos hay fotografías, nombres y, en algunos casos, la CURP de las personas registradas. Es importante tener en cuenta que los restos listados en el sistema ya fueron inhumados al momento de su publicación.

Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma funciona como un punto de encuentro entre las autoridades y los familiares que buscan a un ser querido desaparecido. Cualquier persona puede consultarla de forma gratuita y en cualquier momento desde un dispositivo con acceso a internet.

Si un familiar reconoce a alguna de las personas registradas, debe acudir físicamente al área de atención a familiares de Personas Fallecidas sin Identificar del IJCF. Allí el personal especializado inicia el proceso formal de restitución de los restos.

Durante ese proceso, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses solicita las actas de nacimiento tanto de la persona fallecida como de quien realiza la identificación. Además, se requiere una descripción detallada de la ropa y las señas particulares del difunto, junto con documentos personales que respalden el vínculo familiar.

El partido México vs. Corea del Sur, esta noche en Guadalajara

El mismo Estadio Guadalajara que fue testigo del hallazgo en sus alrededores recibe esta noche uno de los partidos de mayor expectativa de la Jornada 2 del Mundial 2026. El encuentro entre México y Corea del Sur arranca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes estén en Estados Unidos pueden seguirlo a las 21:00 horas del Este, a las 20:00 del Centro y a las 18:00 del Pacífico. En México, la transmisión estará disponible en Canal 5, el Nu9ve, TUDN y ViX.

El Tricolor llega al juego tras vencer a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México en la primera fecha. Corea del Sur, por su parte, remontó a Chequia en Guadalajara en esa misma jornada inicial.

El ganador del duelo de esta noche clasifica directamente a los Dieciseisavos de Final del torneo. El historial entre ambas selecciones favorece a México, con victorias en los dos únicos antecedentes mundialistas: Francia 1998 (3-1) y Rusia 2018 (2-1).

Temas Relacionados

GuadalajaraMéxicocadáverNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 18 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 18 de junio

Hoy No Circula del 19 de junio en CDMX y Edomex

Que un automóvil pueda circular o no este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula del 19 de junio en CDMX y Edomex

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

La defensa de los hermanos acusados de “huachicol fiscal” exhibe un acuerdo judicial que contradice la versión oficial y sostiene que la Fiscalía sigue sin cumplir la orden de entrega total del expediente

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

Policía de la CDMX alerta sobre el fraude que usa tu buzón de voz para robar tu cuenta de WhatsApp

El fraude opera cuando los ciberdelincuentes fuerzan que el código de verificación llegue al contestador automático y lo recuperan antes que el usuario

Policía de la CDMX alerta sobre el fraude que usa tu buzón de voz para robar tu cuenta de WhatsApp

Emboscan y asesinan a jefe de la AMIC durante operativo en Ímuris, Sonora

El agente ministerial se encontraba en la colonia El Greco cuando fue atacado a balazos

Emboscan y asesinan a jefe de la AMIC durante operativo en Ímuris, Sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

Emboscan y asesinan a jefe de la AMIC durante operativo en Ímuris, Sonora

La otra cara de ‘El Lazca’, líder de Los Zetas: su fascinación por las mujeres rubias, los caballos y la vida religiosa

Detuvieron a dos policías por entregar a colombiano a célula del crimen organizado en Jalisco

Paz narca por el Mundial ha reducido homicidios y crímenes de alto impacto, según especialista

ENTRETENIMIENTO

K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina

Familia de Juan de Dios Pantoja comparte mensajes de condolencia a Kimberly Loaiza tras la muerte de su mamá

Ernesto Zepeda vs Livia Brito: “No por ser famoso alguien puede agredir a la prensa y quedar impune”

Cuál es el motivo por el que Itatí Cantoral nunca llegó al altar con Cristian Castro

DEPORTES

El Grande Americano dona su máscara histórica para ayudar a niños mexicanos: “México me abrió las puertas”

El Grande Americano dona su máscara histórica para ayudar a niños mexicanos: “México me abrió las puertas”

Sergio Paz, el aficionado brasileño que llegó a México y que ha recorrido seis Mundiales en su bicicleta: “La gente mexicana es muy calurosa”

CMLL confirma el Grand Prix Internacional 2026 y comienza la cuenta regresiva para su torneo más esperado

K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase como líder del Grupo A