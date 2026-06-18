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¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os habla de la fidelidad en sus relaciones

La cantante habló de sus relaciones amorosas, a días de haber roto con el intérprete de “Ella baila sola”

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Kenia Os y Peso Pluma están a punto de cumplir un año de noviazgo.
Kenia Os habla de la "infidelidad" tras cortar con Peso Pluma (keniaos)

Kenia Os confirmó que su relación con Peso Pluma terminó por decisión mutua y pidió respeto a su privacidad, con lo que cerró semanas de especulaciones sobre una ruptura que volvió a colocar su vida personal bajo escrutinio tras un episodio con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La cantante difundió el anuncio en sus redes sociales. En el mensaje, firmado por ella y por Hassan, nombre de pila del intérprete de corridos tumbados, ambos señalaron que el vínculo concluyó en buenos términos.

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La respuesta directa a los rumores quedó fijada en ese comunicado: Kenia Os ya confirmó que no mantiene una relación sentimental con Peso Pluma y sostuvo que la separación ocurrió “con amor, respeto y en los mejores términos”. Hasta la publicación de ese mensaje, el tema se había movido entre versiones sobre una crisis.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”, escribió Kenia Os en su comunicado.

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Dos fotos en blanco y negro, desgarradas y dobladas, de Peso Pluma y Kenia OS, inclinadas sobre un fondo texturizado rojo y negro.
Tras un par de años de amor, la pareja puso fin a su historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, varios días después, la controversia no termina. Kenia Os fue entrevistada por la revista Elle, donde habló de su punto de vista de la infidelidad, en el marco de su propia historia de vida. Las declaraciones de la cantante encendieron las alarmas y no tardaron en ser calificadas como una posible indirecta para Peso Pluma.

“Creo que las acciones buenas que hagas en tu vida repercuten de manera positiva, y también las malas. En mí el karma es rapidito. Si estoy haciendo algo malo, se me regresa, pero al instante. Entonces, lo cuido muchísimo, creo que por eso siempre he sido muy fiel a todas mis parejas, a todo mi equipo… Nunca he sido una persona de traicionar, porque me da mucho miedo que me vuelva en contra”, dijo Kenia Os a Elle.

La relación comenzó en 2024 durante una colaboración musical

Esta fue la historia de amor de Peso y Kenia, que comenzó en 2024 (Foto: Instagram/ Peso Pluma)
Esta fue la historia de amor de Peso y Kenia, que comenzó en 2024 (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

La historia entre ambos artistas comenzó a mediados de 2024, cuando coincidieron profesionalmente en el tema “Tommy & Pamela”. Para el lanzamiento de la canción grabaron un videoclip en el que interpretaban a una pareja de ficción.

Meses después, en enero de 2025, el romance dejó de ser solo un rumor cuando fueron captados juntos en la Pegasus World Cup en Miami. Más adelante, las apariciones en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron recurrentes.

Para mediados de ese mismo año, el noviazgo ya era evidente por los contenidos que los propios cantantes publicaban en internet. Incluso Kenia OS habló de cómo inició el acercamiento con el cantante.

Según la entrevista que la artista concedió a Adela Micha para su programa en YouTube, citada en el texto fuente de enero, el primer contacto ocurrió durante la grabación del video, aunque entonces todo se mantenía en el terreno profesional.

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia.
La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

“Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa”, contó Kenia OS a Adela Micha.

En esa misma entrevista, la cantante recordó la frase que más le sorprendió al final de la grabación. “Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y esto a mí no me pasa”, le dijo Peso Pluma, según relató la intérprete en esa conversación con Adela Micha.

Kenia OS agregó en esa charla que, después del videoclip, la relación siguió siendo profesional. Más tarde acudió a un concierto en Dallas y, con el paso del tiempo, comenzaron a interactuar en redes sociales cuando él ya estaba soltero, según esa misma entrevista.

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