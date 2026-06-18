Mundial 2026: David Faitelson minimiza posibilidades de México ante equipos europeos

El Lobo Mexicano marcó su primera diana en una Copa del Mundo. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

La Selección Mexicana de Futbol jugará contra Corea del Sur esta noche desde el estadio Guadalajara, con el objetivo de amarrar su calificación a la siguiente fase y al mismo tiempo asegurar su permanencia en la Ciudad de México para la siguiente ronda del Mundial 2026.

David Faitelson, comentarista y líder de opinión en el periodismo deportivo, le recordó al Tricolor que hoy es el día para tomar boleto a las finales de la Copa del Mundo, ya que el resultado de Chequia y Sudáfrica (1-1) le abre camino a la selección de Javier Aguirre para tratar de ganar el Grupo A.

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No obstante, David Faitelson, después de ver el nivel de algunas selecciones europeas, específicamente de Inglaterra y Croacia, quienes se enfrentaron en su debut del Mundial 2026, el periodista de TUDN advierte que, por el momento, México no tiene opciones para competir ante esos equipos tras su actuación frente a Sudáfrica en el día inaugural de la Copa del Mundo.

“Todo hace indicar que Javier Aguirre hará cambios importantes en el planteamiento de la Selección Mexicana de Futbol. Quizá jugar con una línea de cinco con tres defensores, quizá agregar a Luis Romo, no lo sé, pero algo tendrá que hacer porque ni un partido es parecido al otro y es momento de que Aguirre haga esos cambios, quizá también muy influenciado por Rafael Márquez y por su cuerpo técnico.“, comentó David Faitelson en un video de sus redes sociales.

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Julián Quiñones durante el duelo ante la selección de Sudáfrica. - Crédito: X.

“Es hoy, es hoy, no es mañana ni en tres días, es hoy. Ganar aquí en Guadalajara, dejar una buena imagen para poder asegurarte primero la permanencia en la Ciudad de México para los dieciseisavos de final y para los octavos, si ganas dieciseisavos, estás automáticamente en casa en octavos de final y también para mandar un mensaje futbolístico, una mejoría".

“Con todo respeto, viendo jugar a Inglaterra y a Croacia en un hipotético quinto partido, México no tiene nada que hacer, nada que hacer con el nivel inglés y nada que hacer con el nivel croata, aún que el equipo de los Balcanes terminó perdiendo el juego frente a los ingleses. Yo creo que México tiene que aprovechar la tarde aquí en Guadalajara y hacer la suya. No hay de otra", señaló David Faitelson.

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¿Qué necesita México para jugar las finales en la CDMX?

Raúl Jiménez llora tras anotar contra Sudáfrica. REUTERS/Pawel Kopczynski

Para que la Selección Mexicana juegue las finales del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México, requiere principalmente quedar como líder del Grupo A. De esa manera, el escuadrón del Vasco Aguirre tendría la oportunidad de disputar tanto la etapa de dieciseisavos como de octavos de final en el Coloso de Santa Úrsula.

Escenarios clave:

Si México gana sus partidos y termina primero en el Sector A , jugaría los dieciseisavos de final en la CDMX frente a uno de los terceros lugares de los grupos: C, E, F, H o I. Si avanza al quinto partido, también jugaría los octavos de final en la capital.

Si termina en segundo lugar del bloque A, su siguiente partido sería fuera de la Ciudad de México, específicamente en Los Ángeles .

Si México complica su participación del Mundial 2026 y se clasifica como uno de los mejores terceros lugares, también jugaría fuera de la ciudad y se iría a estadios de Estados Unidos como Seattle o Boston.

Camino de México en fase de grupos

El Tri venció 2-0 a Sudáfrica en la Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana de Futbol comparte grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. El Tri debutó con triunfo sobre los Bafana Bafana, 2-0. En su siguiente cita, desde Guadalajara, el equipo nacional se medirá a Corea del Sur y días después en la capital cerrará la primera fase ante la delegación Chequia.

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Derrotar a Corea del Sur y empatar o vencer a Chequia sería suficiente para que México conquiste el liderato del grupo A y, con ello, la localía en la CDMX en las fases previamente mencionadas.

¿Habrá partidos de Cuartos de Final en México?

Tras el fin de la etapa de octavos de final, todos los juegos del Mundial 2026, incluidos cuartos, semifinales y la gran final del torneo se jugarán en Estados Unidos, por ser el país con más partidos programados para este magno evento, con 78. El duelo por el título del mundo será en Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio del 2026.

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¿A qué hora juega México ante Corea del Sur?

México recibe a Corea del Sur en Guadalajara. (Imagen creada con IA).

De acuerdo a la programación presentada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el cotejo entre las selecciones de México y Corea del Sur comenzará justamente a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Tanto México como Corea del Sur podrían calificar a la siguiente ronda en caso de ganar hoy en Guadalajara.