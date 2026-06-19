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Cómo combinar estampados en verano 2026: lunares, rayas y vichy sin cometer los errores más comunes

Expertos en tendencias explican cómo lucir las tendencias de esta temporada

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Ilustración en acuarela de tela roja con lunares, tela azul con rayas, tela amarilla con cuadros vichy, tres carretes de hilo, dos botones y unas tijeras sobre madera.
Especialistas destacan la libertad para mezclar estampados, siempre con equilibrio y sin excesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano 2026 marca un retorno decidido al juego de estampados clásicos: lunares, rayas y cuadros vichy se posicionan como protagonistas en prendas y accesorios.

Para muchos especialistas en moda, la clave de la temporada reside en la capacidad de experimentar sin perder la armonía visual.

Las pasarelas y los análisis de expertos del sector coinciden: esta temporada es tiempo de mezclar, pero con reglas claras para evitar los errores más frecuentes que pueden recargar un look o desdibujar el estilo personal.

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Lunares: cómo modernizar el clásico sin caer en el exceso

Según expertos en tendencias, los lunares se reinventan en 2026 mediante la variedad de tamaños y combinaciones cromáticas.

Se llevan desde las versiones mini hasta los puntos XL, a menudo mezclando ambas escalas en una misma prenda o conjunto.

No solo dominan los tonos tradicionales; aparecen variantes en colores intensos como el lila, el amarillo o el azul celeste, lo que añade dinamismo y actualidad.

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Para no errar, los especialistas recomiendan mantener el equilibrio: si una prenda es protagonista con lunares de gran formato, conviene que el resto de las piezas y accesorios sean neutros y discretos.

Para quienes se atreven a mezclar, la sugerencia es que los distintos motivos compartan una gama cromática compatible, de modo que la mezcla resulte armónica y no forzada.

Mujer con vestido largo de tirantes y estampado de lunares blancos camina por una calle de adoquines entre edificios de tonos pastel.
Se llevan desde las versiones mini hasta los puntos XL, a menudo mezclando ambas escalas en una misma prenda o conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rayas: maximalismo, color y nuevas proporciones

Las rayas se abren a nuevas posibilidades en 2026, según coinciden diversas publicaciones especializadas.

Prendas con líneas anchas, colores vibrantes y diseños en zigzag o asimétricos reflejan el auge del maximalismo en la moda.

Las rayas verticales, por ejemplo, son recomendadas por expertos para alargar la silueta, mientras que las horizontales pueden aportar volumen y energía cuando se combinan con accesorios minimalistas.

Uno de los errores más comunes, según estilistas consultados por medios de moda, es saturar el look con demasiados estampados sin balance visual.

Por eso, la regla de oro es elegir un único punto focal de rayas y mantener el resto del conjunto en tonos sólidos o con algún motivo muy sutil.

Para quienes buscan mezclar, las rayas pueden combinarse con lunares o cuadros vichy, siempre que exista una coherencia en la paleta de colores.

Mujer sonriendo camina por una calle empedrada, lleva suéter crema, pantalón ancho de rayas rosas y café claro, zuecos y bolso de tela.
Prendas con líneas anchas, colores vibrantes y diseños en zigzag o asimétricos reflejan el auge del maximalismo en la moda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuadros vichy: sofisticación urbana y combinaciones modernas

El vichy, tradicionalmente asociado al estilo campestre, adquiere en 2026 una nueva dimensión gracias a siluetas depuradas y combinaciones inesperadas.

Los especialistas recomiendan apostar por camisas oversized, faldas midi o vestidos en colores poco usuales, y combinarlos con prendas modernas para romper con el aire naïf.

Los cuadros vichy pueden mezclarse con rayas o lunares, siguiendo una lógica cromática y de escalas.

La mayoría de los expertos insiste en la importancia de definir un estampado principal y mantener el resto en segundo plano, cuidando que la saturación y la proporción sean adecuadas para que el conjunto respire.

Una mujer con cabello oscuro y sombrero de paja luce una blusa cruzada de estampado vichy blanco y negro, jeans azules, y está sentada en una mesa de café con una taza.
Los especialistas recomiendan apostar por camisas oversized, faldas midi o vestidos en colores poco usuales, y combinarlos con prendas modernas para romper con el aire naïf. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía para el mix &amp; match de estampados

Los expertos en moda destacan que el mix & match es la tendencia reina del verano 2026, pero requiere atención al detalle.

Para acertar, sugieren partir de un color dominante y construir el look en torno a él.

También recomiendan jugar con las escalas: mezclar estampados grandes con pequeños es una fórmula que aporta profundidad sin competir visualmente.

Los accesorios, según los especialistas, deben ser discretos y en materiales naturales para aportar frescura. Prendas de corte limpio y líneas sencillas permiten que los estampados luzcan y no recarguen el conjunto.

Errores más comunes y cómo evitarlos

Los fallos más habituales al combinar estampados, según los análisis de expertos del sector, incluyen la mezcla de motivos de igual tamaño o saturar el conjunto sin un color común que unifique.

Para evitar estos errores, es fundamental elegir un protagonista visual y mantener la coherencia cromática.

Los especialistas insisten en la importancia de la proporción y la armonía, recomendando evitar la mezcla de estampados en zonas muy próximas del cuerpo (como parte superior e inferior) si ambos son igual de llamativos.

Si se opta por un mix de prints en una prenda, el resto del outfit debe mantenerse bajo control para no sobrecargar.

Infografía de moda con una mujer vestida con múltiples estampados, titular, subtítulo, y dos secciones con texto, íconos e ilustraciones. Fuente Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las claves para combinar estampados en la moda del verano 2026 y los errores frecuentes al aplicar la tendencia mix & match, según especialistas del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano 2026 y la libertad creativa

Los expertos en moda coinciden en que la clave está en experimentar con criterio y confianza.

El verano 2026 es un escenario propicio para disfrutar del color, el contraste y la variedad, siempre que se respeten las bases de la armonía visual y la identidad personal.

Entre lunares, rayas y vichy, la invitación es a atreverse y jugar, pero sin perder de vista el equilibrio que distingue a un look contemporáneo y sofisticado.

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