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Así le ha ido a México en los Mundiales cuando sale de la capital

El Tricolor tiene como fortaleza al Azteca, pero el apoyo de todos los fanáticos lo acompaña en cada rincón del país

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El conjunto azteca buscará tener una valiosa victoria frente a los asiáticos. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
El conjunto azteca buscará tener una valiosa victoria frente a los asiáticos. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La Selección Mexicana está a punto de disputar un nuevo encuentro en fase de grupos. Para esta ocasión el rival será la complicada Corea del Sur quienes llegan a este Mundial 2026 con altas expectativas tras un evidente crecimiento futbolístico.

Sin embargo, aunque para la edición de esta Copa del Mundo la localía favorece al equipo de Javier Aguirre, las estadísticas están completamente en contra del combinado azteca, principalmente porque este enfrentamiento se realizará en el Estadio Guadalajara y no en el Coloso de Santa Úrsula, la casa por excelencia del Tri.

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El apoyo incondicional de los aficionados es clave para el equipo. (REUTERS/Pawel Kopczynski)
El apoyo incondicional de los aficionados es clave para el equipo. (REUTERS/Pawel Kopczynski)

¿Qué le pasa a la selección saliendo de la CDMX?

México fuera de la capital arrastra un antecedente negativo en los Mundiales que organiza: cada vez que jugó lejos de la Ciudad de México, quedó eliminado.

Antes de enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara durante el Mundial de 2026, la Selección Mexicana suma 10 partidos como anfitriona en Copas del Mundo. Ocho se jugaron en el Estadio Ciudad de México y solo dos fuera de Santa Úrsula; ambos terminaron en eliminación.

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A lo largo de sus participaciones como país organizador, México concentró casi todos sus encuentros mundialistas en la capital. El dato marca una diferencia clara entre su rendimiento en casa y sus salidas a otras sedes del país.

La Selección Mexicana se enfrentará a Bermudas este martes en el Estadio Nemesio Diez (Foto: Twitter: @miseleccionmx)
El Tri ha visitado varios estadios alrededor de todo México. (Foto: Twitter: @miseleccionmx)

Las eliminaciones en Toluca y Monterrey

El primer antecedente ocurrió en el Mundial de 1970. México cerró la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México con un empate sin goles ante la Unión Soviética, una victoria de 4-0 sobre El Salvador y un triunfo de 1-0 frente a Bélgica.

Después salió de la capital para enfrentar a Italia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca por los cuartos de final. Ahí perdió 4-1 y quedó fuera del torneo.

El segundo caso se dio en 1986. En esa Copa del Mundo, el Tri armó su recorrido en el Estadio Ciudad de México con un triunfo de 2-1 ante Bélgica, un empate 1-1 con Paraguay, una victoria de 1-0 sobre Irak y un 2-0 frente a Bulgaria en octavos de final.

La eliminación volvió a llegar lejos de Santa Úrsula. En el Estadio Universitario de Monterrey, México empató 0-0 con Alemania Federal y después cayó en la tanda de penales.

Mar 31, 2026; Chicago, IL, USA; The Mexico National Team celebrates a first half goal against Belgium at Soldier Field. Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images
Los futbolistas han expresado su gusto por ir a diferentes ciudades. (Talia Sprague-Imagn Images via REUTERS)

El nuevo partido fuera de la Ciudad de México

Ahora, el equipo mexicano volverá a dejar la capital en un Mundial organizado en casa. Tras vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut en el Estadio Ciudad de México, el conjunto dirigido por Javier Aguirre disputará su segundo compromiso del torneo en Guadalajara.

Ese cambio de sede reabre una tendencia adversa para el Tricolor. Hasta ahora, sus únicas salidas de la Ciudad de México como anfitrión mundialista terminaron con derrota o eliminación.

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