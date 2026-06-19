Canadá golea a Qatar, pero la terrible lesión del canadiense Koné conmociona a jugadores y aficionados

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar - BC Place, Vancouver, Canada - June 18, 2026 Qatar's Assim Madibo fouls Canada's Ismael Kone before he s shown a red card REUTERS/Albert Gea

Una fuerte lesión de Ismaël Koné marcó el duelo entre Canadá y Qatar en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, después de una jugada que también derivó en la expulsión de Assim Madibo tras la revisión del VAR.

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B se llevó a cabo este jueves en el Estadio de Toronto en donde el local buscaba asegurar su pase a la siguiente ronda, pero tuvo un alto costo.

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El equipo de la hoja de Maple demostró su poderío de local. (REUTERS/Lee Smith)

¿Qué sucedió?

El mediocampista canadiense salió lesionado después de una disputa por la pelota al minuto 51, sobre el carril izquierdo y a la altura del mediocampo. La acción dejó al jugador tendido sobre el césped y obligó al ingreso inmediato del cuerpo médico.

La atención sobre Koné escaló rápido. El personal médico inmovilizó una de sus piernas antes de que abandonara el terreno de juego, mientras futbolistas de ambos equipos siguieron de cerca la revisión de la jugada y el estado del seleccionado canadiense.

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En una primera decisión, el árbitro mostró tarjeta amarilla a Madibo. Después, el VAR lo llamó para revisar la acción. Tras observar la repetición, el silbante cambió su determinación, retiró la amonestación y expulsó al jugador qatarí.

Sin un parte médico oficial, el cuadro canadiense quedó a la espera de conocer el alcance de la lesión de uno de sus mediocampistas titulares. La posible baja apareció en plena fase de grupos, cuando el margen de error se redujo.

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El episodio ocurrió durante un partido clave para las aspiraciones de Canadá en el Mundial 2026. Por ahora, la principal incertidumbre se concentra en la condición física de Koné y en el efecto que su salida puede tener en el resto del torneo.

Los médicos atendieron al futbolista de inmediato. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Canadá toma el mando del Grupo B

La selección masculina de Canadá consiguió una histórica y contundente victoria de 6-0 sobre Catar en la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jugando ante su público en el BC Place de Vancouver, el conjunto canadiense dominó el encuentro de principio a fin, sumando tres puntos cruciales en su sector y logrando el primer triunfo de su historia en una cita mundialista tras un empate inicial en el torneo.

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El festival ofensivo de los locales comenzó temprano en la primera mitad. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 16 tras capitalizar la presión inicial de su equipo. Posteriormente, el delantero estrella Jonathan David amplió la ventaja al minuto 29 y selló un contundente 3-0 justo antes del descanso con una anotación en el tiempo añadido de la primera parte, dejando sin capacidad de respuesta a la escuadra qatarí.

Los anfitriones lograron una victoria de ensueño. (Reuters/Anne-Marie Sorvin)

La situación del partido se tornó aún más cuesta arriba para Catar debido a la pérdida de disciplina en sus filas. El defensor Homam Ahmed recibió una tarjeta roja directa en el minuto 33 por cortar una oportunidad manifiesta de gol justo fuera del área. Ya en el segundo tiempo, la crisis de los visitantes empeoró en el minuto 53 con la expulsión del mediocampista Assim Madibo, dejando a su equipo con solo nueve jugadores sobre el terreno de juego para afrontar el resto del compromiso.

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Con la amplia superioridad numérica, Canadá mantuvo el pie en el acelerador durante el tramo final. Nathan Saliba, quien había ingresado de cambio, anotó el cuarto tanto al minuto 64 con un soberbio disparo de tiro libre. Un autogol del qatarí Mohammed Manai en el minuto 75 colocó el 5-0 en la pizarra, y finalmente, Jonathan David completó su triplete personal en el tiempo de descuento, cerrando una goleada memorable que desató la euforia de los aficionados en Vancouver.