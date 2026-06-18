Marcha LGBT 2026 en CDMX: María Daniela y su Sonido Lasser y otros artistas confirmados para Bellas Artes

Ya se están confirmando los artistas para el show que celebrará la Marcha LGBT en la CDMX (Cuartoscuro)

María Daniela y su Sonido Lasser se presentarán gratis el próximo 27 de junio en la zona exterior del Palacio de Bellas Artes como parte del Gay Pride CDMX 2026.

La participación se confirma a través de una publicación en redes sociales donde también se detalla que el escenario se ubicará entre el llamado “Palacio de Mármol” y la Torre Latinoamericana.

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El comité del Gay Pride CDMX informó desde finales de marzo que su concierto anual se mudará al Eje Central por actividades relacionadas con el Mundial de la FIFA 2026 en el Zócalo. Para el show de María Daniela y Emilio Acevedo aún no se anuncia el horario ni la duración.

Entre otras personalidades invitadas a la Marcha del Orgullo, se ha confirmado a a Alexis Mvgler, Vanessa Labios 4K, Regina Orozco, Alexa Dapozzo y Lupita TikTok.

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Quienes quieran sumarse a la marcha iniciarán a las 10:00 en el Ángel de la Independencia y avanzarán hacia el Centro Histórico.

Marcha LGBT sí llegará al Zócalo de CDMX

Créditos: Cuartoscuro

La Marcha del Orgullo LGBT+ entrará al Zócalo de CDMX este 27 de junio pese a la operación simultánea del FIFA Fan Fest, luego de acuerdos entre autoridades capitalinas y colectivos que garantizan el acceso peatonal a la plaza y reubican el escenario principal de cierre sobre Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

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La coincidencia de ambos actos multitudinarios dejará sin bloqueos generales la zona, aunque sí habrá cierres parciales y cambios temporales en accesos de las rutas tradicionales de la movilización y en áreas aledañas. Esa combinación de condiciones perfila una jornada con alta afluencia en el Centro Histórico y en avenidas principales.

El acceso a pie al Zócalo estará permitido para todas las personas asistentes a la marcha, quienes podrán cruzar la plaza y entrar al área del Fan Fest. Las actividades deportivas seguirán en operación el mismo día.

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El escenario de cierre se moverá a Eje Central frente a Bellas Artes

Créditos: Cuartoscuro

El cambio operativo central será la reubicación del escenario principal de la marcha fuera del Zócalo. El templete se instalará sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

En ese punto se realizará el programa artístico y musical de la jornada. La plaza central quedará abierta para la convivencia entre asistentes de la marcha y del festival futbolero.

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Las autoridades capitalinas y representantes de colectivos sostuvieron diversas mesas de diálogo antes de anunciar el acuerdo. De esas conversaciones salió el esquema para permitir la realización simultánea de ambos eventos sin cierres totales.

El desfile motorizado también tendrá una modificación puntual. Los vehículos participantes deberán circular únicamente sobre Avenida Paseo de la Reforma y concluirán el recorrido en Reforma Norte, antes de llegar a Avenida Juárez.

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¿Por qué es importante que se celebre la Marcha LGBT año con año?

Créditos: Cuartoscuro

La Marcha LGBT es importante porque visibiliza a una comunidad históricamente marginada y exige derechos que aún no se garantizan plenamente en México. Cada año, la marcha funciona como un recordatorio público de la lucha contra la discriminación, los crímenes de odio y la exclusión social que viven personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

La celebración anual permite que quienes integran la diversidad sexual ocupen espacios públicos y expresen libremente su identidad, lo que contribuye a romper estigmas y prejuicios. Además, la marcha es una plataforma para demandar políticas públicas que protejan los derechos humanos, el acceso a la salud, la educación libre de discriminación y la justicia frente a agresiones y violencia.

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El evento también promueve el sentido de comunidad y apoyo mutuo entre personas LGBT y sus aliados, enviando un mensaje de respeto y dignidad. La continuidad de la marcha año con año es fundamental para mantener en la agenda pública temas como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la identidad de género. Sin esta visibilidad constante, los avances legales y sociales corren el riesgo de estancarse o retroceder.