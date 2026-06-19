Prometía boletos para el partido del Mundial y les robaba: detienen a Lidia Silvia “N” en Edomex

Fue detenida por agentes de la Fiscalía mexiquense. Crédito: FGJEM

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron el pasado 17 de junio a Lidia Silvia Cruz, revendedora de boletos que habría usado la venta ilegal de entradas para la Copa Mundial 2026 como gancho para atracar a sus propios clientes.

La orden de aprehensión en su contra fue por el delito de robo con la agravante de haberse cometido con violencia. El monto señalado por las autoridades como sustraído fue de 80 mil pesos mexicanos, en perjuicio de una pareja.

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Los boletos que Lidia Silvia Cruz ofrecía eran para el partido inaugural del Mundial 2026, el encuentro entre México y Sudáfrica que se disputó el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y que el Tri ganó 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Lidia Silvia y su pareja realizaban los robos

Según datos oficiales, en mayo del año 2026, Lidia Silvia y su pareja sentimental contactaron a dos víctimas —un hombre y una mujer— que buscaban comprar boletos para el partido inaugural del Mundial.

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Los cuatro acordaron reunirse el 22 de mayo en una sucursal bancaria ubicada al interior de una tienda departamental en la colonia Villa de Las Flores, sobre la avenida José López Portillo, en el municipio de Coacalco.

Al llegar al punto de encuentro, los investigados pidieron a las víctimas que subieran a un vehículo para entregarles los boletos y contar el dinero.

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Una vez dentro, presuntamente sacaron un arma de fuego con la que amenazaron a la pareja y les despojaron de 80 mil en efectivo. Tras el robo, ambos huyeron del lugar.

Con base en la investigación, la Fiscalía Edomex identificó a Lidia Silvia “N” como posible partícipe del delito y solicitó la orden de aprehensión ante un juez, quien la concedió.

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La Fiscalía mexiquense habilitó los canales cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número 800 702 8770 para que cualquier persona que reconozca a la detenida como probable implicada en otro hecho delictivo pueda denunciarla.

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