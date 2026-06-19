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CETEG logra acuerdo con Gobernación para reparar daños a docentes lesionados y afectados en movilizaciones de la CNTE

Los maestros exigen justicia por las agresiones registradas durante las protestas en la Ciudad de México

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CETEG alcanzó acuerdos con Gobernación para la reparación integral del daño a maestros lesionados.
CETEG alcanzó acuerdos con Gobernación para la reparación integral del daño a maestros lesionados.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) informó que alcanzó acuerdos con la Secretaría de Gobernación para iniciar un proceso de reparación integral del daño en favor de los maestros que resultaron lesionados durante las recientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

Tras una reunión de más de tres horas en la denominada Mesa de Justicia, la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, señaló que las autoridades federales se comprometieron a establecer una ruta jurídica que permita atender tanto las afectaciones físicas como los daños materiales denunciados por los docentes.

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La dirigente explicó que el acuerdo contempla la reparación para los profesores lesionados durante los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del Zócalo capitalino, así como por el robo o pérdida de teléfonos celulares, equipos de sonido, dinero en efectivo y otras pertenencias reportadas por integrantes del movimiento.

CETEG exige castigo para responsables de agresiones

Al informar los resultados del encuentro, Veleces Morales sostuvo que los hechos registrados durante las protestas no deben quedar impunes y demandó que se investigue a quienes resulten responsables.

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“Debe de haber castigo a los culpables, tanto intelectuales como materiales”, expresó la dirigente, al referirse a los incidentes que dejaron maestros heridos durante las movilizaciones de junio.

La representante sindical enfatizó que los casos de los profesores Proceso Columbo González y Octavio Romero Jerónimo forman parte de las exigencias prioritarias del movimiento magisterial, por lo que solicitarán el seguimiento correspondiente ante las instancias competentes.

Además, anunció que la CETEG presentará denuncias formales para que las autoridades realicen las investigaciones necesarias y determinen posibles responsabilidades por las agresiones denunciadas.

Maestros lesionados y daños materiales marcan las protestas

Las demandas de justicia surgieron luego de diversos incidentes registrados durante las movilizaciones de la CNTE en la capital del país.

Entre las principales afectaciones reportadas por el magisterio se encuentran:

  • Lesiones graves a profesores durante enfrentamientos con cuerpos de seguridad.
  • Daños o pérdida de pertenencias personales.
  • Robo de teléfonos celulares, equipos de sonido y dinero en efectivo.
  • Presuntas violaciones a derechos humanos durante operativos de contención.
  • Afectaciones derivadas de los enfrentamientos ocurridos en el Centro Histórico.

La CNTE ha sostenido que algunos docentes sufrieron heridas severas, incluyendo lesiones oculares y traumatismos, mientras que las autoridades de seguridad han rechazado el uso de balas de goma, atribuyendo algunas lesiones a la detonación de cohetones utilizados durante las manifestaciones.

Caso Proceso Columbo será atendido mediante reparación económica

Uno de los casos que concentró la atención durante la reunión fue el del profesor Proceso Columbo González, integrante de la CETEG, quien resultó gravemente lesionado durante los hechos registrados el pasado 1 de junio.

De acuerdo con lo informado por la dirigencia magisterial, las autoridades plantearon una reparación económica para el docente como parte del proceso de atención integral.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer montos ni plazos específicos para concretar dicha compensación.

La CETEG indicó que las mesas de trabajo continuarán en las próximas semanas con el objetivo de dar seguimiento a cada uno de los expedientes y garantizar que las medidas acordadas se materialicen.

Continúan movilizaciones de la CNTE y CETEG en varios estados

Pese a los avances alcanzados en la mesa de diálogo, la CETEG reiteró que continuará participando en las acciones de protesta impulsadas por la CNTE.

El movimiento magisterial mantiene entre sus principales demandas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la recuperación de un sistema solidario de pensiones y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

Mientras continúan las negociaciones con el Gobierno federal, maestros de Guerrero realizaron este jueves movilizaciones en municipios como Chilpancingo y Tlapa, donde manifestaron su respaldo a la huelga nacional y expresaron su rechazo a los hechos ocurridos durante las protestas en la Ciudad de México.

La dirigencia de la CETEG afirmó que seguirá impulsando las vías legales y de negociación para exigir justicia para los docentes lesionados y garantizar la reparación integral de los daños denunciados durante las recientes jornadas de movilización.

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