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Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Por la captura del hombre EEUU ofrecía hasta 5 millones de dólares

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Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

A Audias Flores Silva, alias El Jardinero, le fue negado un amparo que fue expuesto el pasado lunes 15 con el que se quejaba de que una diligencia sobre su proceso de extradición fue realizada en estado de indefensión, sin la presencia de su abogado y bajo circunstancias de incomunicación material.

Fu el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño, el que determinó desechar el amparo, este último que argumentaba presuntas irregularidades en la audiencia en la que Flores Silva se le notificó la solicitud de extradición.

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Los hechos sobre la situación de quien fuera un hombre cercano a Nemesio Oseguera Cervantes fueron dados a conocer el 18 de junio por el periodista Manuel Espino en el medio El Universal.

Cabe recordar que por la captura del hombre Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que llevaran a su captura.

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