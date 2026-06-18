K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

Artistas, modelos y conductores de televisión se han dejado ver en territorio mexicano siguiendo los pasos de su selección nacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo está reuniendo a miles de aficionados de distintos países en México. El torneo también se ha transformado en un escaparate para figuras internacionales del entretenimiento, especialmente provenientes de Corea del Sur, cuya selección disputa sus encuentros en Guadalajara.

Durante los primeros días de competencia, varias celebridades vinculadas al fenómeno global del K-pop han compartido fotografías, videos y experiencias desde tierras mexicanas, generando conversación tanto entre seguidores del futbol como entre fanáticos de la cultura coreana.

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La presencia de estos artistas ha reforzado el estrecho vínculo que existe entre México y Corea del Sur, una relación que en los últimos años se ha fortalecido gracias al crecimiento de la música, las series y el entretenimiento asiático.

Karina y Winter, las integrantes de Aespa que llegaron al Estadio Akron

(Especial)

Entre las personalidades más comentadas destacan Karina y Winter, integrantes del exitoso grupo femenino Aespa.

La agrupación debutó en 2020 bajo el sello SM Entertainment y rápidamente se convirtió en una de las propuestas más importantes del K-pop moderno. Con éxitos internacionales como Black Mamba, Supernova y Whiplash, el cuarteto conformado por Karina, Winter, Giselle y Ningning ha logrado conquistar mercados en Asia, América y Europa.

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(Especial)

Las dos cantantes fueron vistas en Guadalajara apoyando a la selección surcoreana y compartieron imágenes desde el Estadio Akron, donde se disputan algunos de los encuentros del combinado asiático. Sus publicaciones generaron miles de reacciones entre seguidores mexicanos que celebraron su visita al país.

Hayoung, la estrella de Apink que también se sumó a la fiesta mundialista

(Especial)

Otra de las celebridades que llamó la atención fue Oh Ha-young, mejor conocida como Hayoung.

La cantante se dio a conocer como la integrante más joven de Apink, agrupación femenina que debutó en 2011 y que se convirtió en una de las más representativas de la segunda generación del K-pop.

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(Especial)

A lo largo de su trayectoria, el grupo acumuló éxitos como Mr. Chu, NoNoNo, LUV y Dumhdurum. Además de su trabajo con la agrupación, Hayoung ha desarrollado proyectos individuales en la música, el modelaje, la actuación y la conducción televisiva.

Su presencia en Guadalajara fue recibida con entusiasmo por parte de los seguidores mexicanos del género.

Kwon Eun-bi, de líder de IZ*ONE a invitada especial del Mundial

(Especial)

La cantante Kwon Eun-bi también figura entre las celebridades que han seguido de cerca la participación de Corea del Sur en la Copa del Mundo.

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La artista alcanzó reconocimiento internacional tras participar en el programa Produce 48, que dio origen al grupo IZ*ONE. Dentro de esa agrupación se desempeñó como líder hasta la conclusión del proyecto en 2021.

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Posteriormente inició una carrera como solista que la llevó a lanzar producciones exitosas y sencillos como Door, Glitch y Underwater, canciones que le permitieron mantenerse como una de las figuras más populares del K-pop actual.

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Song Hae-na, la modelo que también acompaña a Corea del Sur

(Especial)

No todas las celebridades presentes en Guadalajara pertenecen al mundo de la música.

Song Hae-na, una reconocida modelo y personalidad televisiva, también ha sido una de las figuras destacadas durante las actividades relacionadas con el Mundial.

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Su carrera despegó tras participar en el programa Korea’s Next Top Model, plataforma que la impulsó dentro de la industria del entretenimiento surcoreano. Con el paso de los años amplió su presencia en la televisión y actualmente es una de las celebridades más reconocidas en su país.

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Jun Hyun-moo, uno de los conductores más famosos de Corea

(Especial)

Entre los visitantes ilustres también aparece Jun Hyun-moo.

El presentador ha construido una extensa trayectoria en la televisión de Corea del Sur y es ampliamente conocido por su participación en programas de variedades y entretenimiento. Además, suele ser el encargado de conducir importantes ceremonias y eventos nacionales.

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Su presencia en Guadalajara no pasó desapercibida para los seguidores del entretenimiento coreano.

Lee Seung-hoon, integrante de Winner y referente de YG Entertainment

(Especial)

Otro de los nombres destacados es Lee Seung-hoon, miembro de Winner.

El artista ganó notoriedad tras participar en programas de supervivencia musical antes de debutar oficialmente en 2014 bajo el sello YG Entertainment. A lo largo de su carrera ha contribuido al éxito de canciones como Really Really, Love Me Love Me y Millions.

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Además de su faceta como cantante, es reconocido por sus habilidades como coreógrafo y compositor.

México y Corea del Sur disputan el liderato del Grupo A

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Gilberto Mora and Julian Quinones REUTERS/Raquel Cunha

Mientras las celebridades disfrutan del ambiente mundialista en Guadalajara, la actividad deportiva continúa.

La Selección Mexicana enfrentará este jueves a Corea del Sur en un encuentro que podría definir al líder del Grupo A. Ambos equipos llegan al compromiso después de ganar en su debut. El conjunto tricolor derrotó a Sudáfrica por marcador de 1-0, mientras que los asiáticos vencieron 2-1 a la República Checa.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 South Korea players applaud fans after the match REUTERS/Amanda Perobelli

Con el liderato en juego y la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento coreano en las tribunas, el duelo promete convertirse en uno de los más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026.