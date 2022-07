Montserrat Oliver contó que un presidente mexicano habría asesinado a su abuelo

Montserrat contó que se casó a los 23 años siendo virgen (Foto: Archivo)

En la más reciente emisión de La entrevista con Yordi Rosado, el presentador platicó con la presentadora de televisión y modelo Montserrat Oliver, quien compartió algunos aspectos de su vida personal.

La también empresaria contó a Yordi un poco de su historia familiar y el origen de ella, afirmando que nunca conoció a sus abuelos. Al ser cuestionada sobre su abuelo paterno, la regiomontana reveló que nunca pudo conocerlo, ya que fue asesinado cuando era joven.

Según la amante de los animales y la vida silvestre, existen algunas teorías familiares acerca de la muerte de su abuelo, siendo una en especial la que llamó la atención por su relación con la clase política nacional. Fue así como contó que su abuela quedó viuda a los 27 años:

“Mi abuelo tenía un rancho en Nativitas, por las afueras de la ciudad, era el papá de mi mamá. Yo nunca conocí a mis abuelos, lo mataron a balazos en ese rancho. Según la historia de la familia, se dice que le tenían envidia porque era español, que ‘mueran los gachupines’ y lo balacearon. Luego me dijeron que había alguien que quería comprarle el rancho y no lo quiso vender y por eso lo mataron”, comenzó en su relato la presentadora de Montse y Joe.

Oliver destapó que con las distintas teorías de la muerte de su abuelo, hoy en día existen cabos sueltos, y señaló que probablemente su ancestro haya sido asesinado por un ex presidente de México, aunque no reveló su nombre ni tampoco dio muchas pistas sobre en qué época pudieron haber sucedido las cosas.

“Luego me enteré que un señor político, en ese entonces el presidente de México, se enamoró de mi abuelita. Ella no le hacía caso porque estaba casada con mi abuelo, pero dicen que él lo mató. Hasta mis tíos se cambiaron el apellido para que no los encontraran. Así mi abuelita se quedó viuda a los 27 años”, expresó la también actriz.

Por otra parte, la modelo de 56 años compartió en el popular programa de entrevistas detalles de su primer matrimonio, el cual consumó a los 23 años y “no era lo que esperaba”. Y es que unió su vida con el hombre al que le dio su primer beso debido a las enseñanzas de su familia conservadora.

“Le hice caso a lo que decía mi mamá y me casé con el primer hombre que me dio un beso”, admitió. Sin embargo aquel matrimonio pronto llegó a su fin debido a que Oliver no se encontraba del todo feliz: “Él era casto y fue un desastre, no pasó nada... yo me divorcié virgen”, expresó sobre el hombre de origen estadounidense.

“Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía: ‘si hay duda siempre es no’. Para mí en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron”, relató la mujer que años después hizo pública su orientación sexual.

Oliver se casó por el civil y la iglesia en Monterrey. Mientras que la luna de miel la celebró en Hawaii, una experiencia que no fue satisfactoria. “Ni siquiera había estado con un hombre. Yo me divorcié virgen”, declaró.

“No pasó nada, no quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije: ‘pues ve al doctor’”. La conductora confesó que se casó ilusionada, pues se imaginaba un matrimonio como un “romance de película” con una hermosa casa y criando a cuatro hijos, pero luego de cuatro años casada, se divorció.

Fue entonces que Montserrat conoció a Yolanda Andrade, según lo dio a conocer meses atrás en el programa de YouTube de Jorge El burro Van Rankin: “Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la conductora. “Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, contó en aquella entrevista.

