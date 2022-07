La primera reacción de Montserrat Oliver cuando Yolanda Andrade intentó enamorarla: “Me asusté y me fui”

Mojoe se ha convertido en uno de los programas favoritos de la televisión de señal restringida, pues sus conductoras siempre logran generar un impacto con sus entrevistas y las declaraciones que consiguen de sus invitados, sin embargo la gran química que poseen en la conducción es fruto de una relación sentimental de diez años atrás.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade fueron novias por un largo tiempo y a pesar de que en México la mayoría de las relaciones que terminan no continúan con una relación sana o incluso buena, no es el caso de ella pues su programa por Unicable es solo una pequeña muestra de que todo ha continuado de buena forma. Sin embargo, muchos de los detalles de su pasado, incluido en cómo se conocieron, no habían sido del dominio público, hasta ahora.

La presentadora del programa Reto 4 Elementos fue la nueva celebridad en presentarse en La entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, dejando conocer todos los secretos e intimidades de su vida, entre los que fue inevitable no retomar la relación sentimental que mantuvo con su actual compañera de talk show, por lo que el inicio de su historia romántica fue confesado generando gran controversia en redes sociales.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade ahora son grandes amigas (Foto: Unicable)

La famosa presentadora de Televisa contó que en su primer matrimonio, que fue con un hombre, todo salió mal dando detalles de gran importancia sobre las razones de su divorcio y al mismo tiempo conoció a Yolanda Andrade, específicamente mientras iba a filmar un evento de Año Nuevo para la televisora de San Ángel.

“No sé qué cosa hizo, me hizo así (le tocó el hombro) y yo sentí algo raro y dije: ‘No’ más falta que siento hasta con una mujer porque me tienen súper mal atendida’... y me súper asusté y todo”, contó entre risas. Relató que se encontraba en Miami pero visitó México para estar en el evento, cuando se encontró con Yolanda, quien le dijo a la productora en el lugar que quería conocerla y la llevaría a comer.

“Yo creo que sentí también como la primera vez que me tiraba, una mujer, la onda; porque nunca me habían tirado la onda... Entonces, me asusté, tosí, ya me estaba ahogando, ya me quería ir, me fui”, relató, aunque aseguró que Andrade terminó mandándole postre a su camerino y le mandó un mensaje que decía “felicidades por tenerme” mediante teléfono.

Montserrat Oliver recordó cómo vivió su primer matrimonio: “Me divorcié virgen”

La famosa se mostró con su característico sentido del humor contando todo sobre su primer matrimonio (Foto: Instagram/@montserrat33)

Durante la misma charla con el polémico Yordi Rosado, la también actriz de telenovelas como Rosa Salvaje, La Madrastra y Palabra de mujer confesó los motivos por los que su primer matrimonio con un hombre no funcionó, dejando en claro que el tema de su orientación sexual no tuvo nada que ver, pues el “problemita” venía de otro lado.

La conductora se casó con su primer novio a los 23 años y él, quien es de origen norteamericano, le dio su primer beso a través de las rejas que cerraban la casa de su abuelita en la Ciudad de México, por lo que que no lo disfrutó debido a que ambos eran inexpertos. Pero ese no sería el único tema en el que descubrirían que las cosas no funcionarían.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova actualmente están casadas (Foto: Instagram/montserrat33)

“Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía: ‘Si hay duda siempre es no’. Para mí en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron. Él también era casto y fue un desastre. No pasó nada, no quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije: ‘pues ve al doctor’”, expresó la conductora.

