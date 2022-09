Andrés Guardado respaldó a Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional: “Era peor con Osorio”

Amsterdam (Netherlands), 07/10/2020.- Mexico's head coach Gerardo Martino (L) and his player Jose Andres Guardado Hernandez react during the international friendly soccer match between the Netherlands and Mexico at Johan Cruyff Arena in Amsterdam, the Netherlands, 07 October 2020. (Futbol, Amistoso, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Tan solo dos meses separan a la Selección Mexicana de debutar en la Copa Mundial de Qatar 2022 y la afición mexicana aún tiene dudas del trabajo que ha realizado Gerardo Tata Martino, pues en reiteradas ocasiones el público ha mostrado su inconformidad con la gestión del argentino, incluso han llegado a pedir su despido.

Bajo este contexto, el capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, comentó durante una rueda de prensa con diferentes medios de comunicación que las críticas que hay hacia Gerardo “Tata” Martino no se asemejan a lo que sucedió con Juan Carlos Osorio previo al Mundial de Rusia 2018.

“No me atrevería decir que es el peor, a lo mejor somos de memoria corta, pero con Osorio le gritaban que se fuera y le decían de todo” recordó el mediacampista del Real Betis.

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Andres Guardado during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

El mediocentro hizo especial hincapié que la situación del Tricolor “sé magnífica con las redes sociales, porque ahora una persona puede sacar algo y suena más el pesimismo, retumba más que toda la gente, no es nuevo dentro de Selección”, dijo.

El jugador que militó en la Eredivisie con el PSV Eindhoven reconoció que no todas las críticas que hay alrededor del seleccionado tricolor son malas, pues considera que también hay algunas que son constructivas al interior del cuadro comandado por Gerardo Martino.

“Hay críticas constructivas, no todas son negativas, agarrar esa razón, para que esa cosa que critican poderla cambiar, hay que ser autocríticos, como dicen, cuando el río suena algo trae, hay que tomarlo, con esa misma madurez escuchar y tomar lo que se dice porque no es nada bueno para nosotros que todo el tiempo o no se confíe en nosotros. Lo única manera de cambiarlo es conseguir buenos resultados. Por más que pidamos ser positivos, es difícil si en la cancha no se muestra otra cosa”, remarcó.

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Andres Guardado during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Para finalizar, Guardado señaló que el equipo mexicano se encuentra en el camino correcto de cara al mundial de Qatar 2022: “Quizá digan que hace falta el gol, pero para eso están estos partidos, para sacar todos esos detalles adelante. Faltan dos meses y vamos a tratar de corregir todo lo que haga falta”, remató.

Estas declaraciones por parte del capitán de la Selección Nacional contrastan con las hechas por él mismo a principios de septiembre cuando se dijo preocupado por rendimiento futbolístico de los dirigidos por Gerardo Martino de cara a Qatar 2022.

En esa ocasión durante una entrevista con TUDN, El principito aseguró que al interior de la Selección Nacional todos son conscientes del bajo futbolístico del Tricolor, por lo que hizo especial hincapié en que desde el cuerpo técnico de Gerardo Martino y los jugadores están buscando alternativas para salir del bache en el que se vieron envueltos.

El capitán de México Andrés Guardado durante el partido amistoso que su selección ganó 2-1 a Nigeria. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 28 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Chris Jones

“El que piense que los que estamos en la Selección no nos preocupa, el que no juguemos bien, que no saquemos buenos resultados, que nos haya ganado Estados Unidos tres partidos seguidos, dos finales en esas; nunca se dedicó esto. El que piense que a uno le dé igual no puede llegar a la élite”, declaró Guardado.

El mediocentro del Real Betis remarcó en esa ocasión que dicha situación le pesaba más a él, pues es su última Copa del Mundo con México y quiere irse por la puerta de enfrente de la Selección: “No podemos pensar que no y más para mí, imagínate para mí, este es el Mundial, no hay otro”, remató Andrés Guardado para las cámaras de TUDN.

SEGUIR LEYENDO: