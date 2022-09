Gustavo Adolfo Infante no apareció en “Sale el sol” y se desataron las especulaciones

Ana María, Alex, Joanna y Gustavo conforman la sección de espectáculos de 'Sale el sol' (Foto: Instagram)

La actitud que mostró Gustavo Adolfo Infante el pasado 8 de septiembre al aire en medio de la transmisión de Sale el sol sigue siendo cuestionada por el público, pues pese a haber pedido disculpas por su exabrupto, versiones aseguran que el ambiente en el foro continúa muy tenso.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol” si no despiden a una de las conductoras

Esta situación fue comentada por el periodista Marco Antonio Silva, quien expresó que aunque los presentadores decidieron continuar trabajando juntos, la relación entre el también titular de De primera mano y Joanna Vega-Biestro es totalmente nula y estríctamente laboral.

“Ella ni lo masca, ni lo traga, él tampoco a ella.... Me comentan que él reconoce al paso de las horas, de los días, que sí la regó. Una persona que trabaja dentro de la misma producción me comentó que no hay buenos días, ni saludos, ni nada, entre ambos conductores”, comentó Silva en su canal de YouTube.

Según reportes, Joanna no le dirige la palabra a su compañero (Fotos: Ig/@vegabiestro, Getty Images)

A decir del periodista, Ana María Alvarado ha proseguido con su labor como todos los días, sin embargo, la tensa relación entre Gustavo y Joanna es evidente y aseguró que las cosas no se pudieron solucionar entre ambos famosos debido al carácter de los dos.

“Ana María Alvarado, ya como viejo lobo de mar dentro de este negocio llega, saluda, y se acabó, pero la que de plano no puede ver ni la cara, ni en pintura a Gustavo Adolfo Infante es Joanna. Que hacen la sección de espectáculos y ni se dirigen la palabra”, añadió.

Esto fue confirmado por la propía Alvarado, quien expresó que se siente una tensión en el foro de Imagen Televisión luego de que Gustavo les dijera a sus compañeras que él es “el único que lleva exclusivas” al programa y recomendarles que “se pongan a trabajar”.

Alex Kaffie, Joanna Vega Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante acordaron continuar laborando juntos en el matutino (Foto: Facebook/Alex Kaffie) (Fotos: Getty Images)

Ana María admitió que la relación entre Gustavo y el resto del equipo no es la óptima, especialmente el primer día después del exabrupto. “La verdad es que después de un incidente así, sí queda fracturada una relación, porque si bien no necesitas ser amigo íntimo de nadie, ni nada, pues sí el ambiente se siente tenso, sobre todo al día siguiente, estábamos muy tensos”, expresó la conductora a Chisme No Like!

Y añadió: “Creo que se va ir disolviendo poco a poco esa tensión, pero si requiere unos días, porque nada se puede cambiar de un día a otro y menos después de que te dijeron en tu cara lo que pensaban”.

Tras ello, la mañana de este miércoles 21 de septiembre Gustavo Adolfo se ausentó de la sección “Pájaros en el alambre”, que conduce al lado de Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Alex Kaffie, y su ausencia generó especulaciones, como que “lo habían castigado” por el comportamiento que presentó dos semanas atrás en la emisión.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a Sale el sol el pasado 8 de septiembre (Fotos: Ig)

“Qué diferente se siente el programa sin Gustavo, que no regrese”, “Hasta se ríe y bromean a gusto”, “Se siente un ambiente más cordial y relajado”, son algunos de los comentarios que los televidentes hicieron en internet durante la transmisión.

Ante esto, Gustavo informó a través de su canal de YouTube la razón por la que no asistió al programa. “Son dos para las nueve y en lugar de estar sentado en el foro de Sale el sol, estoy bastante lejos todavía, ¿por qué no voy a estar? ni tampoco en YouTube, ni en Facebook, porque seguramente se preguntarán por qué no estaré en ‘Pájaros en el alambre’”, inició el reportero.

“Es una pregunta que tengo que responder yo, antes de que empiecen con otras cosas, porque van a empezar ‘ya lo castigaron, ya lo corrieron’... No voy a estar el día de hoy porque vamos a tomar la sesión de fotos con la nueva conductora de De primera mano, que se incorpora el próximo lunes 26″, detalló respecto a Érika González, quien anteriormente laboraba en Venga la alegría.

SEGUIR LEYENDO: