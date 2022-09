Ana María Alvarado admitió tensión en Sale el sol: “Quedó fracturada la relación”

Ana María Alvarado confirmó un mal ambiente en Sale el sol (Foto: Facebook/Ana María Alvarado/Sale el sol)

Tras lo sucedido en el programa Sale el sol el pasado 8 de septiembre, cuando el conductor Gustavo Adolfo Infante mostró su incomodidad respecto a sus compañeras de la sección “Pájaros en el alambre”, el ambiente en el foro del programa Sale el sol se ha enrarecido.

Así lo confirmó la conductora Ana María Alvarado, quien presenció el exabrupto de Infante, el cual fue muy comentado y criticado, pues el conductor explotó en plena transmisión en vivo y puso en aprietos a sus compañeros de emisión.

Y es que entonces el también presentador de los espacios El minuto que cambió mi destino y De primera mano, expresó su descontento porque sus compañeras, a su parecer, siempre cuestionan su información, además de que no “presentan exclusivas” como él lo hace.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol” si no despiden a una de las conductoras

Incluso Gustavo expresó que “ya le cayeron gordas” e hizo saber su intención de dejar de trabajar al lado de Joanna Vega-Biestro, junto a quien, confesó, se siente incómodo de trabajar. Infante fue más allá poniendo sobre la mesa el hecho de que si Vega-Biestro no dejaba el programa, sería él quien renunciara.

Estas declaraciones que fueron tomadas como una amenaza por parte de Joanna, fueron criticadas por diversos famosos, como Laura Zapata, Sergio Mayer y Adela Micha, quien incluso le aconsejó a Vega-Biestro que “por dignidad”, saliera del programa de Imagen Televisión.

Ahora, más de una semana después, Ana María Alvarado confirmó el rumor que se había esparcido: pese a las disculpas públicas de Gustavo Adolfo, el ambiente en el foro del programa continúa incómodo y tenso, además envió un mensaje a quienes consideran que debería renunciar a su labor como conductora en dicho programa.

Gustavo Adolfo Infante se disculpó por el bochornoso momento al aire (Video: Imagen TV)

“(Gustavo) prometió que no volverá pasar y si es así y con respeto podemos seguir trabajando, porque ya ves que nos dicen ‘sálganse por dignidad, ustedes lo permiten’, pero ¿por qué vamos a dejar nuestro lugar, por qué vamos a dejar nuestro trabajo que nos hemos ganado?”, expresó la periodista en el programa Chisme No Like!

Ana María admitió que la relación entre Gustavo y el resto del equipo no es la óptima, especialmente el primer día después del exabrupto. “La verdad es que después de un incidente así, sí queda fracturada una relación, porque si bien no necesitas ser amigo íntimo de nadie, ni nada, pues sí el ambiente se siente tenso, sobre todo al día siguiente, estábamos muy tensos”, expresó la condcutora.

Y finalizó: “Creo que se va ir disolviendo poco a poco esa tensión, pero si requiere unos días, porque nada se puede cambiar de un día a otro y menos después de que te dijeron en tu cara lo que pensaban”.

Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante conforman el cuadro de presentadores del segmento "Pájaros en el alambre" (Foto: Facebook/Alex Kaffie) (Fotos: Getty Images)

Estas declaraciones se suman a las del periodista Marco Antonio Silvia, quien recientemente contó en su canal de YouTube que una persona integrante de la producción del programa dio a conocer que ni Gustavo Adolfo ni Joanna se dirigen la palabra, pese a haber limado asperezas al aire “por el bien del programa”.

“Ella ni lo masca, ni lo traga, él tampoco a ella.... Me comentan que él reconoce al paso de las horas, de los días, que sí la regó. Una persona que trabaja dentro de la misma producción me comentó que no hay buenos días, ni saludos, ni nada, entre ambos conductores”, comentó Silva.

Ana María Alvarado defendió su trabajo y respondió a quienes le piden renunciar "por dignidad" (Foto: Archivo)

A decir del periodista, Ana María Alvarado ha proseguido con su labor como todos los días, sin embargo, la tensa relación entre Gustavo y Joanna es evidente y aseguró que las cosas no se pudieron solucionar entre ambos famosos debido al carácter de los dos.

“Ana María Alvarado, ya como viejo lobo de mar dentro de este negocio llega, saluda, y se acabó, pero la que de plano no puede ver ni la cara, ni en pintura a Gustavo Adolfo Infante es Joanna. Que hacen la sección de espectáculos y ni se dirigen la palabra”, añadió.

