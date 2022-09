El gesto del Chucky Lozano con el Napoli que desató críticas de la afición

Chucky Lozano fue criticado por la afición del Napoli (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

A escasos meses de que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022, el delantero mexicano Hirving Chucky Lozano ha enfrentado una serie de dificultades para encontrar una regularidad con el Napoli, ahora el Chucky Lozano protagonizó una escena que fue objeto de críticas por parte de la afición.

Recientemente en redes sociales circuló un video de cómo reaccionó Lozano luego de la victoria que tuvo su equipo ante el AC Milán. Pero, a pesar de que el Napoli sacó el resultado esperado, el delantero de la Selección Mexicana no estaba conforme y mostró su molestia con sus compañeros.

La grabación fue difundida por la cuenta Out Of Context Napoli en Twitter. El video que duró escasos segundos captó el momento en el que Lozano rechazó un abrazo por parte de un miembro del cuerpo técnico de Marco Domenichini ya que manoteó y evidenció su enojo.

La escena se dio al término del partido cuando algunos jugadores estaban felicitándose el triunfo 1 - 2 sobre Milán; mientras el resto de la planilla del conjunto napolitano festejó la victoria, Lozano se apartó de sus compañeros y optó por dirigirse a los vestidores.

En su trayecto fue interceptado por uno de los auxiliares de Domenichini, quien intentó “consolar” a Hirving Lozano, pero no lo logró pues el delantero azteca de inmediato rechazó el gesto pues seguía inconforme.

Sin cruzar palabras con alguien más, el canterano de Pachuca se dirigió a los vestidores para después abandonar el estadio. Y es que, aunque no se reveló el motivo por el cual el mexicano se comportó de tal manera, durante el partido del Napoli vs Milán se quedó en la banca y no tuvo minutos de juego, por lo que vio los 90 minutos del partido desde el banquillo de suplentes.

Lozano no ha tenido una participación constante con el Napoli por lesiones y decisiones del entrenador (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

Aquella reacción causó que fanáticos del conjunto del Napoli lo criticaran y lo calificaran como una persona “grosera” y rechazaron su comportamiento dentro del equipo que compite en la Serie A.

“Querido Lozano eres un grosero. Lo estás haciendo bien, no muy bien”, “Lozano, como yo lo veo, técnicamente es vergonzoso, entonces por cómo se comporta puede tomar sus cuatro cosas e ir a romperse la v**** a otro lado” y “si Lozano tiene esta actitud se fue rápido, me fastidia tener gente así en el equipo”, fueron algunos de los comentarios que circularon como respuesta a la grabación.

Sin embargo, otro sector de aficionados defendieron el comportamiento del Chucky Lozano pues aseguraron que se debía a la frustración que está experimentando a causa de las constantes ausencias que ha tenido en el club a causa de lesiones y cuestiones del entrenador.

“Solo fue un pequeño gesto de desesperación que no paso a mayores, todos los futbolistas alguna vez pasan por esto por favor no sean llorones”, respondió uno de los seguidores de Lozano.

(Foto: Instagram/@hirvinglozano)

Y es que no sería la primera vez que el goleador del Tri se comporta de tal manera con sus compañeros de juego pues en la temporada de 2021 Lozano se molestó con el entrenador Luciano Spalletti porque lo sacó de cambio después de haber disputado solo 30 minutos en el partido de contra el Torino.

A pesar de que el cambio presuntamente se debió a una decisión táctica por parte del entrenador, algunos reportes apuntaron que Lozano no demostró una actitud positiva en la cancha y estuvo lejos de desempeñar su mejor nivel.

Cabe resaltar que las lesiones han perseguido al ariete mexicano, la más reciente fue la que tuvo en el partido Lazio vs Napoli, en el cual tuvo un choque de cabezas accidental, por lo que salió de cambio y no pudo continuar en el partido.

