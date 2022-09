Dani Alves negó estar arrepentido de haber llegado a Pumas: “Ustedes no saben nada”

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Monterrey - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - July 31, 2022 Pumas UNAM's Dani Alves REUTERS/Henry Romero

Los Pumas de la Universidad Nacional no ha tenido el torneo que esperaban. Con grandes nombres como refuerzos, el fichaje del brasileño Dani Alves acaparó la atención más que cualquiera debido a la trayectoria que tiene en el balompié mundial. No obstante el mal paso del equipo ha hecho de la estadía del lateral de 39 años más complicada que gloriosa.

Alrededor de seis semanas tuvieron que pasar para que Alves consiguiera su primera victoria vistiendo los colores auriazules y casi dos meses para que Pumas ganara otro partido (venció a Necaxa el 17 de julio y luego a Querétaro el 7 de septiembre).

Aunada esta situación, diversos portales así como algunos fanáticos han elegido enfrentarlo y cuestionar todas y cada una de sus decisiones, como es su llegada a los Pumas de la UNAM. En esta ocasión, un portal deportivo en México publicó un artículo en el que aseguraban que Alves se replanteaba haber llegado al equipo ubicado al Sur de la Ciudad de México.

Dani Alves explicó que no lamenta haber fichado por los Pumas de la UNAM (Foto: Twitter/@DaniAlvesD2)

Tras las críticas, el ex lateral del FC Barcelona defendió su decisión de haber llegado al equipo de la Liga MX: “La vida puede dá Muchas vueltas, pero ustedes no saben de nada, Solo suponen cosas”, fue la primera respuesta del brasilero vía Twitter.

En una segunda respuesta, el lateral de 39 años explicó su definición de campeón tras las difíciles situaciones dentro y fuera de las canchas que se le han presentado con el cuadro aurizual a lo largo del Apertura 2022.

“Acaso ustedes saben que es ser un campeón? Bueno te explico gratis. Ser un campeón es despertar todos los días para trabajar y entregarte 100% a lo que haces. Ser campeón es en los días que no estás motivado, dejarte que tu disciplina te lleve. Ser campeón es nunca desistir, ser campeón es en la jungla en que vivimos ser un un grande LEON…. El resto, el resto es ganar o aprender!!”, agregó

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Monterrey - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - July 31, 2022 Pumas UNAM's Dani Alves REUTERS/Henry Romero

Esta no es la primera vez que futbolista brasileño rompe el silencio sobre los cuestionamientos que le representaron elegir a la Liga MX sobre otras opciones como fue el caso del Athletico Paranaense, equipo que había consultado por él y que está en la final de la Copa Libertadores.

Fue en una pasada entrevista con Hugo Sánchez y la cadena ESPN donde el exitoso lateral defendió su decisión al asegurar que su llamado al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Brasil no está determinado por ello, sino por su rendimiento dentro de las canchas. Además, agregó que tanto el país, como su fútbol, siempre le fueron atractivos.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Mazatlan - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - July 27, 2022 Pumas UNAM's Dani Alves reacts REUTERS/Henry Romero

“Para mí es una oportunidad de dar continuidad a mi legado en un país como México, un pueblo increíble y que ahora estoy más enamorado que antes. Me gusta desafiarme porque todo el mundo me decía: ‘Vas a México y el ¿Mundial?’, y yo decía: ‘Quien dice que yo no puedo ir a México y también ir al Mundial’. Mi historia la escribo yo, no las opiniones de los demás. Yo vine a México porque mi alma y me deseo me guía para allá”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: