Se elimina la reelección inmediata y nepotismo en el Edomex: normas entrarán en vigor en 2030

Congreso del Edomex aprobó que no se permitirá la reelección a cargos públicos (Jorge Contreras/Infobae México)

El Congreso del Estado de México adelanta el inicio del proceso electoral y elimina la reelección inmediata en diputaciones y ayuntamientos a partir de 2030, como parte de una reforma constitucional que endurece reglas de austeridad y limita remuneraciones para servidores públicos, en cumplimiento de los lineamientos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La legislatura mexiquense establece que su presupuesto anual no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal para el ejercicio fiscal correspondiente.

PUBLICIDAD

Cualquier ahorro generado por restricciones presupuestales deberá destinarse preferentemente a obras de infraestructura en beneficio de la población.

El nuevo marco legal también prohíbe que ninguna persona servidora pública reciba un salario mayor que el titular del Ejecutivo estatal.

PUBLICIDAD

Proceso electoral inicia en septiembre y obliga paridad de género y juventud

Congreso del Edomex aprobó el Plan B de la Reforma Electoral; también se prohibirá el nepotismo (Congreso Edomex)

Las reformas al Código Electoral adelantan el inicio del proceso electoral de enero a septiembre y fijan que, además de la paridad de género, se debe incluir candidaturas de personas jóvenes. Para diputaciones, la juventud se define como quienes tengan entre 21 y 29 años al día de la elección; para ayuntamientos, entre 18 y 29 años. Las nuevas reglas buscan fortalecer la representatividad de este sector en los órganos de gobierno estatal y municipal.

El Congreso mexiquense establece que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, de acuerdo con la población de cada municipio, con paridad de género vertical y horizontal, así como perspectiva de género e igualdad sustantiva.

PUBLICIDAD

Prohibición de nepotismo y reelección inmediata

Reforma prohíbe que una persona electa tenga parentesco familiar previo tres años a la elección (Jovani Pérez)

La reforma prohíbe que una persona electa tenga parentesco por matrimonio, concubinato, unión de hecho o consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con quien haya ocupado el mismo cargo en los tres años previos a la elección. La autoridad electoral deberá valorar de manera objetiva y documental estos vínculos antes de validar las candidaturas. El criterio aplica para diputaciones, gubernatura y ayuntamientos a partir del proceso electoral de 2030.

Queda cancelada la posibilidad de reelección inmediata para diputaciones y cargos municipales. Las personas propietarias no podrán ser electas de inmediato como suplentes y viceversa, salvo quienes hayan sido suplentes sin ejercer funciones. El ajuste busca evitar la perpetuidad de figuras en el poder local y garantizar una renovación efectiva de los representantes populares.

PUBLICIDAD

Límites a las remuneraciones y restricciones a prestaciones

En la Reforma Electoral se aprobó que ningún servidor público podrá percibir una remuneración superior al gobernador en turno

Ningún servidor público podrá percibir una remuneración superior a la del titular del Ejecutivo estatal, incluidas las consejerías y magistraturas electorales, así como secretarías de órganos administrativos, áreas técnicas y homólogas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). Se prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro no contemplados por la ley.

La reforma también obliga a quienes aspiren a estos cargos a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no están involucrados en crimen organizado, narcotráfico o terrorismo. La autoridad electoral puede solicitar información a la Fiscalía General de Justicia y a los sistemas estatales de seguridad y anticorrupción para verificar estos requisitos.

PUBLICIDAD

Reforma armoniza legislación local con lineamientos nacionales

Las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de México responden a un mandato constitucional nacional de armonización legal, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El paquete de modificaciones incluye cambios a la Constitución local, el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal. El objetivo es fortalecer los principios de austeridad, transparencia y participación diversa, al tiempo que se blinda la función pública contra prácticas de nepotismo y excesos en el gasto.

PUBLICIDAD