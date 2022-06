Corona Capital 2022: los mejores memes que dejó en inicio de la preventa de boletos

Usuarios en redes sociales expresaron con memes todas las emociones que dejó el inicio de la preventa para el aclamado festival (Fotos: Twitter)

En punto de las 11 de la mañana inició a través del portal de Ticketmaster la preventa oficial para la edición de este 2022 del festival Corona Capital. Mismo que se realizará durante el mes de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Desde horas antes, usuarios en redes sociales ya se encontraban actualizando el portal de venta de boletos y buscando entre sus conocidos quien contara con una tarjeta Citibanamex para aprovechar el beneficio de la preventa. Fue así como una vez iniciada la fila virtual comenzó el reto de alcanzar las entradas más económicas para el Corona Capital 2022.

Si bien en la fila virtual había más de 50 mil personas formadas, en redes sociales como Twitter o Facebook internautas no pararon de expresar su emoción, nervios e incluso molestia por el inicio de la preventa del aclamado festival que traerá de regreso a México a bandas icónicas con My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore e incluso Miley Cyrus, por lo que los memes no tardaron en inundar dichas plataformas digitales.

Cabe mencionar que la preventa que se lleva a cabo este lunes 13 de junio y culminará el martes 14 es únicamente para tarjetahabientes de Citibanamex, no obstante, aquellas personas cuya tarjeta sea de crédito pudieron adquirir su boleto para el Corona Capital 2022 desde el pasado viernes gracias al beneficio Priority.

Dicha situación generó gran molestia entre usuarios de redes sociales pues este no es el único evento en el que solo quien cuente con esos beneficios puede comprar sus boletos en fase uno. Así como sucedió con la venta de entradas para el World´s Hottest Tour de Bad Bunny, los abonos generales para el Corona Capital 2022 aparecían en Ticketmaster con un letrero que indicaba “Poca Disponibilidad” aún cuando la preventa oficial aún no comenzaba.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos la fase uno para abono general de los tres días del festival se agotó, al igual que las entradas individuales para cada día en dicha etapa de venta.

La alta demanda de los boletos para el Corona Capital 2022 propició a que, aún con la evidente molestia por el sistema de preventa Priority y los costos que iban desde los 3 mil 900 hasta los 8 mil pesos, las entradas para el festival llegaron en su primer día de preventa a fase 4.

“Así a las 11 am empecé la fila para el #CoronaCapital y al entrar nada más su pinch* página nunca cargó #Ticketmaster si vas a cobrar ya un boleto en fase 4 es decir ya no en un precio taaan barato, por lo menos actualízate! Esto de fila virtual no sirve!!!”, “Es una mentada lo que están haciendo @CoronaCapital y @Ticketmaster_Me con la preventa de este año, no pasaron ni 20 minutos y ya estábamos en fase 4″, “Por la ineficacia de Ticketmaster, voy a esperar a que una pareja tóxica se pelee y revenda sus boletos del #CoronaCapital a precio justo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

Pese a la molestia de miles de internautas, también hubo quienes festejaron haber alcanzado a comprar su entrada para la edición de este 2022 del Corona Capital, aún y cuando los costos se elevaron en cuestion de minutos.

Aunque la venta general está prevista a realizarse el próximo miércoles 15 de junio, las entradas para el Corona Capital 2022 están cerca de agotarse, abriendo la puerta a que revendedores aprovechen la situación y ofrezcan los accesos a costos exhuberantes.

Las fechas del festival son 18, 19 y 20 de noviembre de 2022 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Por primera vez, el cartel se extiende hasta los tres días de festival.

Algunos de los invitados de honor son Paramore Muy Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina ,Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys, Run The Jewels, entre otros.

