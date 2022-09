Dulce rechazó participar en “Siempre Reinas”; aseguraron que pudo ser por Lucía Méndez o Laura Zapata (Fotos: Instagram/@dulcelacantante/@netflixlat)

Los reality shows están de regreso e incluso las grandes empresas del mundo del streaming lo saben y apuestan por ello: Siempre Reinas será uno de los nuevos formatos que sin duda alguna cautivarán a las audiencias, pues desde su anunció generó todo tipo de reacciones en redes sociales, siendo ahora la noticia de que pudo haber tenido una quinta participante, la nueva gran controversia.

Dulce , la cantante, confesó en entrevista para el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría Fin de Semana, que se le extendió la invitación para formar parte del próximo reality show que dentro del mundo de los amantes de las telenovelas y la farándula mexicana tiene una alta expectativa, pero lo rechazó sin detallar muy bien el motivo y abriendo los rumores a que pudo ser por alguna de las otras participantes.

“Pues ya no me acuerdo, pero sí me invitaron y como que no hubo mucho ánimo de mi parte, tampoco hubo mucha insistencia de la otra parte, entonces todo fue así como medio hablado, no llegamos a conclusiones entonces pues ellos creo que encontraron mejores opciones, ¿no?”, externó sin detallar más lo ocurrido.

La cantante Dulce aseguró que o le interesó el proyecto (Foto: Instagram/@dulcelacantante)

Ante las palabras de la cantante de éxitos musicales como Déjame volver contigo, Aún lo amo y Tu muñeca, en redes sociales ya han comenzado diversas teorías conspirativas a especular cuál habrá sido el real motivo para que Siempre Reinas no tuviera una quinta diva dentro del elenco oficial de su primera temporada, como se había especulado desde que el proyecto comenzó a circular en internet.

“Por lo que más de una ha comenzado a decir en entrevistas y demás lo más seguro es que Dulce si sabía que entrarle a un proyecto a lado de Lucía Méndez debe ser como algo insoportable para cualquier ser humano”. “No fue por la Lucía es por Zapata, pero de que no está diciendo las cosas como fueron, es más que claro”. “Creo que quiso evitar meterse en broncas con sus ‘amigas’, pero todos sabemos y el tráiler también lo demuestra, que dos de esas 4 son un dolor de huev*s que Dulce no quiso tolerar”, expresaron fans.

Laura Zapata y Lucía Méndez son consideradas por los fans de Dulce como los "motivos" por los que no quiso entrar al proyecto (Fotos: Instagram)

Aunque los motivos de los seguidores son solo especulaciones, la realidad es que el proyecto donde también participa Lorena Herrera y Sylvia Pasquel se estrenarán más pronto de lo que se piensa, pues el próximo domingo 2 de octubre a través de Netflix las cuatro divas de México harán su debut como chicas reality show, algo sumamente inesperado pues algunas ya tiene una amplia trayectoria como villanas protagonistas de telenovelas, así como incluso como cantantes, lo cual llegó a pensarse como imposible también por sus edades.

Peleas, shots y confesiones: la posible guerra de las chicas contra Méndez

El avance final de lo que se podrá ver a lo largo de su primera temporada ha dejado a más de uno “con la peluca volando” pues las peleas no se han hecho esperar siendo “La Diva de México” la principal antagonista de la historia que tendrá como hilo conductor crear una canción en conjunto con uno de los integrantes de Río Roma.

Poster oficial y fecha de estreno del reality show

Sin embargo, las cosas parecen no pintar bien para el resto de las divas, pues la lucha de egos podría convertirse en el principal obstáculo para que todas pasaran un rato agradable en el proyecto, tal y como lo deja ver su anuncio. Aún con ello, la emoción por verlas de fiesta, tomando diversos shots e incluso conociendo cómo es su vida fuera de los reflectores ha hecho que la nueva apuesta del monstruo del streaming sea una de las favoritas y esperadas.

