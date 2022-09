Bella de la Vega acusó a Gael García Bernal de no ver por su padre en sus últimos momentos de vida

Gael García Bernal está de regreso en México, pues de la mano de Diego Luna, producirá un importante proyecto para la naciente plataforma de streaming Star Plus, que pertenece a la compañía de Walt Disney, donde ha decidido que Eiza González sea su protagonista. Sin embargo su primera interacción con la prensa mexicana ya le ha ocasionado un primer gran problema.

Después de que se le preguntará por la viuda de su padre, Bella de la Vega, y él se negara a hablar sobre ella, es ahora su ex madrastra quien ha decidido compartir su sentir ante la falta de interés por compartir la relación privada que tienen con su público, algo que parece haberle molestado mucho ya que incluso acusó al r el ganador del Globo de Oro de no haber visto por su padre durante su proceso de “agonía” e incluso después de su muerte.

En entrevista para Venga La Alegría Fin de Semana, la actriz de teatro y televisión compartió más de un testimonio que dejaría ver una mala relación entre el actor y su padre, José Ángel García, a pesar de que este último fue una de las principales personas que apoyaron su carrera profesional.

Bella de la Vega quedó viuda en enero del 2021

“A mí me duele, pero me duele más pensar que si mi esposo estuviera vivo, le daría mucha tristeza. Estaría muy triste y yo también me pongo así al pensar ‘¿Por qué la reacción? ¿Por qué esa forma de discriminar?’. Es como maltratar o hasta cierto punto como una violencia de género, porque yo soy la mujer que amó a su padre los últimos años de su vida, los últimos instantes de la vida de José Ángel, el último suspiro que él tuvo fue junto a mí”, inició la controversial respuesta.

La actriz que ahora incluso ha incursionado en la creación de contenido íntimo para plataformas como OnlyFans, aseguró que Gael García no estuvo presente en los últimos días de vida de su padre, así como incluso no se interesó tampoco después de que falleció, agregando que cuando le marcó para platicarle lo que estaba ocurriendo con el estado de salud de su progenitor, él se molestó y le pidió que ya no lo hiciera.

“Incluso en los 10 días que José Ángel estuvo agonizando, porque era una agonía, su hijo no estuvo por ningún lado, no más no estuvo. Se enojó cuando le marqué”, agregó.

El actor regresó a México recientemente EFE/Mario Guzmán

Bella de la Vega aseguró que el querido productor de teatro siempre se mantuvo muy orgulloso de todo el paso de su hijo por el cine y la fama internacional que comenzó a tener en cuanto su talento fue reconocido en Estados Unidos, sin embargo le molestó que “le diera la espalda cuando más lo necesitaba”.

“Incluso mi esposo le llamaba y él no respondía , simple y sencillamente no estuvo. Cuando finalmente falleció mi esposo tampoco estuvo, o sea, de eso es lo que no quiere hablar, de esas cosas, no de Bella de la Vega. José Ángel García estaba solo, prácticamente abandonado. cuando yo lo conocí era un hombre solo, solitario, triste”, puntualizó.

La actriz aseguró que dará más información si las cosas no mejoran (Foto: Instagram/@actrizbelladelavega)

La actriz aseguró que lo único que le pide al actor de películas como Y tu mamá también, Amores perros y El crimen del padre Amaro es que tenga mucho respeto por la memoria de su padre y el “gran amor” que vivió a su lado:

“Lo que más pido es respeto a la memoria de su papá, porque si no me respeta a mí, tampoco a la memoria de José Ángel García”, finalizó la actriz, asegurando que de empeorar la relación y comunicación terminara dando mayores detalles sobre lo ocurrido con su esposo.

