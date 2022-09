“Y si Adelita...”: el retrato de la violencia de género a la mujer en la Revolución Mexicana

“Y si Adelita...” es un cortometraje mexicano que muestra la otra cara de la moneda sobre la vida de las mujeres revolucionarias (Foto: Cortesía)

La historia de la mujer durante las grandes luchas sociales y armadas siempre ha estado encasillada en segundos roles o aportaciones no tan significativas, contario a los grandes héroes masculinos históricos a los que actualmente se veneran con sus rostros en billetes, monumentos dedicados a su vida o hasta con sus nombres en importantes avenidas.

Sin embargo, su lucha y verdadera historia no ha sido contada en la mayor parte de los retratos escritos o audiovisuales que existen sobre las diferentes épocas, como es el caso de la mujer dentro de la Revolución Mexicana, un movimiento que ha sido englobado en un solo nombre, Adelita, a pesar de que fueron miles las que lucharon por un mismo fin que posiblemente ni ellas entendían por completo, debido al poco acceso que tenían a la educación y los temas políticos y sociales.

Más de uno por lo tanto recordará aquella popular canción “Y si Adelita se fuera con otro…”, pues es parte de la verdad histórica oficial que se ha enseñado a través de los años, donde la participación de la mujer soldadera contribuyó en más de una tarea para hacer posible que el porfiriato terminara y la autonomía de la nación no estuviera en manos de una sola persona, Porfirio Díaz.

Pero la otra cara de la moneda ha sido poco abordada y tocada, pues la incomodidad que genera reconocer que aquellos hombres que participaron para que México terminara dicha dictadura, fueron los mismos que también abusaron de miles de mujeres que voluntariamente, o no, participaban en el movimiento y lucha social.

Poster oficial del cortometraje (Foto: Cortesía)

La cineasta María de la Luz Jaimes Miranda retrató esa historia, bien conocida pero poco contada, en su cortometraje Y si Adelita…, un trabajo que de manera explícita enfrentó todo tipo de cuestionamiento sobre “los héroes” que se conmemoran cada 20 de noviembre.

“Durante el inicio de la Revolución Mexicana, Adela, una niña humilde, debe esconderse para que los revolucionarios no la encuentren. Sin embargo, es testigo de la violación contra Isabel, su madre. Adela logra rescatar un cuchillo que olvidan los rebeldes, y lo entrega a Isabel para que cobre venganza. Es así como Isabel asesina a uno de los violadores, no sin antes advertir a Adela que escape. La mañana siguiente, Adela sale de su escondite, llevándose el cuchillo, arma con la que ella y su madre hicieron justicia. Adela libera a su perrita en el campo, y emprende un camino solitario hacia lo desconocido”, describe la sinopsis oficial.

En entrevista con Infobae México, la directora cinematográfica habló sobre las motivaciones personales que existieron para llevar a cabo la idea, la información que respalda la otra versión de las soldaderas revolucionarias así como la descripción de aquellos breves paisajes que a pesar de contar con una explicación clara, tienen trasfondos tan amplios que deben ser llevados al cuestionamiento sobre si realmente el panorama para la mujer mexicana ha cambiado a más de 100 años de la Revolución.

La cineasta María de la Luz Jaimes Miranda también ha incursionado en el radio y la literatura mexicana (Foto: Cortesía)

“Cuando tú escribes, hay de dos, lo haces sobre lo que conoces o de algo que te pasó, incluso sobre lo que te inspira. Yo quería contar esta historia porque conocí a mi bisabuela Isabel, a ella le tocó vivir en la Revolución Mexicana desde el estado de Guerrero. A mí me impactaba mucho que no sabía en qué fecha había nacido o que decía que tenía un hermano pero que no sabía ni cómo se llamaba… Para ella empezó cuando era muy pequeña pero pasó los 10 años que duró escondida con tal de escapar de revolucionarios, de federales porque agarran parejo, pero así sobrevivió al movimiento”, expresó.

“Lo que no nos han contado de la Revolución Mexicana es lo que vivió una mujer común y corriente. Nos cuenta de Villa, de Zapata o de Carranza así como de todos los héroes, o los que han decidido que lo sean, pero no sobre esas verdaderas heroínas, porque se idealiza mucho la figura de la Adelita pero la mayoría de ellas no sabían ni leer ni escribir, ¿cuál causa?, no sabían ni quién era Madero. Ellas estaban luchando por saber que iban a comer ese día, por que no se las llevaran…”.

Históricamente hemos conocido historias de mujeres las cuales “prestaron sus servicios a la nación”, pero raramente se aborda que la mayor parte de las soldaderas lo hicieron de manera involuntaria, por los hombres las raptaban para que realizaran tareas domésticas como el lavado de ropa, así como la preparación de alimentos, siendo esto solo la punta del iceberg, pues los abusos sexuales de maneras grupales estaban más que presentes en cada guerrilla.

El cortometraje ha recibido buenas críticas e pesar de la gran polémica que existe por su temática central (Foto: Cortesía)

“Santa María de las violadas, ruega por elles”

Para María de la Luz Jaimes Miranda el retomar uno de los rezos más populares de la religión católica y reestructurarlo con algunos de los tipo de violencia que vivieron y aún viven miles de mujeres, siendo una de las partes más controversiales del cortometraje, fue una forma de tratar que la escena de violación a una Adelita por diversos hombres guerrilleros no fuera tan incómoda y desgarrado como desde su simple forma natural ya lo es el tema.

“La escena original era solo un llanto, así decía el guion ‘tiene que ser un llanto intenso hasta que se vuelva insoportable’. Cómo llegas a reflejar el dolor de una mujer ante eso, es casi imposible. De pronto pienso que cualquier historia debe ser un poco digerible para el público, entonces ahí fue cuando dije ‘Claro, esto es un velorio’. Pero no era uno común, sino uno que le reza a esas mujeres y a las de ahorita, porque nadie ha rezado por ellas. No hay nada en este corto que no haya sido plenamente investigado porque así debe ser cualquier narración histórica, el cine no debe surgir de una ocurrencia sino de la investigación”.

Una de las principales razones por la que la cineasta también decidió plasmar su historia familiar se debe a la violencia de género que aún persiste en México y a gran escala, pues si bien el conflicto armado terminó hace más de 100 años, la privación de la libertad , las violaciones e incluso los asesinatos siguen presentes en las “actuales” Adelitas mexicanas que siguen luchando y resistiendo para no perder la vida por el simple hecho de ser mujeres.

Para su directora era muy importante traer el tema a la conversación actual, pues la violencia de género sigue presente en las mujeres mexicanas (Foto: Cortesía)

“Si le vamos a poner atención a algo es a nuestras mujeres de antes y de ahorita, por que siguen sufriendo exactamente lo mismo y me atrevo a cambiar el rezo, por que hay mujeres por las cuales pedir. Yo soy privilegiada por poder contar esta historia, pero con las mujeres vulnerables quién estuvo o está… por lo menos nosotras y nuestras plegarias”.

“Adela” logró salvarse y tomar una importante elección: usar la misma arma, pero con otro fin. Lo que fueron minutos a blanco y negro se trasforma en color, pues la pequeña en dirección al infinito tiene la capacidad de luchar por aquellas que no pudieron, por aquellas que lo intentaron o incluso por las que dieron su vida para que ella pudiera seguir con la lucha.

