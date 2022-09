Belinda ya reaccionó al insulto de un amigo de Nodal

Belinda calificó como misógino el comportamiento del amigo de su ex prometido (Fotos: Twitter/pablo_chagra, Gettyimages)

Hace unos días, un supuesto amigo de Christian Nodal conocido como El Charro de Toluquilla grabó un video donde insultó a Belinda, la ex prometida del intérprete de Adiós Amor.

La grabación ocurrió mientras ambos estaban tomando y cantando La derrota, un tema de Vicente Fernández, este momento desató todo tipo de reacciones en redes sociales, desde los que lo consideraron una broma hasta las personas que se burlaron de Nodal por aparentemente seguir “dolido”.

El video de apenas 15 segundos se hizo viral y llegó hasta la principal aludida, es decir Belinda, la intérprete de Luz sin gravedad ya reaccionó ante el hecho a través del canal Trending News by Monick, en donde expresó:

Esta periodista es la única en su profesión que dicen las cosas como son y Belinda lo agradece 👏👏👏👏 y nosotras también porque merecemos respeto pic.twitter.com/IeIdH82HMU — JESS🦋BC (@jessecanales74) September 14, 2022

“Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, qué triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, sin especificar nombres o citar directamente el video de Nodal y su compañero de fiesta, pero dejando en claro que si estaba directamente relacionado con la grabación, pues de ese tema estaba hablando la youtuber.

Cabe señalar que el aparente amigo de Nodal habló sobre lo sucedido y ofreció una disculpa en redes sociales, asegurando que está arrepentido por haberla insultado. También dejó en claro que no tiene “ningún” coraje en contra de Belinda.

“Me siento muy arrepentido de haberle faltado el respeto a Belinda en la manera en que lo hice, me dejé llevar. Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto, sé que es algo que no se debe hacer, lo hice y estoy arrepentido. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón, Belinda”, mencionó en un video de Facebook.

Al final de su video más reciente, el también cantante cerró diciendo "Bendiciones a Belinda" (Foto: Facebook elcharrodetoluquilla)

Además, el protagonista del controversial video justificó sus acciones diciendo que fue una frase dicha durante la borrachera; pido una disculpa para Belinda, todos sus fans, sus seguidores y todas las mujeres porque sí estuvo mal, pero pues fue peda, no hay rencor”, declaró.

Entre las decenas de comentarios por parte de feministas, usuarios y fans de Belinda, se pudo leer una gran inconformidad e indignación porque Nodal no hizo nada cuando su supuesto amigo insultó a la cantante española. Al respecto, El Charro de Toluquilla señaló que era comprensible su acción pues entre ellos ya no hay relación alguna.

“En la bohemia y en la peda no cuenta porque en realidad así somos en la bohemia. Yo no tengo un coraje a Belinda ni tengo por qué meterme, eso fue en la peda y si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen.”, dijo también.

Cabe señalar que el video de la disculpa ya no se encuentra disponible en la página de Facebook de El Charro de Toluquilla, pero en la noche de este 16 de septiembre, el también cantante anunció que cantará con Christian Nodal en un palenque y cerró su breve mensaje diciendo “Bendiciones para Belinda”.

No solo Belinda, sino que muchos otros internautas ya habían calificado como misógino el insulto en su contra, pues ella no estaba presente. En el video, Nodal simplemente le quitó el micrófono a su compañero y lo hizo terminar la grabación.

Qué pasó en el video donde el amigo de Nodal insultó a Belinda

El cantante e imitador que aparece en el polémico fragmento audiovisual recurrió a su cuenta de Facebook para disculparse con la protagonista de Bienvenidos a Edén por decir: “Ching.. a tu madr..., Belinda” cuando estaba cantando para Nodal

