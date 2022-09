Diana Bracho y David Baksht recibirán el Ariel de Oro

Diana Bracho recibirá el codiciado Ariel de Oro en su 64 edición. (Foto: Cuartoscuro)

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció que la actriz Diana Bracho recibirá el codiciado Ariel de Oro en su 64 edición. El Ariel de Oro simboliza la labor de excelencia que un integrante de la industria del cine ha logrado a lo largo de su trayectoria y que ha contribuido al desarrollo y crecimiento de la cinematografía mexicana.

Es por eso que Diana Bracho será acreedora de dicha distinción. Debutó como actriz a los cinco años de edad en la película San Felipe de Jesús en 1949, dirigida por su padre, Julio Bracho; tiempo después apareció en El castillo de la pureza (1972) de Arturo Ripstein, con dicho filme ganó el Ariel a la Mejor Coactuación Femenina y a partir de entonces fue nominada al premio en cuatro ocasiones más, construyendo así una fructífera carrera actoral en cine, teatro y televisión.

Pero si pensamos en personajes de telenovela que hacen la vida imposible a los protagonsitas, seguro nos viene a la mente el nombre de Diana Bracho, pues cómo olvidar su antagónico en Cadenas de Amargura protagonizada por Daniela Castro y Raúl Araiza ,o por supersonaje de Doña Gabriela en Fuego en la Sangre, que cuenta la historia de tres hermanos que juran vengarse de la familia que le hizo daño a su hermana antes de morir.

Debutó como actriz a los cinco años de edad en la película San Felipe de Jesús en 1949. (Foto: EFE/ Pinpoint ).

Esta no es la primera ocasión que la actriz es reconocida por su trabajo ya que el año pasado fue honrada con la medalla Cátedra Ingmar Bergman que otorga la academia de cine y la UNAM. Fue un reconocimiento a su aportación en el cine, teatro y televisión. La actriz confesó para Televisa Espectáculos que le da orgullo que durante toda su trayectoria siempre ha sido ella quien decide en qué proyectos participar.

“Es un reconocimiento que me llena de alegría, de orgullo, no de ego ni ‘hay que importante soy’ ¡no! Yo no voy a subir al pedestal nunca porque me chocan los pedestales; yo quiero seguir aprendiendo, seguir trabajando a pesar de, bueno no a pesar, de mi edad o a cuestas de ella, así seguir creciendo y no quiero ser víctima de un homenaje, pero esto no es eso”, mencionó la actriz.

Como cada año, en el llamado El Encuentro de Nominados previo a la entrega del Ariel, se reunieron Actores, actrices, productores, cineastas y gente dedicada a la industria del cine en la Casa Buñuel, quienes estuvieron acompañados por la Presidenta de la institución Leticia Huijara y la Vicepresidenta Inna Payán.

Al Encuentro de Nominados de la AMACC se dieron cita más de 100 figuras del medio fílmico nacional como los actores Alejandro Suárez, Benny Emmanuel, Noé Hernández, Raúl Briones, Leonardo Ortizgris, Kristyan Ferrer y Andrés Delgado; las actrices Ana Cristina Ordoñez, Mónica del Carmen, Sylvia Pasquel, Nora Velázquez, Ilse Salas, entre muchos más.

Ha sido nominado al Ariel en cinco ocasiones: Por las películas Principio y fin en 1994, El callejón de los milagros en 1995, Dos crímenes en 1995, Un embrujo en 1999 y Cobrador, in god we trust en 2008. (Foto: Twitter/@AcademiaCineMx).

Ahí se dio a conocer que el sonidista David Baksht también será galardonado con el Ariel de Oro por su notable trabajo al sonorizar un número considerable de películas. Se ha caracterizado por ser un investigador innato cuya curiosidad lo llevó a conocer y aplicar todos los recursos de grabación sonora conocidos en su época hasta el formato digital, al igual que el sonido magnético y el sonido óptico; también es un conocedor de micrófonos donde demostró la calidad de su trabajo en la industria del cine. Ha sido nominado al Ariel en cinco ocasiones: Por las películas Principio y fin en 1994, El callejón de los milagros en 1995, Dos crímenes en 1995, Un embrujo en 1999 y Cobrador, in god we trust en 2008.

SEGUIR LEYENDO: