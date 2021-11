Diana Bracho recibirá la medalla Cátedra Ingmar Bergman que otorga la UNAM

La actriz se mostró feliz ante la noticia

En reconocimiento a su gran trayectoria, la primera actriz Diana Bracho será honrada con la medalla Cátedra Ingmar Bergman que otorga la academia de cine y la UNAM. Será un reconocimiento a su aportación en el cine, teatro y televisión. La actriz confesó para Televisa Espectáculos que le da orgullo que durante toda su trayectoria siempre ha sido ella quien decide en qué proyectos participar.

“Es un reconocimiento que me llena de alegría, de orgullo, no de ego ni ‘hay que importante soy’ ¡no! Yo no voy a subir al pedestal nunca porque me chocan los pedestales; yo quiero seguir aprendiendo, seguir trabajando a pesar de, bueno no a pesar, de mi edad o a cuestas de ella, así seguir creciendo y no quiero ser víctima de un homenaje, pero esto no es eso”, mencionó la actriz.

La primera actriz ha ganado 2 premios Ariel

La actriz, escritora y guionista siendo hija de Julio Bracho, un importante director de la Época de Oro del cine mexicano, también comentó que siempre ha tenido mucha humildad y por ese motivo no puede excluir ningún proyecto pero sí rescata los más importante y sobre eso intenta llevar su calendario de trabajo.

“Uno de mis grandes orgullos es que siempre he elegido lo que hago en cualquier medio. Telenovelas: Cadenas de Amargura, Cuna de Lobos, Fuego en la Sangre, la que acabo de hacer con Juan Osorio -Mi Marido Tiene Más Familia-. En cine pues desde luego mi primer película El Castillo de la Pureza -proyecto por el que ganó su primer Ariel en 1973-, Las Poquianchis, Entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda, serían tres ejemplos de películas muy queridas por mí. En teatro Un Tranvía Llamado Deseo,Todos Eran Mis Hijos, entre otras más”, agregó la primera actriz.

También ha ganado 5 premios TVyNovelas Diana Bracho (Foto: Cuartoscuro)

Diana Bracho también explicó que la profesión se ha vuelto el eje central principal de su vida y por ese motivo ha estado presente en cualquier faceta dentro y fuera de la pantalla.

“Como es el amor, con sus altibajos, pero siempre con entrega, siempre con pasión, siempre con respeto a lo que hago. Siempre he respetado mucho todo lo que hago, a las personas con las que trabajo: a mis directores, a mis compañeros actores, a mis productores, bueno al equipo técnico. Es un trabajo muy amoroso por eso espero vivir siempre en esto, en constante amor porque me fascina”, confesó la intérprete de “Evangelina Vizcaíno Lara” en Cadenas de Amargura.

La actriz es muy recordada por "Cuna de Lobos" se transmitió entre 1986 (Twitter Diana Bracho)

La actriz confesó su secreto para poder llevar tantos años en el medio, pues a pesar de que ha actuado en diferentes formatos, incluso ya en streaming, y ha desarrollado personajes con contrastes tan grandes como villanas -Gabriela Acevedo en Fuego en la Sangre-, protagonistas -Leonora Navarro en Cuna de Lobos- e incluso una “mujer asesina” -Norma Blanco en el capítulo Las Blanco, Viudas- sigue trabajando en “lo que ama”.

“Yo dejo que los personajes me toquen, tengo que dejar que me toquen el alma, me toquen el corazón, me toquen la imaginación, la inteligencia, que me toquen la piel, pero nunca dejo que me dañen, jamás permitiría que un personaje me dañe, es un principio muy importante. Yo termino de hacer ‘la dramática’ y no sigo llorando media hora como muchas otras personas. Yo creo que eso es muy bueno porque he transitado con cierta salud mental por trabajos muy complicados”, puntualizó.

¿Qué es una Cátedra Ingmar Bergman? Es un laboratorio de pensamiento escénico y fílmico que socializa las incógnitas que estimulan el presente de estas disciplinas artísticas por medio de experiencias de aprendizaje colectivo.Desde su creación en el 2010, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgan preseas a personalidades que aporten al mundo de la actuación.

