Ofelia Medina: de “Gertrudis Bocanegra” y “Frida Kahlo” a recibir el Ariel de Oro 2021

FOTO: Twitter/@Acdemia CineMx

La actriz de origen yucateco Ofelia Medina fue galardonada en la noche del sábado con el Ariel de Oro 2021, premio que recibió por su trayectoria de más de 50 años en el cine mexicano. Primero como actriz y después como directora de cine.

Durante la ceremonia de los premios, Ofelia recibió la estatuilla que otorga la Academia Mexicana de Arte y Ciencias Cinematográficas (AMACC) de la mano de Guadalupe Vázquez Luna, una mujer tzotzil sobreviviente de la masacre de Acteal, en Chiapas, México, y que forma parte de la organización civil “Las abejas de Acteal”.

Entre lágrimas, la actriz expresó su agradecimiento con el gremio y habló sobre los cambios por lo que ha atravesado la industria cinematográfica en el país: “Gracias a la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas por darme el placer de tener a este Ariel en mis brazos”, comenzó.

FOTO: Twitter/@Acdemia CineMx

“Gracias por este dorado apapacho que me anima a seguir transitando —ya sea en travellings, o dollys o drones— como desde hace cincuenta y chingo de años en que esta, que era una chamaca bailarina, huarachuda, mal hablada, y émula de Frida Kahlo, llegó aquí, a los Estudios Churubusco”, continuó.

Posteriormente, Ofelia opinó sobre el papel de las mujeres en la industria cinematográfica mexicana y los cambios de los que ha sido testigo: “En 1968 el cine mexicano era prácticamente sin mujeres detrás de la cámara (...) Es una gran satisfacción que hoy, en el año 2021, en todas las categorías del Ariel hay mujeres y, en muchas de ellas, son mayoría”.

“Tuvimos que pasar una larga caminata. La visión femenina ha llegado a equilibrar y enriquecer nuestras pantallas. Hacía falta, es necesaria”, concluyó la actriz que ganó fama por su actuación en Frida, Naturaleza viva y Gertrudis. Finalmente, se despidió con un grito muy emotivo: “¡Viva el cine!, ¡viva la vida!”, enunció antes de retirarse del escenario.

FOTO: Twitter/@AcademiaCineMX

Ofelia Medina nació en la ciudad de Mérida, en México, en 1950. Debutó en el cine con la cinta de 1968, Patsy, mi amor. Interpretó a “Patsy” en la cinta del del cineasta mexicano Manuel Michel y cuyo guion fue escrito por el célebre escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez.

“Cuando estudiaba danza, el director de cine Manuel Michel estaba haciendo un programa llamado La hora de Bellas Artes y fue a mi escuela para hacer un reportaje, ahí me vio y me dijo que yo tenía muchas posibilidades para la actuación. Además me comentó: “Algún día vamos a hacer una película juntos”, narró Ofelia en una entrevista con TVNotas.

Durante esta película, Medina interpretó a una chica de clase alta que vive en Coyoacán, en la Ciudad de México y cuyo trabajo, Medina recuerda con cariño: “Hicimos ‘Patsy, mi amor’ en 1969, que estuvo en el festival de Reseña de Acapulco y la gente la recuerda mucho”.

Ofelia Medina - Frida Kahlo 1984 Ofelia Medina - Patsy 1969 Archivo canal 22

Después de esta cinta, Ofelia ganó fama por su trabajo en la película de 1983 Frida, naturaleza viva, donde caracterizó a la emblemática pintora mexicana de entrecejo cerrado y por la película 1992 Gertrudis, donde interpretó a la heroína de la guerra de independencia mexicana, Gertrudis Bocanegra.

Además de su trabajo como actriz y como actriz de doblaje, Ofelia es directora de cine. Recientemente estrenó, en el marco del Festival de Cine de Guadalajara, La llevada y la traída, cuya trama versa sobre la Virgen de Zapopan, venerada en Jalisco, México.

SEGUIR LEYENDO: