Inteligencia artificial y fraudes digitales: advertencias y consejos de la Policía de Investigación

Un hombre de mediana edad con expresión triste mira su teléfono celular mientras está sentado en el sofá de su casa, representando la soledad y el impacto de los vínculos virtuales en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación de la CDMX advierte sobre el auge de fraudes con inteligencia artificial. El uso indebido de esta tecnología facilita delitos como la manipulación de videos, imágenes y audios.

Aquí te decimos cómo cuidarte de estas prácticas para proteger tu información ante las nuevas tecnologías, ¡toma nota!

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Deepfakes y sus riesgos

Las autoridades explican que los deepfakes pueden engañar a los usuarios al simular contenidos auténticos. Videos, imágenes y audios alterados pueden afectar la reputación y seguridad de cualquier persona.

Uno de los métodos más utilizados es el llamado deepvoice, que suplanta la voz real de una persona en un audio. De este modo, los delincuentes pueden atribuir frases o mensajes falsos a víctimas inocentes.

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Una mujer de mediana edad luce triste mientras mira su celular en el sofá de su casa, reflejando el impacto de la soledad y los vínculos virtuales en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de herramientas conocidas como DeepNude, los ciberdelincuentes modifican fotografías para mostrar cuerpos desnudos. Estas imágenes pueden ser comercializadas o difundidas sin consentimiento en redes y servicios de mensajería.

Recomendaciones de la PDI

La Unidad de Inteligencia Cibernética aconseja no compartir información personal ni fotografías íntimas en plataformas digitales. La exposición de datos sensibles incrementa el riesgo de ser víctima de suplantación o chantaje.

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Configura la privacidad de tus redes sociales y limita el acceso a personas desconocidas. El control de tu información es fundamental para reducir vulnerabilidades.

Antes de descargar aplicaciones, revisa siempre los avisos de privacidad y las políticas de uso. Las plataformas poco confiables pueden utilizar tus datos para actividades ilícitas.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Prevención en el entorno digital

La PDI recuerda que la verificación de contactos y fuentes resulta crucial en la era digital. Desconfía de mensajes o llamadas que soliciten datos personales de manera inusual.

Si detectas contenido falso o alterado que te involucre, denuncia de inmediato ante las autoridades correspondientes. La intervención temprana ayuda a frenar la difusión y el daño potencial.

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La Policía de Investigación de la CDMX reafirma su compromiso de combatir los fraudes digitales y proteger a la ciudadanía. La prevención y la denuncia son tus mejores herramientas ante las amenazas de la inteligencia artificial.

En caso de sospecha o intento de fraude, la ciudadanía puede contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México. El número habilitado es 55 5242 5110, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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Finalmente, las autoriades invitaron a los habitantes de la capital a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales. La prevención y la información son claves para evitar caer en este tipo de delitos en internet.