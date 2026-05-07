México

De enviar carta al presidente de Corea del Sur a presentar a BTS en balcón del Palacio Nacional: así buscó Sheinbaum apoyar a las ARMYs

El pasado 6 de mayo se reunieron la mandataria mexicana y la banda de K-pop

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BTS y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
BTS y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

El pasado 6 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció su reunión con el grupo de K-pop, BTS en Palacio Nacional, invitando a las ARMYs mexicanas a asistir a la plancha del Zócalo para tener la oportunidad de verlos unos minutos.

Ante esta noticia, sobre si las acciones de la mandataria mexicana eran las correctas o solo una cortina de humo vinculada con la búsqueda de aprobación de las y los jóvenes, así como con la evacuan de los problemas que enfrenta México, especialmente en la crisis de seguridad.

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La visita de la banda surcoreana generó más allá de una emoción para las seguidoras mexicanas, una critica sobre el papel de la política en las industrias culturales y de entretenimiento.

Después del anuncio de los conciertos de la agrupación con su gira internacional “ARIRANG” y tras un lleno total en las tres fechas, las fanáticas alzaron la voz por las irregularidades con la promotora del espectáculo, llegando a oídos de las dependencias como Profeco y de la jefa de Estado.

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En forma de ayuda, Sheinbaum mandó una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung donde le pidió más conciertos para la capital del país, ante esto el mandatario surcoreano gestionó una alternativa para agradecer el apoyo de las mexicanas.

En su conferencia matutina de este 7 de mayo, Sheinbaum aseguró que estas acciones no se deben politizar, ya que su finalidad era darle la oportunidad a muchas seguidoras de poder verlos tras no poder conseguir más conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Fans de BTS
Comunicado de fans de BTS (captura de pantalla)

Comunicado de las ARMYs mexicanas

Estás acciones llevaron a una contradicción, entre las fans, las cuales publicaron un comunicado donde le pidieron a la mandataria mexicana no realizar este encuentro con fines políticos.

“Nos dirigimos respetuosamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para expresar nuestra postura ante el uso de artistas y espacios culturales en contextos que pueden interpretarse con fines políticos.”, escribieron a través de un comunicado en redes sociales.

Asimismo, sus seguidoras manifestaron que desde su llegada al país, ellas han procurado proteger la privacidad de los siete integrantes para que puedan disfrutar de su estadía libremente en todo lo que ofrece el país.

“Por ello, el hecho de anunciar detalles sobre su llegada en televisión nacional se percibe como una acción poco adecuada, que los expone innecesariamente y genera preocupación dentro de la comunidad, además de dejar una impresión negativa ante el fandom”, manifestaron en la publicación.

Por otro lado, muchas de las asistentes dieron a conocer otro punto de vista sobre el evento, quienes aseguraron que el acudir a ver a JungKook, V, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope estaba relacionado con la única oportunidad de verlos durante su visita en tierras mexicanas, al no contar con una entrada para los conciertos, pero no influía con su posición política.

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