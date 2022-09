Anette Cuburu confesó todo sobre su relación con William Valdés: “Lo adoro”

Anette Cuburu y William Valdés colaboran en "Venga la Alegría". (Fotos Instagram: @williamvaldes, @anetteoficial)

Hace unos meses Anette Cuburu y William Valdés levantaron sospechas sobre un romance. Y es que algunos seguidores de Venga la Alegría notaron que entre los conductores aparentemente existía algo más que una relación laboral, pues sus acercamientos durante el programa habrían dejado al descubierto el trasfondo de su amistad.

Los presentadores procuraron mantenerse al margen de las especulaciones y no dieron declaraciones al respecto. No obstante, Anette Cuburu revivió los rumores y durante una entrevista que cedió para el periodista Edén Dorantes confesó toda la verdad sobre su relación con su compañero de trabajo.

Para comenzar, la actriz desmintió que tiene un amorío con William Valdés y confesó que actualmente tanto ella como su querido amigo tienen sus respectivas parejas: “No, mi corazón está ocupado, está muy contento. A William lo adoro, es uno de mis mejores amigos, el tiene pareja también”.

La conductora de VLA reconoció que las especulaciones sobre su romance surgieron porque suelen ser muy cercanos en el programa, de ahí las imágenes virales donde aparecen abrazados y gracias al encuadre parece que se están besando: “Yo creo que nos llevamos tan bien y somos tan cariñosos”.

Instagram: @anetteoficial TIik Tok: @pueblifans_edp_vla Instagram: @williamvaldes

Yo creo que salió como este rumor de que éramos pareja, pero no, no somos pareja, lo adoro con toda mi alma.

Anette confesó que ya tuvo la oportunidad de conocer a la madre de William Valdés, quien antes de partir rumbo a Miami le pidió estar al pendiente de su hijo: “Me dijo: ‘Te lo encargo mucho, está chico, velo fogueando, entonces somos muy protectores entre nosotros en Venga la Alegría, nos abrazamos, nos besamos, nos agarramos”.

Los conductores de Venga La Alegría fueron captados en controversial momento.

Finalmente, la presentadora confesó que considera a William Valdés como un hijo más, por lo que jamás podría tener un romance con él: “Ahora sí que soy como su mamá, su mamá me lo encargó y yo lo cuido”.

El polémico video de Anette Cuburu y William Valdés que desató rumores de romance

Fue el pasado mes de junio cuando los conductores de VLA se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por un fragmento audiovisual que algunos fans del matutino recuperaron en redes sociales. En las imágenes aparecen festejando un triunfo de su equipo en un juego; de un momento a otro Anette se abalanzó hacia su joven conductor, quien la abrazó por la cintura.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos arremetieron en contra de Cuburu por la diferencia de edad que existe entre ella y William.

“‘Esta mayor que usted lo quiere conocer, por su forma de hablar me va a enloquecer…'cámara Anette ya deja que el pequeño William se te declare”. “Esa tensión ya llegó al límite y si van a salir otra vez a decir que ‘Nada que ver’ mejor que ni lo hagan porque ese agarrón de pompis solo se da cuando la cosa va muy enserio”. “Ni Judas Iscariote negó tantas veces a Jesús como lo hace Anette Cuburu con William Valdés”. “‘Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas pero edades´ ja, ja, ja. Eso ya no importa en pleno 2022, a mí me gusta como se ven”, escribieron.

Anette Cuburu aclara que no anda con William Valdes



Amiga, date cuenta.#vengalaAlegria pic.twitter.com/6IOj0TIFrS —  La Tía Tirana 😉 ♕︎ (@LaTiaSandra_) April 21, 2022

Esa no fue la primera vez que los conductores se volvía tendencia por la misma razón, semanas antes trascendieron unas fotos y videos donde también aparecieron muy cariñosos.

“Ayer me escribió una señora, a la que le mando un beso, que me dice ‘Que asaltacunas por andar con William’. ¡Que no ando con William !”, expresó Patricio Borghetti en mayo de 2022 y agregó: “Son rumores, son rumores”.

SEGUIR LEYENDO: