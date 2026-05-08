160 tesoros mesoamericanos viajan de la UNAM a Asia: la travesía de arte ancestral y el misterio de piezas singulares

Una antigua estatua de cerámica con elaborados detalles en el tocado, marcas faciales y brazos extendidos, representa una pieza significativa del arte precolombino. (UNAM)

Un grupo de 160 piezas arqueológicas de la UNAM será exhibido en China, marcando la primera vez que una selección de tal magnitud del Fondo Universitario de Artes de los Pueblos Originarios (FUAPO) sale del país.

El evento tendrá lugar en el Museo de la Capital de Beijing, reconocido por su tecnología avanzada y su papel central en la protección de reliquias culturales.

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La muestra, titulada Mesoamérica antigua: naturaleza y arte, abrirá sus puertas el 18 de mayo y permanecerá en exhibición hasta finales de noviembre.

La curaduría, a cargo de Fernando Carrizosa, coordinador del Equipo de Trabajo en Colecciones Arqueológicas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), se centró en piezas que representan la interacción entre seres humanos y animales, abarcando distintas regiones y periodos históricos de las culturas mesoamericanas.

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Dos estatuillas de arcilla prehispánicas, posiblemente mesoamericanas, muestran figuras con elaborados tocados y atuendos, reflejando el rico arte ceremonial y la iconografía de culturas ancestrales. (UNAM)

El conjunto de objetos incluye piezas de diversas temporalidades, algunas con una antigüedad de hasta mil 200 años antes de Cristo, correspondientes al periodo Preclásico. La colección se compone principalmente de obras provenientes de pueblos originarios de México, aunque no todas cuentan con un registro preciso de excavación, ya que muchas fueron adquiridas por coleccionistas y posteriormente donadas a la universidad.

Proceso de selección y preparación de la muestra

El proceso de investigación y catalogación ha demandado años de trabajo por parte del equipo del CCUT. La subdirectora académica, Alesha Mercado, explicó que el grupo ha logrado identificar, en la mayoría de los casos, la cultura, región y temporalidad de las piezas, aunque la ausencia de datos de excavación limita la certeza en algunos ejemplares.

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El FUAPO integra colecciones donadas por figuras como Stavenhagen, Molina-López, Ricardo Martínez de Hoyos, William Spratling, Mario Roch, Raúl Kamffer Cardoso, Ricardo Getch, Luis Lindao y Donald Cordry.

El Museo Nacional de Antropología, declarado Bien Cultural Protegido por la UNESCO, prepara sus instalaciones para recibir millones de visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026 (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

El CCUT, encargado de resguardar el acervo, colaboró con la sede UNAM-China y el Centro de Estudios Mexicanos para facilitar la llegada de la exposición a un público internacional. Según Mercado, el interés por las culturas mesoamericanas en China motivó las gestiones que permitieron concretar el traslado de estas piezas.

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Características del Museo de la Capital de Beijing

El Museo de la Capital de Beijing, donde se realizará la exhibición, es considerado uno de los recintos más modernos y funcionales del mundo en su categoría. Su construcción original se inició en 1953, pero no abrió oficialmente hasta 1981 en el Templo de Confucio. Desde 2006, el museo ocupa un edificio contemporáneo con tecnología de última generación y está catalogado como uno de los museos nacionales de primera clase.

La exposición permanecerá más de seis meses en el museo chino, y el CCUT evalúa la posibilidad de que la muestra sea itinerante dentro de ese país. Este evento representa una oportunidad para que el patrimonio universitario y la riqueza de las culturas originarias mexicanas sean apreciados por nuevos públicos.

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En resumen, la exposición Mesoamérica antigua: naturaleza y arte constituye un hecho inédito en la historia de la UNAM y del acervo del FUAPO, al llevar piezas de valor histórico y cultural a un escenario internacional, donde podrán ser apreciadas y estudiadas por visitantes y especialistas de todo el mundo.