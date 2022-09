Natalia Subtil negó haber filtrado información de la familia de Sergio Mayer: “Nunca viví con ellos”

Tanto Natalia como Sergio Mayer han asegurado que su lucha es por el bienestar de Mila. (Fotos: Getty Images)

Los dimes y diretes entre Natalia Subtil, Sergio Mayer Mori y el ex integrante de Garibaldi no paran. En esta ocasión, la modelo respondió a los señalamientos de su ex suegro, quien frente a cámaras de televisión comentó que posiblemente aprovechó su posición durante su convivencia con él o el resto de su familia para vender información privada como exclusivas a revistas. La brasileña negó todo y aseguró que seguirá luchando por los derechos de su hija.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Natalia Subtil hizo público su malestar por la ausencia de Sergio Mayer Mori en el desarrollo y manutención de Mila -fruto de su relación amorosa-. A partir de ese momento tanto el actor de Rebelde como el político mexicano no han parado de defenderse y arremeter contra la modelo. Fue así que Sergio Mayer externó su intención de iniciar un proceso legal contra la madre de su nieta.

“Yo voy a pelear porque se respeten los derechos de mi nieta y si la tengo que defender de sus padres, pues la tendré que defender de sus padres. Ella es la mamá y ella sabe si la lleva o no a la escuela, pero uno de sus derechos es el derecho a la educación y sí se puede exigir que mi nieta vaya”, dijo durante un encuentro con medios recuperado por De Primera Mano.

Pero eso no fue todo, en esa misma ocasión reveló que Natalia y Mila vivieron en su casa durante un tiempo, cuando su relación era cordial. Sin embargo habrían salido porque supuestamente la brasileña habría vendido información privada a algunos medios.

Natalia Subtil junto a Mila. (Foto Instagram: @nataliasubtil)

Vivía en mi casa y filtraba información, por eso mi mujer le pidió que se fuera de la casa, justamente. Mi mujer que es una dama y que no tiene pleito con nadie le pidió por favor que ya se fuera de la casa y Bárbara [Mori] también lo hizo.

Asimismo, Sergio Mayer comentó: “En el momento en que le corté la llave y le dije que ya no le iba a dar ni un centavo más, que dejara de pedirme dinero y que se pudiera a trabajar, en ese momento cambió el discurso”.

Sergio Mayer e Issabela Camil. (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Natalia Subtil rompió el silencio al respecto y durante una entrevista telefónica que cedió para el mismo programa de espectáculos aseguró que tanto ella como su hija nunca vivieron con la familia Mayer, solo estuvieron un tiempo.

“Es totalmente falso, yo nunca viví con ellos. Yo pasé unos días en su casa después del temblor, pero nunca llegué a vivir con ellos y no soy del tipo de persona como él que ventila información vendiendo a revistas, le pueden preguntar a las revistas. Además, ¿qué tipo de información vendería? o sea, que le interesa a la gente que no sea público, toda su vida es pública”, dijo.

Sergio Mayer Mori es fruto del matrimonio entre el actor y Bárbara Mori. (Foto: Instagram@nataliasubtil)

La modelo aceptó que su ex suegro la ayudaba económicamente cuando no le alcanzaba el dinero, pero todo era para Mila: “Él me daba cinco mil pesos, no mensuales, no semanales, cuando ya no me alcanzaba o la niña necesitaba algo [...] Es algo absurdo, está peleando por cinco mil pesos como si esa cantidad fuera a cambiar su vida o la mía”.

También negó que tenga algún lazo con un partido político, pues no busca dañar a Sergio Mayer, solo quiere que se respeten los derechos de su hija.

Fotos: Instagram/@sergiomayerb /@smayermori/@nataliasubtil

Me parece una vergüenza que un señor de esa edad que además quiere ser presidente de México esté peleando por eso, al contrario tendría decir que con orgullo ayudó a su nieta, si la mamá no puede yo estoy ahí.

“Yo no voy a callarme y no voy a parar por los derechos de mi hija, soy la única persona que puede hacer esto por ella”, agregó.

