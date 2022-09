Cesia, Andresse y Mar iniciarán gira de conciertos tras participar en “La Academia”

los jóvenes compartieron emocionados que próximamente se presentarán en tres estados (Captura Instagram: @laacademiatv)

Aunque la final de La Academia 20: años sucedió hace algunas semanas, Cesia, Andresse y Mar continúan en el ojo público. Por lo que en esta ocasión sorprendieron a los más asiduos seguidores del reality show al anunciar una gira que realizarán próximamente.

Fue a través de sus respectivas redes sociales, donde los jóvenes compartieron emocionados que próximamente se presentarán en tres estados de la república mexicana.

“VIENE GIRA!! esta es la sorpresa que les teníamos preparada, gracias a todo su cariño estaremos cantando todos juntos muy pronto”, escribió Andrés desde su Instagram

Los tres cantantes se presentarán el próximo 13 de octubre en el Teatro Diana de Guadalajara; el 14 de octubre en Auditorio Pabellón M Monterrey y el 30 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información otorgada por los ex académicos, el show contará con música en vivo y sorpresas especiales para los invitados. Asimismo, los boletos podrán adquirirse a partir del 14 de septiembre en Ticketmaster.

Los académicos harán una gira por México (Foto: Instagram)

Por su parte, Mar Rendón aprovechó su propia cuenta de esta red social para agradecerle a sus fans por el apoyo que le han dado a su sencillo Déjame ir.

“Quiero personalmente agradecerles por todo el amor a Déjame Ir, síganla escuchando y pidiéndola en radios porque muy pronto podrán cantarla junto a mí con músicos en vivo. Gracias también a @sonymusicmexico por hacer esto posible y por ayudarme a cumplir uno más de mis sueños. Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 14 de septiembre en @ticketmaster ¡LOS ESPERAMOS!”, comentó.

A su vez, Cesia Sáenz -ganadora de esta edición del concurso de TV Azteca- se mostró contenta por la oportunidad que tendrá a lado de sus compañeros.

“Esta es la sorpresa!! Estoy súper feliz por lo que se viene! Será un reencuentro mágico nuestra primera gira oficial. HAGAMOS NUESTRO PRIMER SOLD OUT EN VENTAS!!!”, colocó.

Así fue la participación de Mar durante la gran final de La Academia 20 años, un concierto aplaudido por todos los presentes (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos denotaron felicidad por ver próximamente a sus artistas favoritos arriba del escenario.

“Claro que voy a estar ahí”. “Yo re emocionada por verlos en CDMX”. “Sólo recuerden que @cesia_saenzoficial @andresseuv y @marrendonmusica en este momento se están jugando en cada paso su futuro. La unión hace la fuerza y con la ayuda de TODOS (la mayúscula es intencional) es que será posible. Ojalá los fandom entiendan que la PEOR manera de ayudarles es dividiendo. Si la unidad se logra el éxito para todos está garantizado”, fueron algunas de las menciones en redes.

Cabe recordar que, recientemente, los tres ganadores de La Academia 20: años contaron en exclusiva para Infobae México cómo fue su experiencia durante el exigente concurso de canto.

“Realmente estando adentro no dimensionas lo que está pasando afuera, ni siquiera te das por enterado, no sabíamos nada, no teníamos celular, no sabíamos de nuestras familias, hay películas que ya salieron, que no hemos visto, noticias, de pronto nos enteramos que tembló y ni nos dimos cuenta”, narró Andrés, quien el pasado 25 de agosto estrenó de la mano de Sony Music y como parte de su premio, el single Antes, cover del cantautor Obie Bermudez.

