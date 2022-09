Rubí reveló que ha recibido propuestas para conducir en TV Azteca: “Estamos viendo si en algo matutino”

Foto: Instagram/@laacademiatv

El camino de los participantes de La Academia: 20 años ha comenzado a irse por diversos caminos después de que terminó el programa. Tal es el caso de Rubí Ibarra, una de las participantes más queridas y polémicas de la última generación, pues admitió que posiblemente podría ser conductora en Tv Azteca.

Fue durante una plática en el programa Sin Afán de Molestar de Laura Estrada, donde la potosina -quien ya reside en la Ciudad de México- confesó que ha recibido múltiples propuestas para unirse como presentadora en la televisora del Ajusco.

“Hay algunas cosas (propuestas) sobre conducción de programas, sí (en TV Azteca) pero también afuera de la televisora, pero en eso no es en programas, lo de TV Azteca sí”, comenzó a decir Rubí.

En este sentido, la joven de 21 años ahondó que por el momento todo es tentativo y se encuentra en pláticas para ver donde podría colocarse e iniciar su carrera en la pantalla chica.

“Estamos todavía hablando sobre eso. (En TV Azteca) me ofrecieron cosas de conducción, la verdad es que me han ofrecido en muchas cosas, en programas, en digital, que obviamente han sido en muchas áreas que obviamente en estos días vamos a estar viendo qué”, dijo.

(Foto: IG laacademiatv)

Asimismo, ante la insistencia de Estrada por conocer qué programa en específico le habían ofrecido a Rubí, la ex concursante de La Academia sorprendió con su respuesta.

Es lo que estamos viendo, si en programa, en algo digital o meternos en algo matutino.

Al señalar esto, Laura le preguntó si con esto se refería a que probablemente podría ser conductora en Venga la Alegría a lo que Rubí se limitó a decir que no había nada en concreto aún.

“Quién sabe, esperemos primero Dios. Me encantaría”, concluyó.

Qué más ha hecho Rubí desde su salida de “La Academia”

Tras quedar como el quinto lugar en La Academia: 20 años, Rubí se mantuvo unos días más en la Ciudad de México y posteriormente regresó a San Luis Potosí con su familia. No obstante, de acuerdo con algunas declaraciones que dio a varios medios, esto sólo fue para planear su regreso y mudarse a la capital del país.

"En #TvAzteca me ofrecieron "cosas" de conducción podría ser un matutino". dice #RUBI la quinceañera más famosa y polémica alumna de la Academia. 💥 #SinAfánDeMolestar pic.twitter.com/JHZlEPmfqC — Laura Estrada (@LauraEstradaTv) September 7, 2022

Así, después de instalarse nuevamente, la joven ha continuado interactuando en redes sociales con sus seguidores, asistió a los Kids’ Choice Awards México 2022 y en fechas recientes sorprendió al anunciar que estaba grabando una canción con Menny Carrasco.

Y es que, durante su participación en el concurso de TV Azteca, uno de los momentos más significativos para Rubí fue cuando hizo un dueto de La pareja ideal con Carrasco, quien era profesor de canto en la temporada. Así, ambos planearon que dicha canción fuera lanzada para los fans a finales de septiembre.

De igual manera, ante las constantes preguntas por parte de los medios de comunicación respecto a los jueces que la criticaron duramente en su paso por La Academia, en un encuentro con los medios, la potosina dio su opinión sobre Lola Cortés.

“Voy a ser sincera y lo digo de todo corazón: no me importa, porque yo vengo aquí a cumplir mis propias expectativas, no las de los demás, así que yo le deseo lo mejor a Lolita, que le vaya bien, yo a lo mío y lo que diga ella de mí no me interesa”, remarcó.

