José Eduardo Derbez desmintió que su padre tenga un problema en los huesos

El reconocido actor, comediante y productor cumplió 61 años el pasado 02 de septiembre; José Eduardo lo felicitó con esta inédita fotografía. (Foto Instagram: @jose_eduardo92)

Desde que Alessandra Rosaldo informó que Eugenio Derbez sufrió un accidente se comenzó a especular sobre qué le pasó al actor, cómo ocurrió el percance y un posible problema en huesos que pudo haber contribuido en su fractura al momento del golpe. Semanas después de lo ocurrido, José Eduardo Derbez desmintió que su padre haya perdido densidad en sus huesos y confirmó que se encuentra estable en su proceso de recuperación.

El también conductor reapareció ante las cámaras de televisión para compartir una actualización sobre el estado de salud de su progenitor. Para comenzar, explicó que de acuerdo con la información que ha recabado durante charlas con su familia sabe que el protagonista de Cómo ser un Latin Lover se accidentó mientras jugaba en realidad virtual.

“Se cayó y se rompió en varias partes el hombro. Creo que estaba jugando estas cosas de realidad virtual“, dijo en un encuentro con medios recuperado por Venga la Alegría.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la fractura de Eugenio Derbez, sin embargo, Gustavo Adolfo Infante contó -en De Primera Mano- que el comediante mexicano se habría roto el hombro en aproximadamente 11 partes, por lo que tanto la operación que ya se llevó a cabo como su proceso de recuperación serían complejos.

Alessandra Rosaldo confirmó que la operación fue todo un éxito con esta foto donde aparece tomando la mano de su marido. (Foto: Instagram/@ederbez)

El protagonista de Mi Tío aseguró que su padre se encuentra “bien”, ya comenzó su proceso de recuperación y pronto iniciará con sus terapias. Bajo este contexto fue cuestionado sobre la posibilidad de que Eugenio Derbez tenga un problema en sus huesos que pudo haber contribuido en el impacto, esto puede ser ocasionado por la edad o un déficit de calcio.

No fue la edad ni tiene ningún problema, simplemente se cayó. No sé contra qué pegó, pero si fueron muchas fracturas en el hombro.

José Eduardo espera pronto poder visitar a su papá y contó que habló con él en su cumpleaños. (Foto: Instagram/@ederbez)

El hijo de Victoria Ruffo explicó que su padre suele estar sedado por los intensos dolores, pues no lo dejan descansar y de cierta manera son un obstáculo en su recuperación.

“Lo que pasa es que el dolor es muy fuerte para él y ha sido complicado dormir, moverse, entonces lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra. Por eso ha estado un poquito alejado, tampoco contesta tan rápido... ha sido un proceso complicado y va a seguir siendo complicado al parecer”, comentó.

Los tres hijos mayores de Eugenio Derbez: Aislinn, Vadhir y José Eduardo. (Captura: @aislinnderbez, @vadhir, @josé_eduardo92/Instagram)

José Eduardo recordó que se enteró sobre el accidente que sufrió su padre con un video que le mandaron sus familiares donde aparecía el comediante siendo revisado por un doctor. En ese momento preguntó qué estaba pasando y solo le dijeron que había tuvo un percance en el hombro. No fue hasta que su hermano, Vadhir, se comunicó para explicarle con mayor profundidad.

“Cuando yo les pregunté eran muy herméticos, como que no me decían mucho las cosas, pero así somos, así son las familias”, dijo.

(Fotos: Gettyimages, Cuartoscuro)

La inusual petición de José Eduardo Derbez a Adela Micha por la salud de su padre

Fue durante una reciente emisión de La Saga donde José Eduardo reveló parte del intercambio de mensajes que tuvo con Adela Micha -titular del programa- previo a asistir como invitado. Y es que el actor bromeó con el polémico comentario que en su momento externó la periodista sobre Silvia Pinal.

“Desde que me invitaste te dije que sí venía, pero tú nunca me escribes...”, comentó el también conductor de Miembros al aire, mientras que la periodista le respondió: “Te escribí para ver cómo estaba tu papá”.

La actriz fue homenajeada en el Palacio de Bellas Artes. (Foto: Archivo)

“Y te dije que no empezaras a hacer nada”, respondió el famoso, por lo que Adela preguntó: “¿Cómo de qué”, a lo que él respondió: “Biografías y así”.

“Ah sí, me empezó a decir, no empieces a mandar a hacer tu zopilote, no se va a morir”, comentó Adela entre risas. José Eduardo añadió: “Todavía no era su programa ni nada, es que desde que vi su mensaje, dije no vaya a decirle a los muchachos que ya vayan a hacer algo”.

