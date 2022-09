“La contrataron para espantar niños”: Alfredo Adame arremetió contra Laura Bozzo tras encontrarla en un avión

Fotos: Cuartoscuro

Una vez más, Alfredo Adame está en el ojo público, pues después de darse a conocer que en fechas recientes compartió un avión con la polémica Laura Bozzo, el ex conductor de Hoy no dudó en criticar a la peruana.

Fue durante una breve entrevista que tuvo el enemigo de Carlos Trejo con el canal de Youtube llamado De la Rosa Tv, donde -en tono burlón- mencionó que seguramente Bozzo había viajado para hacer un filme.

“Ella viene porque está filmando La Momia 14 ahí en unas dunas que están cerca de Monterrey”, comenzó a decir.

Además, con su característico sentido del humor, Adame aprovechó el momento para criticar duramente el físico de Laura.

" También la contrató Aeroméxico para una promoción de Halloween, para que se suba espantar niños en los aviones”, sentenció.

Foto: Getty Images

El famoso aprovechó el momento para especular que seguramente la ex participante de La Casa de los famosos lo estaba persiguiendo y por eso fue que sucedió el encuentro en el avión.

“Me andaba correteando la bruja está, se enteró que estaba yo en Monclova y creo que hasta Monclova me iba a ir a buscar”, dijo y aseguró que no se saludaron al verse:

“No hombre que la voy a estar saludando, por tantito y me da un infarto ya tengo 64 años, ella tiene 78 (...) Está haciendo La Momia 14 restirada y remasterizada. Le pase a ladito en el pasillo del avión, pero la verdad no sé”, concluyó.

Cabe recordar que la pelea entre Alfredo Adame y Laura Bozzo habría comenzado hace unos años, cuando el famoso confesó que él fue quien alertó a las autoridades mexicanas sobre supuestas irregularidades financieras de la conductora de talk shows.

Pero la situación no terminó ahí, ya que en 2021, Adame ofreció una gran cantidad de dinero para quien le dijera dónde se encontraba la presentadora peruana, de la cuál se desconocía su paradero.

“Mañana voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el Rey Grupero cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”, aseguró el actor durante una antigua emisión de Chismorreo.

También aprovechó su espacio en el canal seis para recordar los problemas de Laura con la ley peruana. “Acuérdate que Laura Bozzo llegó de Perú con cuatro años de arraigo y acuérdate que estuvo en un estudio de televisión, estaba acusada de narcotráfico, de lavado de dinero, de tener recursos de procedencia ilícita y estaba relacionada con tres asesinatos”.

Fotos: Getty Images

En otra parte de la entrevista relató cómo fue que se enteró del fraude fiscal de la conductora: “Me contacta una mujer y me dice que ella tiene pruebas de que Laura es una fraudulenta, ‘a nosotros nos vendió un condominio e hicimos un contrato de compra-venta ante notario y a los cuatro meses no iba y no llegaba, empezamos a sospechar algo, hablamos con el notario y dijo que tenía que venir a firmar de que está libre (de cualquier problema legal)’”.

Adame decidió denunciar ante el SAT el supuesto acto ilícito de la presentadora. “Le hablo a mi abogado fiscalista que tiene miles de amigos en el SAT y resulta que sí, ella había entregado ese departamento por lo que estaba embargado, le dije a mi abogado: ‘denúnciala y te doy los nombres y todo eso’. Desde hace ocho meses comenzaron a investigar y se dan cuenta de que sí vendió la propiedad; la llaman a cuentas para que se presente y no va hasta que los del SAT se hartan y presentan las evidencias ante un juez”, finalizó el actor.

SEGUIR LEYENDO