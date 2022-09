AMLO solicitó que gobernadores no intervengan en elecciones del Edomex

Foto: Gobierno de México.

En julio de 2023 se llevarán a cabo las elecciones para renovar el cargo de gobernador del Estado de México (Edomex), y ante el panorama de postulación de candidatos de los diferentes partidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió que los gobiernos no intervengan en el proceso.

“Que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades, que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando. Que se deje a los ciudadanos que decidan, que ellos voten por el partido por el candidato que consideren más conveniente, que haya elecciones limpias, libres”, opinó.

Asimismo aseguró que, en caso de que las autoridades políticas intervinieran utilizando recursos del erario público para promocionar un partido o un candidato, lo mejor era que se procediera legalmente:

“Para eso es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que se hagan denuncias y que esta fiscalía actúe”, comentó en la conferencia matutina de este martes.

Sheinbaum respaldó a Del Mazo en su quinto informe de gobierno

Pero contrario a lo expresado por el mandatario, se pudo ver a Claudia Sheimbaum, la jefa de gobierno de la CDMX, respaldando al gobernador Alfredo del Mazo Maza durante su Quinto Informe de Gobierno en el Edomex, el pasado lunes 12 de septiembre.

Elecciones 2023 Estado de México (Ilustración: Jovani/Infobae)

En la primera fila de invitados destacó la presencia de Sheinbaum, con quien ha desarrollado proyectos conjuntos en la Zona Metropolitana del Valle de México. La mandataria capitalina calificó, a través de su redes sociales, como satisfactorio el resultado del trabajo junto a su “amigo” del Estado de México.

“Felicito a @alfredodelmazo, gobernador y amigo, por su #5toInformeEdomex. Con el Estado de México compartimos proyectos como el Trolebús Chalco- Santa Martha, y el Plan de Abastecimiento de agua a la ZMVM, con el que llevaremos agua a las zonas donde nunca ha llegado” (Fuente: Twitter/@Claudiashein)

En la presentación de su informe, Del Mazo opinó que en las próximas elecciones sería indispensable tener presente que “el resultado debe ser la unidad de los mexiquenses y que la identidad supera cualquier diferencia”.

Respecto al llamado que lanzó el gobernador rumbo a las elecciones de 2023, la jefa de gobierno aseguró que coincidía, pues dijo, “lo más importante es fortalecer la democracia en nuestro país”.

“Estamos en momentos de transformación y lo más importante es fortalecer la democracia en nuestro país, la democracia electoral, participativa y todo aquello por lo que luchamos que siga siendo parte de la vida pública de México”

“Es decir, que no haya intervención de los gobiernos en las elecciones, que no haya compra de voto, que no haya todas esas formas que se utilizaron en el pasado como la violencia, que eso sea cosa del pasado y que el pueblo de México pueda votar libremente para elegir a sus gobernantes”, apuntó.

Claudia Sheinbaum en el Quinto Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo (Foto: @Caludiashein)

El próximo 4 de junio de 2023, los ciudadanos del Estado de México elegirán a un nuevo gobernador pues el mandatario priista concluirá sus seis años de administración, en tanto que ya se perfilan quiénes podrían entrar a la contienda electoral para sucederle.

En el caso de Morena, se ha perfilado la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, mientras que en el PAN suena el nombre de Enrique Vargas del Villar, expresidente municipal de Huixquilucan.

