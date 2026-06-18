México

Claudia Sheinbaum confirma que verá el México vs Corea del Sur desde Palacio Nacional

Envió sus mejores deseos a la afición mexicana que jugará este 18 de junio en Guadalajara

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Banderas de México y Corea del Sur ondean en un estadio de fútbol con césped verde. Hay un público difuminado en las gradas iluminadas y el texto "VS 2026" al centro.
Las banderas de México y Corea del Sur ondean en un estadio moderno y lleno, anticipando su encuentro en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó su conferencia matutina de este 18 de junio con un espíritu mundialista y confirmó que el partido de la selección mexicana lo vería desde Palacio Nacional.

La mandataria envió sus mejores deseos a los deportistas mexicanos que tendrán su segundo partido de la Copa del Mundo 2026 a las 7:00 horas en el Estadio Guadalajara.

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“Yo creo que aquí”, respondió la presidenta desde Palacio Nacional a la pregunta de dónde disfrutará el encuentro México vs Corea del Sur.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum conversó con los periodistas sobre las distintas opciones para ver el partido. Al preguntar si lo verían en familia o en sitios emblemáticos, surgió la mención del Ángel de la Independencia como punto de reunión, aunque la presidenta cuestionó si habría pantalla instalada en ese lugar para los aficionados.

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Incluso, planteó la opción de invitar a los medios a disfrutar el partido desde el Palacio Nacional, sin embargo, lo descartó en seguida al recordar que el partido será por la tarde. “¿Quieren verlo aquí? No, ya es tarde. Se van a ir a su casa. Van a entregar la nota rápido y van a regresar a verlo. ¿En familia? ¿Quién lo va a pasar en familia?”, preguntó Sheinbaum, resaltando la expectativa que genera el evento deportivo.

Quiniela mundialista, ¿a quién apoya Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum organizó una quiniela entre los reporteros antes de iniciar con las presentaciones programadas para hoy en la conferencia matutina. El objetivo era pronosticar el marcador del partido, preguntando: “¿Cuál es la quiniela? A ver, vamos a hacer una votación. ¿Quién vota porque gana la selección?”.

Ante la mayoría de votos por la victoria de México, se propusieron marcadores como dos-uno, dos-cero y tres-uno. “Dijimos que gana la selección, eso fue mayoría”, señaló la presidenta.

Para promover la participación, Sheinbaum anunció que habría premios para los ganadores: “¿Qué le vamos a dar de regalo a...? Unos balones. Belmont se va a encargar de los balones”. La dinámica generó risas y comentarios entre los reporteros, quienes compartieron sus expectativas sobre el resultado y el ambiente mundialista en el país.

El partido México vs Corea despierta euforia de aficionados

El encuentro se disputa el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), dentro de la fase de grupos del Grupo A del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con tres puntos, tras debutar con victoria: México venció 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur remontó para ganar 2-1 contra República Checa. El ganador de este duelo puede asegurar su pase a la siguiente ronda anticipadamente.

México y Corea del Sur tienen un historial equilibrado: en 18 partidos, México ganó 8, Corea del Sur 7 y han empatado 3 veces. En Copas del Mundo, México ha vencido en dos ocasiones (Francia 1998 y Rusia 2018), mientras que en Juegos Olímpicos el balance favorece a los coreanos.

El partido es un auténtico evento nacional: en Guadalajara y la Ciudad de México se han preparado fiestas masivas, Fan Fests y hasta bailes multitudinarios de “Gangnam Style” reflejando la hermandad tras el gesto de Corea del Sur en el Mundial 2018 (cuando eliminó a Alemania y permitió el pase de México a octavos)

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