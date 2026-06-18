¿Cuáles son los puntos débiles de Corea del Sur de cara al partido contra México?

El cuadro asiático está llamado a ser el rival más peligroso para México en la fase de grupos, pero hay algunos factores extra cancha y datos que ponen con ventaja al tricolor. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

La selección de Corea del Sur enfrenta el próximo partido contra México con la esperanza de poder asegurar el primer lugar de grupo y pese a que las sensaciones que dejó su debut fueron positivas, hay factores como el estar fuera de casa que podrían inclinar la balanza hacia el tricolor.

El caso polémico de Son puede afectar la concentración del equipo

La polémica sobre el caso Son ha sido el tema de la semana en la concentración coreana. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

En el entorno de la selección de Corea del Sur se vive una fuerte tensión entre jugadores y medios de comunicación al filtrarse un audio grabado durante un entrenamiento, en el que dos periodistas hacían comentarios sarcásticos sobre Son Heung-min y su exención del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

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En la conversación, uno de los reporteros se burla de Son preguntando por qué corre como si estuviera en un pelotón militar, mientras que el otro responde criticando que el futbolista ni siquiera cumplió con el servicio militar, insinuando que no entiende nada sobre la vida castrense.

Cuando este audio llegó a los oídos de Son y del resto del plantel, causó un fuerte malestar en el vestidor. Los jugadores se sintieron ofendidos por los comentarios y por la falta de respeto hacia su capitán.

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Como respuesta, la selección surcoreana decidió limitar al mínimo la interacción con los medios. Solo participaron en las conferencias de prensa requeridas por la FIFA y evitaron cualquier contacto adicional con la prensa.

Para intentar resolver el conflicto, representantes de los periodistas surcoreanos se reunieron con el área de comunicación de la selección en las instalaciones de Verde Valle.

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Durante esa reunión, los reporteros ofrecieron una disculpa formal a Son Heung-min, quien aceptó las disculpas. No obstante, fuentes cercanas al equipo afirman que la incomodidad y la distancia persisten, y la relación no se ha restablecido por completo.

Además de esta situación, dentro del grupo de jugadores existe la sospecha de que algunos periodistas surcoreanos han compartido información con medios mexicanos, lo que generó aún más desconfianza y alejó a la plantilla del contacto con los reporteros.

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La mala racha que persigue a Corea del Sur en mundiales

Corea del Sur tiene una mala racha en mundiales fuera de lo conseguido en 2002. (REUTERS/Amanda Perobelli)

El técnico Hong Myung-bo busca romper con la tendencia histórica de malos resultados en Mundiales fuera de Asia (ya que en su mundial de 2002 fueron semifinalistas), mientras persisten dudas sobre la solidez defensiva y la estabilidad interna del grupo.

De acuerdo con los registros históricos, Corea del Sur ha disputado 38 partidos en Copas del Mundo y apenas suma 7 victorias, lo que representa un porcentaje de éxito de 18.4%.

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Este dato, reportado por Infobae, coloca al conjunto asiático como el equipo con menor tasa de triunfos entre los que han jugado al menos 30 partidos en la competencia.

Corea del Sur no supera los octavos de final fuera de casa

Corea del Sur busca emular lo conseguido en 2002. (REUTERS/Amanda Perobelli)

La selección surcoreana nunca ha logrado avanzar más allá de los octavos de final cuando juega fuera de su territorio. En las eliminatorias mundialistas, el equipo suele mostrar una versión más competitiva, pero esa fortaleza desaparece en los escenarios internacionales, especialmente cuando enfrenta a selecciones con mayor tradición futbolística.

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El reto inmediato para Hong Myung-bo es trasladar el rendimiento de los clasificatorios a los duelos de alto nivel. La presión aumenta ante la cercanía del partido contra México, que históricamente complica a los asiáticos por su capacidad de adaptación táctica y experiencia en este tipo de escenarios.

El esquema de tres defensas expone a los carrileros

El sistema táctico de Corea del Sur genera polémica en la prensa. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

El planteamiento de Hong Myung-bo con tres defensas centrales y carrileros adelantados ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos meses. Diversos analistas en Corea del Sur señalan que el sistema deja espacios peligrosos en las bandas, sobre todo ante equipos que explotan la velocidad por las bandas, como es el caso de México con piezas como Julián Quiñones que fue el jugador más peligroso del tricolor contra Sudáfrica.

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En partidos recientes, de acuerdo a la prensa coreana los carrileros han quedado expuestos cuando deben retroceder a toda velocidad para evitar contragolpes.

Dicha debilidad estructural se ha traducido en goles encajados como el que recibieron ante República Checa, donde se observa una clara desatención defensiva al permitir un gol tras un saque de banda, lo cual es un error imperdonable.

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