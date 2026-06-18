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Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026

El combinado nacional buscará sumar su segunda victoria del torneo internacional

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La Selección Mexicana enfrentará este jueves a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial 2026.

A unas horas del encuentro, los seleccionados César Huerta y Raúl Rangel destacaron la importancia del respaldo de la afición y coincidieron en que el ambiente en las tribunas puede convertirse en un factor a favor del Tricolor.

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El combinado nacional buscará sumar su segunda victoria del torneo y alcanzar seis puntos, una cifra que le permitiría acercarse a la clasificación a la siguiente fase.

Huerta destaca la conexión entre la Selección y la afición

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El “Chino” Huerta reconoció el recibimiento que el equipo tuvo a su llegada a tierras jaliscienses y señaló que el apoyo de los aficionados representa una fuente adicional de motivación para los jugadores.

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El futbolista del Anderlecht afirmó que la cercanía con la gente fortalece el vínculo entre la Selección y sus seguidores, aunque subrayó que corresponde al equipo responder dentro del campo para mantener ese respaldo durante el encuentro.

“Tenemos una gran afición, se siente la buena vibra y debemos salir a hacer las cosas bien para que la afición se sienta bien representada”, señaló el atacante mexicano.

Huerta, quien es originario de Guadalajara, consideró que el ambiente generado por los seguidores puede impulsar al equipo, siempre y cuando el rendimiento futbolístico acompañe desde los primeros minutos.

El “Tala” Rangel pide cautela ante un rival exigente

(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

Por su parte, el “Tala” Rangel vivirá un partido especial al disputar el encuentro en el estadio donde habitualmente juega con las Chivas. El arquero destacó la importancia de jugar en casa con la camiseta de la Selección Mexicana, aunque advirtió que la localía no garantiza ningún resultado.

“No podemos confiarnos pensando que somos favoritos por ser locales, los partidos debemos trabajarlos minuto a minuto”, expresó.

Rangel consideró que Corea del Sur representa un rival de alta exigencia, pero recordó que México ha mostrado capacidad para competir frente a selecciones de nivel internacional.

Como referencia, mencionó los compromisos amistosos disputados previamente ante Portugal, Bélgica y Ecuador.

“La Selección ha demostrado que podemos competir contra cualquier rival”, afirmó el portero.

México y Corea del Sur se enfrentarán este jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Guadalajara.

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