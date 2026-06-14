México Deportes

México vs Corea: cuál es el origen del cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026

Guardar
Google icon
México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026. (REUTERS/Paul Childs)
México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026. (REUTERS/Paul Childs)

Desde el Mundial de Rusia 2018, la relación entre la afición mexicana y la coreana ha fortalecido sus lazos. En esta edición de la Copa del Mundo, ese vínculo se ha hecho aún más evidente, ya que los mexicanos han mostrado un apoyo especial a los seguidores surcoreanos durante su estadía en Guadalajara tras el primer encuentro que tuvieron ante República Checa.

Sin embargo, esa relación tan estrecha que se ha generado entre ambas culturas, desaparecerá por al menos una semana cuando México se enfrente al representativo asiático en su segundo partido del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Cuándo nació el cántico de “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

La hermandad entre ambos nació en Rusia 2018. (REUTERS/Darren Staples)
La hermandad entre ambos nació en Rusia 2018. (REUTERS/Darren Staples)

El cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano” surgió el 27 de junio de 2018, durante el mundial de Rusia. Ese día, México dependía de un resultado externo para avanzar a octavos de final, ya que había perdido su partido contra Suecia por marcador de 3-0.

Por ello, el tricolor necesitaba que Corea del Sur venciera a la selección de Alemania y fue en el tiempo de compensación cuando los asiáticos lograron marcar un par de anotaciones que le dieron la clasificación a México a los octavos de final.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, se hizo viral el festejo de la gran cantidad de aficionados mexicanos que viajaron a Rusia, donde se les observa coreando el grito de “Coreano, hermano, ya eres mexicano”, agradeciendo al país asiático por ayudarles a obtener su boleto a la siguiente ronda.

En la Ciudad de México, cientos de personas llegaron a la embajada de Corea del Sur para agradecer de manera directa a los diplomáticos y ciudadanos coreanos. Entre cánticos y muestras de afecto, el embajador coreano fue sacado en hombros por los aficionados mexicanos, en señal de gratitud.

Desde entonces, la expresión se mantiene viva en cada encuentro entre ambos países, reflejando una relación especial que trasciende lo deportivo.

Festejos entre coreanos y mexicanos en Guadalajara se hacen virales

Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano.

Ocho años después de lo ocurrido en Rusia, la hermandad entre las aficiones de México y Corea del Sur volvió a manifestarse durante el Mundial 2026.

En el debut de la selección coreana frente a República Checa, disputado en Guadalajara, la afición mexicana se hizo notar en las gradas apoyando de manera entusiasta al equipo asiático.

La celebración no se limitó al apoyo en la cancha, pues vídeos y fotografías de los festejos se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observó a los mexicanos entonando nuevamente el cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”.

Las calles tapatías se llenaron de color, música y muestras de alegría compartida entre ambas comunidades, evocando el espíritu de solidaridad que nació en 2018.

Al calor de la fiesta mundialista, la convivencia entre aficionados ha ido más allá del fútbol. Varias aficionadas mexicanas aprovecharon la ocasión para entablar amistades e incluso romances con hinchas coreanos al animarse incluso al darles un beso, situación que se ha viralizado en redes sociales.

También se vio a seguidores coreanos participando en la celebración local, bebiendo tequila y sumándose al ambiente festivo, lo que refuerza la relación cercana entre ambos países en este contexto deportivo.

Temas Relacionados

México vs CoreaSelección Mexicana Mundial 2026Selección Corea del Sur Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

El cruce del 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium anticipa marcar el destino del Grupo A

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Los dirigidos por Hugo Broos buscan reaccionar y comenzar a sumar en el Grupo A, pese a las expulsiones de Sithole y Zwane

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Australia vs Turquía en el Mundial 2026: los Socceroos se llevan los tres puntos en un duelo intenso

En un duelo de ida y vuelta, los australianos lograron salir victoriosos con un par de goles y una actuación impecable de su guardameta

Australia vs Turquía en el Mundial 2026: los Socceroos se llevan los tres puntos en un duelo intenso

Checo Pérez revela a sus cinco favoritos para ganar el Mundial 2026 previo al Gran Premio de Barcelona

El piloto mexicano de Fórmula 1 desea asistir al partido México vs Corea del Sur que se jugará el próximo jueves 18 de junio en su nadal Guadalajara

Checo Pérez revela a sus cinco favoritos para ganar el Mundial 2026 previo al Gran Premio de Barcelona

José Ramón Fernández califica de “incomprensible” la prohibición de preguntas en español en conferencia de Brasil y Marruecos

El histórico periodista deportivo criticó la exclusión del idioma oficial de México, uno de los países sede del Mundial 2026

José Ramón Fernández califica de “incomprensible” la prohibición de preguntas en español en conferencia de Brasil y Marruecos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra el presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

La fiesta futbolista llega a Los Pinos con esta increíble exposición histórica de los mundiales en México: fechas y horarios

Con rubíes: los detalles del lujoso reloj que Belinda usó en su show del Mundial 2026

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

DEPORTES

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

Australia vs Turquía en el Mundial 2026: los Socceroos se llevan los tres puntos en un duelo intenso

Checo Pérez revela a sus cinco favoritos para ganar el Mundial 2026 previo al Gran Premio de Barcelona

José Ramón Fernández califica de “incomprensible” la prohibición de preguntas en español en conferencia de Brasil y Marruecos