México vs Corea: cuál es el origen del cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

México se enfrentará a Corea del Sur este jueves para su segundo encuentro en el Mundial 2026. (REUTERS/Paul Childs)

Desde el Mundial de Rusia 2018, la relación entre la afición mexicana y la coreana ha fortalecido sus lazos. En esta edición de la Copa del Mundo, ese vínculo se ha hecho aún más evidente, ya que los mexicanos han mostrado un apoyo especial a los seguidores surcoreanos durante su estadía en Guadalajara tras el primer encuentro que tuvieron ante República Checa.

Sin embargo, esa relación tan estrecha que se ha generado entre ambas culturas, desaparecerá por al menos una semana cuando México se enfrente al representativo asiático en su segundo partido del Mundial 2026.

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Cuándo nació el cántico de “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

La hermandad entre ambos nació en Rusia 2018. (REUTERS/Darren Staples)

El cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano” surgió el 27 de junio de 2018, durante el mundial de Rusia. Ese día, México dependía de un resultado externo para avanzar a octavos de final, ya que había perdido su partido contra Suecia por marcador de 3-0.

Por ello, el tricolor necesitaba que Corea del Sur venciera a la selección de Alemania y fue en el tiempo de compensación cuando los asiáticos lograron marcar un par de anotaciones que le dieron la clasificación a México a los octavos de final.

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A partir de ahí, se hizo viral el festejo de la gran cantidad de aficionados mexicanos que viajaron a Rusia, donde se les observa coreando el grito de “Coreano, hermano, ya eres mexicano”, agradeciendo al país asiático por ayudarles a obtener su boleto a la siguiente ronda.

En la Ciudad de México, cientos de personas llegaron a la embajada de Corea del Sur para agradecer de manera directa a los diplomáticos y ciudadanos coreanos. Entre cánticos y muestras de afecto, el embajador coreano fue sacado en hombros por los aficionados mexicanos, en señal de gratitud.

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Desde entonces, la expresión se mantiene viva en cada encuentro entre ambos países, reflejando una relación especial que trasciende lo deportivo.

Festejos entre coreanos y mexicanos en Guadalajara se hacen virales

Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano.

Ocho años después de lo ocurrido en Rusia, la hermandad entre las aficiones de México y Corea del Sur volvió a manifestarse durante el Mundial 2026.

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En el debut de la selección coreana frente a República Checa, disputado en Guadalajara, la afición mexicana se hizo notar en las gradas apoyando de manera entusiasta al equipo asiático.

La celebración no se limitó al apoyo en la cancha, pues vídeos y fotografías de los festejos se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observó a los mexicanos entonando nuevamente el cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”.

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Las calles tapatías se llenaron de color, música y muestras de alegría compartida entre ambas comunidades, evocando el espíritu de solidaridad que nació en 2018.

Al calor de la fiesta mundialista, la convivencia entre aficionados ha ido más allá del fútbol. Varias aficionadas mexicanas aprovecharon la ocasión para entablar amistades e incluso romances con hinchas coreanos al animarse incluso al darles un beso, situación que se ha viralizado en redes sociales.

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También se vio a seguidores coreanos participando en la celebración local, bebiendo tequila y sumándose al ambiente festivo, lo que refuerza la relación cercana entre ambos países en este contexto deportivo.