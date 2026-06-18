Frente frío se aproxima a la frontera norte, onda tropical 8 prevalece sobre el sureste de México: el clima hoy jueves 18 de junio

Un modelo de plastilina ilustra el pronóstico del tiempo en México, mostrando un frente frío acercándose al norte y la Onda Tropical 8 sobre el sureste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México registrará este jueves 18 de junio un panorama meteorológico marcado por la aproximación de un frente frío a la frontera norte, la presencia de una línea seca en el noreste del país y la influencia de la onda tropical número 8 en el sureste, condiciones que favorecerán lluvias muy fuertes, vientos intensos y temperaturas extremas en distintas regiones del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el avance de estos sistemas atmosféricos provocará precipitaciones importantes en estados del centro, sur y sureste del país, además de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunas entidades y temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas del norte y noreste de México.

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Frente frío se acerca al norte de México

Uno de los elementos más relevantes del pronóstico es la aproximación de un frente frío a la frontera norte del país, fenómeno poco habitual para esta época del año.

Según el reporte del SMN, este sistema interactuará con una línea seca ubicada en el noreste del territorio nacional, un canal de baja presión sobre el norte y centro de México y condiciones de inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de tormentas y fuertes rachas de viento.

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Además, se prevé que estas condiciones generen lluvias en estados del norte y centro del país, principalmente en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes e Hidalgo, así como en entidades cercanas a la frontera norte.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

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Onda tropical No. 8 mantiene lluvias en el centro y sureste

Mientras el frente frío influye en el norte del país, la onda tropical número 8 continuará desplazándose sobre el sureste mexicano.

Este fenómeno interactuará con un segundo canal de baja presión ubicado sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, favoreciendo condiciones para lluvias fuertes y muy fuertes en diversas entidades.

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Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Michoacán (norte y noreste)

Guanajuato (sur y sureste)

Querétaro (sur)

Estado de México (norte y noroeste)

Guerrero (este)

Oaxaca (oeste)

Chiapas (sur)

En estas regiones se pronostican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Asimismo, habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Hidalgo

Jalisco

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Chihuahua

Por su parte, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco registrarán intervalos de chubascos, mientras que Campeche y Quintana Roo tendrán lluvias aisladas.

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CDMX espera lluvias fuertes durante la tarde

La Ciudad de México se encuentra entre las entidades con pronóstico de lluvias fuertes para este jueves.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad, especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones.

Por ello, se recomienda a la población tomar previsiones en sus traslados y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.

Persisten temperaturas superiores a 45 grados

Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, otras continuarán bajo los efectos de una intensa ola de calor.

Las temperaturas máximas previstas para este jueves son:

Más de 45 grados Celsius

Coahuila (centro)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (oeste)

De 40 a 45 grados

Baja California

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

De 35 a 40 grados

Baja California Sur

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Guanajuato

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

La Conagua recomendó mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos de hasta 80 km/h y oleaje elevado

Otro de los fenómenos que acompañarán este pronóstico será la presencia de fuertes vientos.

Las rachas más intensas, de entre 60 y 80 kilómetros por hora, se esperan en Chihuahua, mientras que en Coahuila, Veracruz y Oaxaca, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, podrían registrarse vientos de entre 50 y 70 km/h.

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También se prevén rachas de hasta 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las costas mexicanas se pronostica:

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo .

Oleaje de 1 a 2 metros en el Golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tabasco y Campeche.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Conagua y del SMN, ya que tanto la aproximación del frente frío como la persistencia de la onda tropical número 8 seguirán influyendo en las condiciones meteorológicas del país durante las próximas horas.