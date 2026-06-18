El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel (Jovani Pérez/ Infobae México)

La actriz Livia Brito evita enfrentar una posible condena de hasta seis años de prisión y el pago de 1,200,000 pesos al obtener la suspensión de su proceso penal en la Ciudad de México, luego de que un juez federal admitiera a trámite el amparo promovido por su defensa.

El caso, originado por una denuncia de falsedad de declaración tras la agresión al paparazzi Ernesto Zepeda en 2020, queda ahora en manos de la justicia federal, de acuerdo con información presentada el pasado 17 de junio del 2026.

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Según Erik Rauda, abogado de Brito, la audiencia programada en el Reclusorio Sur fue suspendida, lo que frena cualquier acción penal inmediata y detiene nuevas audiencias.

El litigante afirma que, tras la admisión del amparo, “no hay un caso que perseguir contra Livia Brito”, y será el juez quien decida si el proceso continúa o se sobresee. De acuerdo con Imagen Televisión, la defensa sostiene que la acusación carece de sustento suficiente para proceder.

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El origen del caso: agresión y falsedad de declaración

El origen del caso: agresión y falsedad de declaración (RS)

El conflicto legal de Livia Brito comenzó en junio de 2020, cuando fue señalada por golpear y romper el equipo fotográfico del paparazzi Ernesto Zepeda en Cancún.

La actriz y su entonces pareja negaron los hechos en sus declaraciones, lo que llevó a la apertura de una nueva investigación por posible falsedad de declaración. Videos difundidos posteriormente confirmaron la agresión, lo que complicó la situación legal de Brito.

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El Ministerio Público solicitó que, de ser encontrada culpable, la actriz recibiera una pena de entre cuatro y seis años de prisión. Además, Zepeda reclama el pago de la reparación del daño, que asciende a 1,200,000 pesos, suma que hasta ahora no ha sido cubierta, según declaraciones del propio fotógrafo.

Estrategia legal: el amparo como herramienta de defensa

El amparo promovido por la defensa de Brito es un recurso constitucional que permite frenar actos de autoridad considerados violatorios de derechos fundamentales.

En este caso, la admisión del amparo por parte de un juez federal detuvo el procedimiento penal por falsedad de declaración, dejando en suspenso la posibilidad de una sentencia condenatoria o el pago de la reparación del daño.

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De acuerdo con Erik Rauda, la defensa considera que no existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de la actriz. “Será el juez quien determine si el proceso debe terminarse”, precisó en entrevista retomada por Imagen Televisión.

Estrategia legal: el amparo como herramienta de defensa (RS)

Declaraciones de Livia Brito tras la suspensión del proceso

El pasado miércoles 17 de junio, la actriz ofreció declaraciones a medios de comunicación en la Ciudad de México tras la suspensión de la audiencia. Brito manifestó su tranquilidad por la decisión judicial y reiteró su confianza en que la verdad prevalecerá.

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“Vamos a esperar. De todas formas, toma su tiempo, como les he dicho, pero tengo mucha fe en que la verdad saldrá a la luz y que todo se aclare”, expresó ante reporteros.

Durante el encuentro, la actriz afirmó que está enfocada en sus proyectos profesionales: “Empezamos ya novela, entonces estoy muy enfocada en los proyectos, en lo que viene ya próximamente… Agradezco a toda la gente que siempre me sigue, a los fans que están ahí, que le echan porras y que van a ver la telenovela”.

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Brito también pidió al público que espere la resolución judicial: “Yo invito muchísimo al público a que esperen a que el juez emita su sentencia final y que la verdad salga a la luz, nada más. Todo se ha llevado conforme a derecho. Llevamos seis años en todo esto”.

Sobre la relación con otras personas involucradas en el proceso, Brito aseguró que no tiene conocimiento ni opinión sobre cambios en la defensa de Zepeda y negó haber absorbido los gastos legales de la contraparte.

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Respecto a su interacción con Ernesto Zepeda durante la audiencia, la actriz se limitó a decir: “Nos saludamos. Un aprendizaje y madurez, mucha madurez. Han pasado muchos años y yo sigo enfocada en lo importante, en seguir mi carrera y en mi familia”.

Declaraciones de Livia Brito tras la suspensión del proceso (Cuartoscuro)

Acusaciones y postura de la parte afectada

Ernesto Zepeda, fotógrafo agredido en 2020, declaró a De Primera Mano que el proceso sigue vigente y que el Ministerio Público solicitó la pena máxima por falsedad de declaración.

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“Estas personas mintieron, no solo me robaron y me agredieron desde hace seis años, sino que cada vez han utilizado recursos legales para no cumplir con sus responsabilidades”, afirmó Zepeda. El fotógrafo también insistió en que Brito sigue sin pagar la indemnización que le corresponde.

El futuro del caso en manos del juez de amparo

Con la suspensión de la audiencia, el proceso penal contra Livia Brito por falsedad de declaración se mantiene condicionado a la resolución del juez federal encargado del amparo.

Hasta que no se emita una sentencia definitiva, la actriz no enfrentará nuevas audiencias ni cumplimiento de sentencias, lo que podría llevar a la conclusión del caso si el juez determina que no hay delito que perseguir.