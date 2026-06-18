México

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

El gobernador con licencia de Sinaloa dejó de aparecer de manera pública desde que Estados Unidos lo acusó de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

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Rostro de Rubén Rocha Moya en primer plano con gafas; un rancho y la bandera de Estados Unidos horizontalmente difuminada en el fondo.
Rubén Rocha Moya fue acusado de vínculos con Los Chapitos por EEUU.

El pasado mes de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encontraba en ese estado y no contaba con escolta federal, sino estatal.

En conferencia de prensa, García Hrfuch expuso que la localización del mandatario estatal “no ha sido reservada”.

“Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución de protección del Gobierno de México. Tiene policía estatal, según tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado”, señaló.

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A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también se le cuestionó sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa y los otros acusados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado. A la mandataria nacional se le preguntó si no era posible que escaparan del país, a lo que Sheinbaum respondió que no, ya que, explicó, al haber una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, en automático tenían ficha roja por parte de la Interpol, por lo que, en caso de salir del país, podían ser detenidos en otros países.

Esto causó confusión y después se aclaró que no era así, y que los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa no contaban con ficha roja por parte de la Interpol.

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Raymundo Riva Palacio
Riva Palacio dio a conocer el lugar en el que presuntamente se encuentra Rocha Moya. FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Acusaciones de EEUU

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de esa entidad, de tener vínculos con el crimen organizado, de narcotráfico y de posesión de armas de fuego.

Tras esto, el 15 de mayo se informó que dos de los 10 funcionarios señalados por el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, se habían entregado a las autoridades de ese país. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública sinaloense, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Estados Unidos acusó a los 10 funcionarios de haber recibido sobornos de el Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, histórico líder de dicho grupo delictivo, para dejarlos trabajar sin molestarlos, además de avisarles cuando hubiera operativo para capturarlos, para que pudieran escapar.

Dónde está Rocha Moya, según Riva Palacio

El periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer este jueves, en su columna Estrictamente personal, titulada ¿Dónde está Rocha Moya?, el lugar en el que presuntamente se encuentra el gobernador con licencia.

Y es que desde la acusación de Estados Unidos, desapareció del ojo público.

Según el comunicador, tanto Rocha Moya, como el senador morenista (igual que el gobernador), Enrique Inzunza, otro de los señalados por EEUU, son vigilados por autoridades federales ante la preocupación de que crucen la frontera para ofrecerse como informantes, o que un comando los capture, como ocurrió con Ismael El Mayo Zambada, otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, detenido en 2024, y los lleve presos a Estados Unidos.

De acuerdo con Riva Palacio, Rocha Moya está viviendo en un rancho a 110 km al norte de Culiacán, lugar al que se fue casi inmedianamente después de las acusaciones de EEUU. Inzunza, por su parte, se encuentra en la capital de Sinaloa, y es un poco más visible que el ex gobernador.

Rocha Moya, se señala en la columna, prácticamente no sale del rancho, salvo para algunas cosas imprescindibles, como viajes esporádicos a la Ciudad de México. En todo este tiempo, Rocha Moya ha sostenido una conversación telefónica con la presidenta Sheinbaum, quien le reclamó que Gerardo Mérida hubiera podido viajar a Estados Unidos y ofrecerse como testigo cooperante.

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