INE negó medidas cautelares a Enrique Vargas por actos anticipados de campaña en el Edomex

Enrique Vargas del Villar no enfrentará medidas cautelares por parte del INE (Foto: Twitter/@EnriqueVargasdV)

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente una denuncia interpuesta por Morena contra el diputado local y aspirante a la candidatura por la gubernatura al Estado de México, Enrique Vargas del Villar, por presuntos actos anticipados de campaña.

El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó que al militante del Partido Acción Nacional (PAN) le sean interpuestas medidas cautelares por haber incurrido en promoción electoral anticipada, luego de un evento denominado “Encuentro con militantes y simpatizantes” en el que participó el pasado 21 de agosto del 2022.

A dicho evento asistieron diversos personajes del partido blanquiazul que, de acuerdo con la queja de Morena, externaron su apoyo a Vargas del Villar, quien se desempeña como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México. Además, el guinda acusó que el legislador ha realizado diversas acciones con el fin de posicionarse de manera adelantada en la contienda por la gubernatura.

Vargas del Villar fue acusado de haber visitado a Peña Nieto en España en julio pasado para presuntamente conseguir "su bendición" para contender por la gubernatura; la cual ha sido controlada por más de 90 años por el PRI (Foto: Twitter)

En ese sentido, Morena acusó que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza mencionó varios nombres como posibles aspirantes a la candidatura presidencial en 2024, por lo que esto haría implícita la culpa del albiazul. De este modo, el partido que actualmente ya designó a Delfina Gómez como su carta para contender por el Edomex, pidió que las publicaciones denunciadas sean retiradas.

Sin embargo, el instituto que preside Lorenzo Córdova Vianello negó aplicar las medidas cautelares contra el político. “El colegiado negó la medida cautelar, al considerar que no se actualizan los elementos de emergencia, imperiosa necesidad o peligro en la demora para su dictado, debido a que el proceso electoral en el Estado de México iniciará hasta enero del 2023, es decir, faltan cuatro meses para que esto ocurra”.

Por su parte, la autoridad electoral también declaró como improcedente una medida cautelar que Regeneración Nacional solicitó en contra del Revolucionario Institucional (PRI) por haber utilizado un fragmento de la conferencia matutina del presidente López Obrador en lo que consideraron una “calumnia”.

Frente a la reciente ruptura entre el PRI y el PAN junto al PRD, la coalición Va por México está en riesgo (Foto: Twitter)

Y es que el PRI difundió un spot en radio y televisión referente a la Guardia Nacional donde se incluyó una frase enunciada por el mandatario seguida de risas. “Ahí están las masacres” fue la oración, la cual Morena acusó que fue expresada en un contexto diferente al planteado en el video.

Por su parte, la Comisión consideró que la frase no se refiere a un hecho falso, sumado a que fue dicha por un servidor público en el ejercicio de su cargo, por lo que puede ser utilizada para hacerle frente a la actual administración del Gobierno federal. “La Comisión declaró la improcedencia de la medida cautelar con la supuesta calumnia”.

Sin embargo, frente a las nuevas resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Morena también salió beneficiado, pues el árbitro electoral no procedió con una serie de denuncias interpuestas contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por presuntos actos anticipados de campaña y precampaña, así como promoción personalizada frente a los comicios presidenciales próximo a celebrarse en 2024.

La acusación fue hecha por la pinta de bardas y colocación de locas, así como por el uso del hashtag #EsClaudia. No obstante, el INE consideró que no era procedente porque el Proceso Electoral Federal del 2024 dará inicio en septiembre del 2023, además de que no se hizo uso de cuentas institucionales para la promoción de la etiqueta digital.

SEGUIR LYENDO: