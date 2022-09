Hermano de AMLO respaldó a Claudia Sheinbaum rumbo al 2024: “Yo no necesito recibir órdenes de nadie”

José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, expresó públicamente su apoyo a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena en las elecciones del 2024 (Fotos: Cuartoscuro)

José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó públicamente su apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, como candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones presidenciales del 2024.

El pasado domingo 11 de septiembre, en el encuentro “Experiencias exitosas de Gobierno de la Cuarta Transformación”, “Pepín” López Obrador aclaró dudas sobre si “trae línea” de su hermano para apoyar a la mandataria capitalina como la candidatura presidencial del partido guinda, a lo que respondió que él “no seguía órdenes de nadie”.

Además, el hermano del jefe del Ejecutivo federal manifestó su apoyo al titular del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, para que se convierta en gobernador del estado de Tabasco.

El hermano del jefe del Ejecutivo federal manifestó su apoyo al titular del Fonatur, Javier May, para que se convierta en gobernador de Tabasco (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

“Yo no necesito recibir órdenes de nadie. Vamos a seguir apoyando a Claudia en el estado, pero también comentarles a ustedes que aquí para el estado de Tabasco necesitamos que se inicie la transformación porque aquí, sí a nivel nacional tenemos a Sheinbaum, tenemos a Javier May Rodríguez”

Tras su declaración, los asistentes del evento comenzaron a gritar “¡Claudia! ¡Claudia!, en apoyo a la jefa del Ejecutivo local, mientras que con el anuncio de titular del Fonatur, se comenzó a escuchar “¡un fundador será gobernador, un fundador será gobernador!”.

Sobre una posible sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de precampaña en la entidad, “Pepín” López Obrador aseguró que no teme ser castigado por “conservadores corruptos”.

Sobre una posible sanción del INE por actos anticipados de precampaña, “Pepín” López Obrador aseguró que no teme ser castigado por “conservadores corruptos” (Foto: Cuartoscuro)

“Si el INE me va a castigar, pues ni modo, que me castigue, ¿qué es lo que me puede hacer ese INE que está en manos de los conservadores corruptos?, puede decir que me van a inhabilitar pero yo no tengo trabajo (público), vivo de mi ranchito, entonces no tengo ese problema (...) Yo ya ando apoyando a Claudia Sheinbaum”, aseveró.

Información en desarrollo

