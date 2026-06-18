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Con estas combinaciones, México puede asegurar el primer lugar de grupo este jueves frente a Corea del Sur

El tricolor busca la posición de privilegio dentro de su grupo, lo cual le permitiría recibir el encuentro de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México

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El tricolor busca la posición de privilegio dentro de su grupo, lo cual le permitiría recibir el encuentro de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El tricolor busca la posición de privilegio dentro de su grupo, lo cual le permitiría recibir el encuentro de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio a las 19:00 horas desde el Estadio Guadalajara en un duelo que será fundamental para ambas selecciones con miras a obtener su boleto a la siguiente fase.

Sin embargo, para el tricolor este encuentro cobra mayor relevancia, ya que hoy mismo podrían asegurar el liderato general del grupo con una serie de combinaciones, donde también habrá que esperar el resultado de lo que ocurra más temprano entre República Checa y Sudáfrica.

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Combinaciones para ser primer lugar de grupo

Estas son las combinaciones que necesita México ´para ser líderes de grupo. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Estas son las combinaciones que necesita México ´para ser líderes de grupo. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

A continuación, te presentamos cuáles son las combinaciones que necesita el equipo mexicano para quedar como primero de su grupo este mismo jueves:

  • Victoria de México sobre Corea del Sur
  • Empate o derrota de República Checa frente a Sudáfrica

La ventaja para el cuadro tricolor es el encuentro de la selección europea ante los africanos es temprano por la mañana a las 10:00 horas, por lo que ya para el partido tendrán más claridad sobre lo que necesitan.

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Qué ventajas tiene ser primer lugar de grupo para México

Estas son las ventajas de ser primer lugar de grupo. (AP Foto/Fernando Llano)
Estas son las ventajas de ser primer lugar de grupo. (AP Foto/Fernando Llano)

Para México es indispensable terminar como primer lugar de grupo, ya que esto le permitiría seguir teniendo la posibilidad de seguir disputando tanto la fase de dieciseisavos de final como la de octavos (en caso de avanzar), lo cual representaría una enorme ventaja al poder contar con el apoyo de su gente en la capital mexicana.

En caso de avanzar como segundos de grupo, tendrían que viajar a Los Ángeles, donde también hay una gran cantidad de mexicanos, pero a comparación del Estadio Ciudad de México no pesa igual el estadio.

Si clasifican como primeros, su rival vendría de uno de los mejores terceros lugares, mientras que en caso de ser segundos, su oponente vendría del que quede en segunda posición del Grupo B.

Qué esperar del México vs Corea del Sur

Los jugadores de Corea del Sur previo al partido contra la República Checa en el Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Matías Delacroix)
Los jugadores de Corea del Sur previo al partido contra la República Checa en el Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Matías Delacroix)

El duelo entre México y Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 aparece como el reto más exigente para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Tras iniciar el torneo con victoria, el conjunto mexicano enfrenta a un rival asiático que expuso un juego vertical ante República Checa, lo que representa un riesgo para la defensa mexicana, especialmente por la ausencia de César Montes.

La baja en la zaga obliga a Aguirre a modificar su línea defensiva, considerada el punto más débil en la estructura del equipo, mientras que las transiciones rápidas de los surcoreanos pueden generar espacios y exigir a los centrales mexicanos, quienes deberán mostrar solidez en un partido de alta presión.

El cuadro asiático destaca por su disciplina y buen posicionamiento defensivo. Corea del Sur no concede metros a sus rivales y cuenta con jugadores de talla mundial como Kim Min Jae, Heung Min Son y Lee Kang In, quienes aportan calidad y experiencia internacional.

Sin embargo, México contará con el apoyo de su afición en Guadalajara, donde buscará convertir la casa de las Chivas en una fortaleza para conseguir su boleto a la siguiente ronda como primer lugar de grupo.

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