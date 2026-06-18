México

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Narradores y comentaristas de ambas televisoras mantienen una guerra de declaraciones que dominan la conversación en redes sociales

Guardar
Google icon
La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra.
La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra. (Pati Chapoy / Facebook)

La guerra por las audiencias durante el Mundial 2026 entre TV Azteca y TUDN introdujo a un personaje inesperado: Pati Chapoy. La titular del programa Ventaneando reaccionó en X —antes Twitter— a una serie de publicaciones burlescas hechas en las cuentas oficiales de TUDN en contra del área deportiva del canal.

TUDN, a través de sus canales y plataformas de streaming, transmitirá todos los partidos del torneo. Además de cubrir los juegos que se disputarán en los estadios Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León, su cobertura también incluye juegos en EEUU y Canadá.

PUBLICIDAD

Caso contrario al equipo de Azteca Deportes, cuya cobertura presencial se limita a los partidos en México. Días después del partido inaugural, la cuenta oficial de TUDN en X lanzó un dardo contra su competencia directa: “Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio. Saludos desde Dallas”.

Una imagen con una mano abierta mostrando cinco dedos, frente a un estadio de fútbol. Incluye los textos "tv azteca VAMOS INVICTOS" y "5 PARTIDOS GANADOS"
Pati Chapoy celebra las cinco victorias invictas de Azteca Deportes con un mensaje que parece ser una indirecta a sus competidores. (X: Pati Chapoy)

La publicación escaló en la plataforma, donde usuarios vincularon el mensaje a las figuras clave de Azteca: Christian Martinoli y Luis García. El narrador, cuya animadversión por Televisa es más que conocida, escaló la controversia. “Hola, soy Christian Martinoli. Me dedico a narrar desde el baño y desde ahí, desde el baño, orino a todos”, dijo en Los Protagonistas.

PUBLICIDAD

Pati Chapoy: “Que soporten los vecinos”

Aunque más sutil, Pati Chapoy no se quedó fuera de la conversación. La periodista publicó un tuit de la cuenta oficial de Azteca Deportes donde celebran haber superado en audiencia a TUDN durante los cinco partidos donde han compartido la señal de la FIFA.

“Que soporten los vecinos”, escribió Chapoy, quien durante los últimos 30 años ha competido y persistido en la televisión, mientras una infinidad de proyectos que intentaron emular el éxito de Ventaneando salieron del aire.

Martinoli minimiza a la competencia

La postura de la comunicadora dio vigencia a una discusión que vuelve a cobrar fuerza previo al partido entre México contra Corea del Sur.

Christian Martinoli difundió en redes sociales una fotografía junto a los exfutbolistas Luis García y Luis Roberto Alves “Zague” en el Estadio Guadalajara: “No es IA”, señaló el narrador.

Tres hombres con trajes oscuros posan de pie con micrófonos en un palco de un estadio de fútbol vacío, con asientos rojos y luces verdes en el techo
Christian Martinoli, junto a dos comentaristas deportivos, posa con micrófonos frente a un estadio, en una publicación que generó especulaciones sobre una indirecta a TUDN. (Facebook: Christian Martinoli)

Previamente, durante una charla con el reportero Ernesto Buitrpon, Martinoli habló sobre la competencia que mantienen con Televisa; incluso, habló sin filtros sobre la carta fuerte de la televisora para el Mundial: David Faitelson.

“Por ese lado, puede ser que sea llamativo. Es la apuesta nueva que tienen para esta Copa del Mundo. David regresa a la televisión abierta en un mundial. Nosotros estamos tranquilos, nosotros nos divertimos, confiamos en lo que hacemos, nos gusta competir, nos encanta ganar, nos encanta siempre tratar de ser los número uno”, explicó.

No obstante, reconoció que no presta mucha atención a lo que hagan en la televisora de San Ángel: “Ya tengo cincuenta años, tengo veintiocho en la empresa; este es mi octavo mundial. Cada día me importa menos lo que hagan en otros lados, sino que nosotros estemos contentos y que la pasemos bien”.

Temas Relacionados

Pati ChapoyMundial 2026Christian MartinoliLuis GarcíaTUDNTV Aztecamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Marcha Lencha” 2026 en CDMX: fecha, ruta y hora del encuentro que iniciará con los festejos del Mes del Orgullo LGBT+

La movilización vuelve a las calles de la capital con una convocatoria que celebra seis años de resistencia, comunidad y visibilidad en el marco del mes de junio

“Marcha Lencha” 2026 en CDMX: fecha, ruta y hora del encuentro que iniciará con los festejos del Mes del Orgullo LGBT+

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 18 de junio: estados y ciudades donde continuarán las lluvias

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 18 de junio: estados y ciudades donde continuarán las lluvias

Temblor hoy 18 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Hidalgo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 18 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Hidalgo

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este jueves
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa

Esta es la multa que deberá pagar Baltazar Gaona por el corrido dedicado al socio de “El Mayo” Zambada tocado en el Congreso de Michoacán

Procesan a tres por extorsionar al Bazar de Gaby en Mexicali: amenazaron de muerte a la dueña a nombre del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude

Mundial 2026: Maná reúne a 170 mil personas en La Minerva previo al partido México vs Corea del Sur

Metallica & Guns N’ Roses: todo lo que debes saber sobre el tributo sinfónico de las grandes bandas de rock

Maluma en México para celebrar con la Selección de Colombia su primer triunfo en el Mundial 2026

DEPORTES

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

Aguirre asume la obligación de ganar ante Corea del Sur en el debut mundialista del Tri en Guadalajara

Mundial 2026: ¿lloverá durante el México vs Corea del Sur? Este es el pronóstico del clima para Zapopan

Aficionados de Colombia hacen suyo el Ángel de la Independencia tras goleada a Uzbekistán en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026