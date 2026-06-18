Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra. (Pati Chapoy / Facebook)

La guerra por las audiencias durante el Mundial 2026 entre TV Azteca y TUDN introdujo a un personaje inesperado: Pati Chapoy. La titular del programa Ventaneando reaccionó en X —antes Twitter— a una serie de publicaciones burlescas hechas en las cuentas oficiales de TUDN en contra del área deportiva del canal.

TUDN, a través de sus canales y plataformas de streaming, transmitirá todos los partidos del torneo. Además de cubrir los juegos que se disputarán en los estadios Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León, su cobertura también incluye juegos en EEUU y Canadá.

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Caso contrario al equipo de Azteca Deportes, cuya cobertura presencial se limita a los partidos en México. Días después del partido inaugural, la cuenta oficial de TUDN en X lanzó un dardo contra su competencia directa: “Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio. Saludos desde Dallas”.

Pati Chapoy celebra las cinco victorias invictas de Azteca Deportes con un mensaje que parece ser una indirecta a sus competidores. (X: Pati Chapoy)

La publicación escaló en la plataforma, donde usuarios vincularon el mensaje a las figuras clave de Azteca: Christian Martinoli y Luis García. El narrador, cuya animadversión por Televisa es más que conocida, escaló la controversia. “Hola, soy Christian Martinoli. Me dedico a narrar desde el baño y desde ahí, desde el baño, orino a todos”, dijo en Los Protagonistas.

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Pati Chapoy: “Que soporten los vecinos”

Aunque más sutil, Pati Chapoy no se quedó fuera de la conversación. La periodista publicó un tuit de la cuenta oficial de Azteca Deportes donde celebran haber superado en audiencia a TUDN durante los cinco partidos donde han compartido la señal de la FIFA.

“Que soporten los vecinos”, escribió Chapoy, quien durante los últimos 30 años ha competido y persistido en la televisión, mientras una infinidad de proyectos que intentaron emular el éxito de Ventaneando salieron del aire.

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Martinoli minimiza a la competencia

La postura de la comunicadora dio vigencia a una discusión que vuelve a cobrar fuerza previo al partido entre México contra Corea del Sur.

Christian Martinoli difundió en redes sociales una fotografía junto a los exfutbolistas Luis García y Luis Roberto Alves “Zague” en el Estadio Guadalajara: “No es IA”, señaló el narrador.

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Christian Martinoli, junto a dos comentaristas deportivos, posa con micrófonos frente a un estadio, en una publicación que generó especulaciones sobre una indirecta a TUDN. (Facebook: Christian Martinoli)

Previamente, durante una charla con el reportero Ernesto Buitrpon, Martinoli habló sobre la competencia que mantienen con Televisa; incluso, habló sin filtros sobre la carta fuerte de la televisora para el Mundial: David Faitelson.

“Por ese lado, puede ser que sea llamativo. Es la apuesta nueva que tienen para esta Copa del Mundo. David regresa a la televisión abierta en un mundial. Nosotros estamos tranquilos, nosotros nos divertimos, confiamos en lo que hacemos, nos gusta competir, nos encanta ganar, nos encanta siempre tratar de ser los número uno”, explicó.

No obstante, reconoció que no presta mucha atención a lo que hagan en la televisora de San Ángel: “Ya tengo cincuenta años, tengo veintiocho en la empresa; este es mi octavo mundial. Cada día me importa menos lo que hagan en otros lados, sino que nosotros estemos contentos y que la pasemos bien”.

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