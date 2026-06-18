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Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

La actriz respondió a las versiones sobre su hijo, defendió su memoria y cuestionó las declaraciones de su ex nuera sobre supuestas conductas del fallecido cantante

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Imelda Tuñón se defiende ante la denuncia que le interpuso Maribel Guardia (Infobae - Jovani Pérez)
Maribel Guardia rompe el silencio sobre Julián Figueroa y niega que haya encubierto presuntos coqueteos o infidelidades atribuidos a su hijo. - (Infobae - Jovani Pérez)

Maribel Guardia rompió el silencio ante las declaraciones que han surgido en torno a Julián Figueroa y dejó clara su postura sobre los señalamientos relacionados con presuntos coqueteos e infidelidades atribuidos a su hijo. La actriz aseguró que jamás habría respaldado una conducta de ese tipo y rechazó cualquier versión que la coloque como cómplice o encubridora.

La también cantante respondió a las afirmaciones de Imelda Tuñón, quien sostuvo que Guardia recomendaba no cuestionar a Julián bajo la amenaza de una posible agresión física. Para la artista, esas declaraciones representan una falta de consideración hacia la memoria del padre de su nieto.

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Además, defendió el carácter de su hijo y sostuvo que, pese a sus defectos como cualquier persona, siempre lo consideró un hombre respetuoso. “Julián era un hombre muy noble y muy respetuoso”, afirmó durante el encuentro con medios.

Maribel rechaza haber normalizado una infidelidad

La actriz rechaza las afirmaciones de Imelda Tuñón sobre una supuesta advertencia de agresión física si se cuestionaba a Julián Figueroa. - (Ig/maribelguardia)
La actriz rechaza las afirmaciones de Imelda Tuñón sobre una supuesta advertencia de agresión física si se cuestionaba a Julián Figueroa. - (Ig/maribelguardia)

Guardia fue contundente al hablar sobre el tema de las relaciones de pareja ante los medios de comunicación y explicó que nunca aconsejaría a una mujer tolerar una traición amorosa. “Yo como mujer, digo, aparte viví, eh, que cuando pasó lo que pasó dejé a mi pareja en su momento”, recordó.

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La actriz señaló que una infidelidad constituye una falta de respeto cuando existe confianza y amor dentro de una relación. “Hay cosas que uno no debe de aguantar”, expresó al explicar por qué no comparte ese tipo de conductas.

En ese contexto, negó que hubiera permitido o justificado una situación semejante en el caso de Julián Figueroa. “No le hubiera aguantado a Julián que él me contara alguna infidelidad o algo, porque eso no se lo acepto ni a un hombre ni a una mujer”, sentenció.

La defensa de Julián y el reclamo por la memoria del cantante

Maribel Guardia afirma que nunca respaldaría una conducta de infidelidad y sostiene que no aconseja a una mujer tolerar una traición amorosa. - (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)
Maribel Guardia afirma que nunca respaldaría una conducta de infidelidad y sostiene que no aconseja a una mujer tolerar una traición amorosa. - (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Sobre las declaraciones de Aranza respecto a un supuesto coqueteo por parte del cantante, Guardia pidió distinguir entre una percepción y un hecho comprobado. “Del dicho al hecho”, comentó al minimizar el alcance de esas versiones.

También destacó las cualidades personales de su hijo y aseguró que quienes convivieron con él suelen recordarlo de manera positiva. “Era un muchacho con muchas cualidades y con muchos defectos, como todas las personas”, señaló.

Sin embargo, la frase más dura llegó cuando se refirió a quienes continúan hablando del fallecido artista. “Es una pena que tenga esa ingratitud de hablar de Julián”, declaró, dejando ver su molestia por los comentarios que considera injustos hacia su memoria.

Cuestiona a Imelda y responde al gesto desde Costa Rica

Maribel Guardia Julián Figueroa
La actriz cuestiona a Imelda Tuñón por el uso “selectivo” del tema de violencia contra la mujer y agradece el gesto de solidaridad de la presidenta de Costa Rica. - (Foto: Instagram)

Durante la conversación, Maribel también lanzó una crítica directa hacia Imelda Tuñón por el manejo que, a su juicio, hace de los temas relacionados con la violencia de género. “Es selectiva ella en cuanto a la violencia contra la mujer, la usa cuando le conviene”, afirmó.

Asimismo, recordó que Imelda era una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones, por lo que rechazó la idea de que alguien pudiera imponerle cómo actuar dentro de una relación. “Es una adulta”, enfatizó al referirse a esa etapa de su vida.

Por otra parte, reaccionó a las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, quien expresó solidaridad con su situación. Guardia agradeció el gesto con humor y cordialidad: “Pues qué linda. Yo me tomaría un café feliz”, comentó, aunque consideró que la mandataria pudo haber sido llevada a opinar sobre un tema que, según ella, fue presentado desde una perspectiva distinta.

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