Andrés Tovar, productor de televisión, consiguió un amparo judicial luego de ser implicado en un proceso por presunto fraude. (Instagram: Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude)

El productor Andrés Tovar informó que un juez federal concedió la suspensión definitiva a una orden de vinculación a proceso en su contra obtenida por Imagen Televisión, empresa con la que desde 2022 mantiene un litigio penal derivado de una demanda civil que interpuso por el reconocimiento de derechos de autor y producción de los programas Sale el Sol y Acércate a Rocío.

En entrevista para el programa Ventaneando, Tovar aclaró que el caso sigue abierto, contrario a especulaciones que cobraron fuerza el miércoles. “Ahorita, un juez federal me concedió la suspensión definitiva ante un amparo federal que promoví con mis abogados”, abundó.

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Asimismo, negó versiones que indican que Imagen Televisión lo vincula a un fraude millonario: “Rechazo categóricamente la cantidad de los 150 millones de pesos que están saliendo en redes. Es mentira, es mentira”.

Respecto al proceso penal que mantiene con Imagen, explicó que la empresa lo acusa de faltar a acuerdos contractuales para no reconocer sus derechos en la creación y producción de dos programas clave en la parrilla del canal.

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“Ellos lo que alegan es que yo estoy buscando hacer un doble cobro y no es así. Estoy pidiendo, como viene en la demanda civil que interpuse, que se reconozcan los derechos. Son prácticas que desafortunadamente se llevan en México con el fin de presionarte para que desistas de la demanda civil”.

Andrés Tovar no descartó emprender acciones legales contra medios cuya cobertura del caso consideró como tendenciosa. “Estamos considerando qué acciones legales vamos a implementar con mis abogados para poder reclamar este daño moral que es irreparable”.

El respaldo de Maite Perroni

A cuatro años de haber iniciado su disputa legal con Imagen, Tovar señaló que su presente es el punto más complejo que ha enfrentado. Sin embargo, su esposa, la cantante y actriz Maite Perroni, ha sido un sostén que lo motiva a establecer un precedente en la industria.

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“Mi esposa me ha apoyado incondicionalmente en todo este proceso desde que empezó. Somos un gran equipo. La realidad es que, como padre, ella como madre, ¿cuál es la enseñanza que podemos heredarle a nuestra hija? Que aprenda a poner límites, que aprenda a defender sus derechos", expresó.

¿Disputa penal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión podría poner en riesgo el programa de Rocío Sánchez Azuara? (Foto: TV Azteca)

Cronología del caso Andrés Tovar vs Imagen Televisión

La disputa legal entre el productor Andrés Tovar e Imagen Televisión se desarrolla a través de las siguientes etapas clave:

2022-2024: Intentos de mediación. Durante dos años consecutivos, Andrés Tovar buscó entablar un diálogo pacífico con los directivos de Imagen Televisión. Su objetivo era cobrar los adeudos correspondientes a los derechos de autor y producción de los formatos televisivos que creó. Al no recibir respuesta, rompió negociaciones directas.

El inicio jurídico (abril de 2024): Demanda civil. El productor formalizó una demanda civil en contra de la televisora. En ella exigió que un juez determinara, mediante el peritaje de un especialista, el monto económico que debían pagarle por la propiedad intelectual y el desarrollo de más de 6,300 horas de programación.

La respuesta penal (junio de 2025). Contrademanda de la televisora. Exactamente 14 meses después de que Tovar promoviera el juicio civil, Imagen Televisión respondió con una denuncia por la vía penal. La empresa lo acusó de fraude procesal y falsedad de declaración, reclamando un supuesto daño patrimonial.

La resolución judicial (mayo de 2026): Vinculación a proceso. Un juez de control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México evaluó las pruebas iniciales de la televisora y determinó vincular a proceso penal a Andrés Tovar por el delito de fraude. El juzgador concedió un plazo fijo para la investigación complementaria.

16 de junio de 2026: Tovar rompió el silencio a través de sus redes sociales aclarando que la vinculación a proceso no significa una declaración de culpabilidad ni una sentencia definitiva. Acusó formalmente a la empresa de “criminalizar” la defensa de sus derechos laborales e intelectuales.

17 de junio de 2026: La defensa del productor confirmó que un juzgado federal le concedió una suspensión definitiva mediante juicio de amparo. Esta medida constitucional impide que las autoridades locales ejecuten alguna orden de aprehensión o detención en su contra mientras el juicio penal sigue su curso.

Audiencia clave (septiembre de 2026): Se tiene programada la siguiente comparecencia ante el juez de control. En dicha fecha vencerá el plazo de la investigación complementaria y ambas partes deberán debatir las pruebas definitivas del caso.

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¿Quién es Andrés Tovar?

Originario de Chiapas, Andrés Tovar inició su carrera en Televisa en puestos operativos, muy lejos de la producción ejecutiva que posteriormente lo convertiría en una figura relevante de la industria.

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Con el paso de los años, escaló posiciones como asistente de producción y coordinador de casting. Uno de sus primeros trabajos destacados ocurrió en 2002 con el reality Operación Triunfo.

Posteriormente, participó en proyectos como Gossip Girl Acapulco, Los Héroes del Norte y producciones internacionales como Ugly Betty, adaptación estadounidense de la exitosa historia colombiana Yo soy Betty, la fea.

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Su consolidación profesional llegó en Imagen Televisión, donde participó en el desarrollo y producción de espacios como Sale el Sol y De Pisa y Corre, programas que ayudaron a fortalecer la oferta de la televisora en sus primeros años de operación.

Tras dejar la empresa, se incorporó a TV Azteca para encabezar proyectos como Acércate a Rocío, conducido por Rocío Sánchez Azuara, además de una edición de La Academia.

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